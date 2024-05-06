이 글을 쓰는 현재, OECD 정책 관측소(OECD Policy Observatory)에 따르면, 69개국과 지역, EU에서 총 668건의 국가 AI 거버넌스 이니셔티브가 등록되어 있습니다. 여기에는 국가 전략, 의제, 계획, AI 조정, 모니터링 기관, 이해관계자 및 전문가 공청회, 공공 부문 AI 활용 이니셔티브 등이 포함됩니다. 게다가 OECD는 앞서 언급한 이니셔티브들과 별도로 법적 강제력이 있는 AI 규제 및 표준을 구분하여 분류하고 있으며, 여기에 추가로 337건의 이니셔티브를 등록하고 있습니다.
거버넌스라는 용어는 정의하기 어려울 수 있습니다. AI의 맥락에서는 AI 도구 및 시스템의 안전 및 윤리 가드레일, 데이터 접근 및 모델 사용에 관한 정책 또는 정부가 지정한 규제 자체를 의미할 수 있습니다. 따라서 국내 및 국제 가이드라인은 이러한 중복되고 교차하는 정의를 다양한 방식으로 다루고 있습니다. 이러한 모든 이유로 AI 거버넌스는 개념 수준에서 시작하여 AI 솔루션의 라이프사이클 전반에 걸쳐 계속되어야 합니다.
미국 연방 기관에 AI 거버넌스 위원회를 설치하라는 최근 백악관의 명령에서 볼 수 있듯이, 정부 기관은 경제 번영, 국가 안보, 정치적 역학 관계에 대한 사회적 우려를 지원하고 이 균형을 맞추는 거버넌스를 위해 노력합니다. 한편, 많은 민간 기업은 비즈니스 성공과 주주 가치를 주도하는 효율성과 생산성에 중점을 두고 경제적 번영을 우선시하는 것으로 보이며, IBM과 같은 일부 기업은 워크플로에 가드레일을 통합하는 것을 강조합니다.
비정부 기관, 학계 및 기타 전문가들도 공공 부문 기관에 유용한 지침을 발표하고 있습니다. 올해 세계경제포럼의 AI 거버넌스 연합은 Presidio AI 프레임워크(PDF)를 발표했습니다. 이는 “... 생성형 AI의 안전한 개발, 배포 및 사용을 위한 구조화된 접근 방식을 제공합니다. 이를 통해 프레임워크는 AI 모델 생성자, AI 모델 조정자, AI 모델 사용자 및 AI 애플리케이션 사용자의 네 가지 주요 행위자의 관점에서 볼 때 안전 문제를 해결하는 데 있어 간극과 기회를 강조합니다.”
여러 산업과 분야에 걸쳐 몇 가지 공통된 규제 주제가 나타나고 있습니다. 예를 들어, 최종 사용자들에게 자신들이 상호 작용하는 모든 AI의 존재와 사용에 대해 투명성을 제공하는 것이 점점 더 권장되고 있습니다. 리더는 성능의 신뢰성과 공격에 대한 저항은 물론 사회적 책임에 대한 실행 가능한 약속을 보장해야 합니다. 여기에는 학습 데이터 및 결과물의 공정성과 편향성 제거, 환경 영향 최소화, 책임자 지정 및 조직 차원의 교육을 통한 책임성 강화가 포함됩니다.
거버넌스 정책이 연성법에 의존하든 공식적인 집행에 의존하든, 아무리 포괄적이거나 정교하게 작성되더라도 원칙에 불과합니다. 조직이 이를 어떻게 실행하느냐가 중요합니다.
예를 들어, 뉴욕시는 2023년 10월에 자체 AI 행동 계획을 발표했고, 2024년 3월에는 AI 원칙을 공식화했습니다. 이러한 원칙은 AI 도구를 '배포 전에 테스트해야 한다'는 내용을 포함하여 위의 주제와 일치하지만, 시에서 사업 시작 및 운영에 관한 질문에 답하기 위해 출시한 AI 기반 챗봇은 사용자에게 법을 위반하도록 장려하는 답변을 제공했습니다. 어디에서 구현이 실패했을까요?
거버넌스를 운영하려면 사람 중심의 책임감 있고 참여적인 접근 방식이 필요합니다. 기관이 취해야 할 세 가지 주요 조치를 살펴보겠습니다.
책임감 없이는 신뢰가 존재할 수 없습니다. 거버넌스 프레임워크를 실현하기 위해 정부 기관에는 해당 업무를 수행할 자금 지원을 받는 책임감 있는 리더가 필요합니다. 한 가지 지식의 격차를 예로 들자면, 저희가 만난 몇몇 고위 기술 리더들은 데이터가 어떻게 편향될 수 있는지 전혀 이해하지 못했습니다.
데이터는 인간 경험의 산물로, 세계관과 불평등을 고착화하기 쉽습니다. AI를 우리의 편견을 반영하는 거울로 볼 수 있습니다. 이를 이해하고 AI가 윤리적으로 운영되고 AI를 사용하는 커뮤니티의 가치와 일치하도록 보장하기 위해 재정적 권한을 부여받고 이에 대한 책임을 질 수 있는 책임감 있는 리더를 발굴하는 것이 중요합니다.
많은 기관에서 운영 효율성 개선(예: 비용 절감, 시민 또는 직원 참여, 기타 KPI 등)을 목표로 AI '혁신의 날'과 해커톤을 개최하는 것을 볼 수 있습니다. 다음 단계를 통해 이러한 해커톤의 범위를 확장하여 AI 거버넌스의 문제를 해결하는 것이 좋습니다.
이 타임라인은 매우 구체적인 사용 사례와 관련하여 실무자에게 응용 교육을 제공한 경험을 바탕으로 작성되었습니다. 리더가 되고자 하는 사람들에게 코치의 안내에 따라 거버넌스의 실제 업무를 수행할 수 있는 기회를 제공하는 동시에 팀원들에게는 안목 있는 거버넌스 판단자 역할을 맡깁니다.
하지만 해커톤만으로는 충분하지 않습니다. 3개월 만에 모든 것을 배울 수는 없습니다. 기관은 필요한 경우 오래된 가정을 버리는 것을 포함하여 지속적인 학습을 촉진하는 AI 리터러시 교육 문화를 구축하는 데 투자해야 합니다.
많은 AI 모델을 개발하는 조직은 인벤토리에 대한 중요한 메타데이터를 수집하고 배포 전에 AI 모델의 위험을 평가 및 완화하기 위한 기본 메커니즘으로 알고리즘 영향 평가 양식을 사용하는 경우가 많습니다. 이 양식은 AI 모델의 목적, 학습 데이터 및 접근 방식, 책임자 및 다양한 영향에 대한 우려에 대해 AI 모델 소유자 또는 조달자에게만 설문조사를 실시합니다.
엄격한 교육, 의사소통 및 문화적 고려 없이 이러한 양식이 단독으로 사용되는 것에 대해 우려할 만한 여러 가지 원인이 있습니다. 그 예는 다음과 같습니다.
우리는 다양한 지역과 교육 수준에 걸쳐, 그리고 발표된 정책을 읽고 원칙을 이해한다고 말하는 AI 실무자들에게서 문제가 있는 양식 입력 사례를 목격했습니다. 여기에는 'PII를 수집하지 않는데 내 AI 모델이 어떻게 불공평할 수 있을까요?', '저는 최선의 의도를 가지고 있기 때문에 이질적인 영향을 미칠 위험은 없습니다.' 등이 있습니다. 이는 응용 교육과 명확하게 정의된 윤리 지침에 따라 모델 행동을 일관되게 측정하는 조직 문화의 시급한 필요성을 시사합니다.
조직이 이처럼 광범위한 영향을 미치는 기술을 관리하기 위해 노력하는 상황에서 참여적이고 포용적인 문화는 필수적입니다. 앞서 설명한 것처럼 다양성은 정치적 요소가 아니라 수학적 요소입니다. 직원들이 위험과 이질적인 영향을 이해하는 교육을 받고 책임감 있는 AI 사용자가 되도록 하려면 다학제적 우수 센터가 필수적입니다. 조직은 거버넌스를 협업 혁신 노력에 통합해야 하며 책임은 모델 소유자뿐만 아니라 모든 사람에게 있다는 점을 강조해야 합니다. 거버넌스 문제에 사회 기술적 관점을 제시하고, 정부, 비정부, 학계 등 출처가 무엇이든 AI 위험을 완화하기 위한 새로운 접근 방식을 환영하는 진정으로 책임감 있는 리더를 찾아야 합니다.
이 주제를 자세히 알아보려면 인공 지능을 책임감 있게 사용하여 기관 서비스 제공을 개선해 대중에게 어떤 혜택을 줄 수 있는지에 대한 정부 리더 및 이해관계자와의 최근 정부 비즈니스를 위한 IBM 센터의 원탁 회의 요약을 읽어 보세요.
민첩성과 복원력을 강화하는 정부 IT 솔루션.
점점 더 불확실해지는 세상에 대비하여 정부의 준비성과 복원력을 혁신하세요.
IBM watsonx Assistant를 통해 AI 기반 정부용 챗봇으로 연중무휴 시민들을 지원하세요.