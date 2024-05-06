거버넌스 정책이 연성법에 의존하든 공식적인 집행에 의존하든, 아무리 포괄적이거나 정교하게 작성되더라도 원칙에 불과합니다. 조직이 이를 어떻게 실행하느냐가 중요합니다.

예를 들어, 뉴욕시는 2023년 10월에 자체 AI 행동 계획을 발표했고, 2024년 3월에는 AI 원칙을 공식화했습니다. 이러한 원칙은 AI 도구를 '배포 전에 테스트해야 한다'는 내용을 포함하여 위의 주제와 일치하지만, 시에서 사업 시작 및 운영에 관한 질문에 답하기 위해 출시한 AI 기반 챗봇은 사용자에게 법을 위반하도록 장려하는 답변을 제공했습니다. 어디에서 구현이 실패했을까요?

거버넌스를 운영하려면 사람 중심의 책임감 있고 참여적인 접근 방식이 필요합니다. 기관이 취해야 할 세 가지 주요 조치를 살펴보겠습니다.

1. 책임 있는 리더를 지정하고 임무에 자금 지원

책임감 없이는 신뢰가 존재할 수 없습니다. 거버넌스 프레임워크를 실현하기 위해 정부 기관에는 해당 업무를 수행할 자금 지원을 받는 책임감 있는 리더가 필요합니다. 한 가지 지식의 격차를 예로 들자면, 저희가 만난 몇몇 고위 기술 리더들은 데이터가 어떻게 편향될 수 있는지 전혀 이해하지 못했습니다.

데이터는 인간 경험의 산물로, 세계관과 불평등을 고착화하기 쉽습니다. AI를 우리의 편견을 반영하는 거울로 볼 수 있습니다. 이를 이해하고 AI가 윤리적으로 운영되고 AI를 사용하는 커뮤니티의 가치와 일치하도록 보장하기 위해 재정적 권한을 부여받고 이에 대한 책임을 질 수 있는 책임감 있는 리더를 발굴하는 것이 중요합니다.

2. 응용 거버넌스 교육 제공

많은 기관에서 운영 효율성 개선(예: 비용 절감, 시민 또는 직원 참여, 기타 KPI 등)을 목표로 AI '혁신의 날'과 해커톤을 개최하는 것을 볼 수 있습니다. 다음 단계를 통해 이러한 해커톤의 범위를 확장하여 AI 거버넌스의 문제를 해결하는 것이 좋습니다.

1단계: 파일럿이 발표되기 3개월 전에 후보자 거버넌스 리더가 해커톤 참가자를 대상으로 AI 윤리에 대한 기조 연설을 진행하도록 합니다.





파일럿이 발표되기 3개월 전에 후보자 거버넌스 리더가 해커톤 참가자를 대상으로 AI 윤리에 대한 기조 연설을 진행하도록 합니다. 2단계: 정책을 수립하는 정부 기관이 해당 이벤트의 심사위원 역할을 하도록 합니다. 파일럿 프로젝트를 평가하는 기준을 제시할 때에는 AI 거버넌스 아티팩트(문서화 결과물)을 포함해야 합니다. 여기에는 사실표, 감사 보고서, 의도한 영향 및 의도치 않은 영향, 1차 및 2차 영향에 관한 다층 영향 분석, 그리고 운영 중인 모델의 기능적 및 비기능적 요구사항이 포함됩니다.





정책을 수립하는 정부 기관이 해당 이벤트의 심사위원 역할을 하도록 합니다. 파일럿 프로젝트를 평가하는 기준을 제시할 때에는 AI 거버넌스 아티팩트(문서화 결과물)을 포함해야 합니다. 여기에는 사실표, 감사 보고서, 의도한 영향 및 의도치 않은 영향, 1차 및 2차 영향에 관한 다층 영향 분석, 그리고 운영 중인 모델의 기능적 및 비기능적 요구사항이 포함됩니다. 3단계: 프레젠테이션 날짜까지 6~8주 동안 특정 사용 사례에 대한 워크숍을 통해 이러한 아티팩트 개발에 대한 응용 교육을 팀에 제공합니다. 윤리 및 모델 위험을 평가할 때 이러한 워크숍에 다양한 분야의 팀을 초대하여 개발 팀을 강화하세요.





프레젠테이션 날짜까지 6~8주 동안 특정 사용 사례에 대한 워크숍을 통해 이러한 아티팩트 개발에 대한 응용 교육을 팀에 제공합니다. 윤리 및 모델 위험을 평가할 때 이러한 워크숍에 다양한 분야의 팀을 초대하여 개발 팀을 강화하세요. 4단계: 이벤트 당일 각 팀이 작업물을 종합적인 방식으로 발표하여 사용 사례와 관련된 다양한 위험을 평가하고 완화할 방법을 보여 줍니다. 분야 전문 지식, 규제 및 사이버 보안 배경을 갖춘 심사 위원은 각 팀의 업무에 대해 질문하고 평가해야 합니다.

이 타임라인은 매우 구체적인 사용 사례와 관련하여 실무자에게 응용 교육을 제공한 경험을 바탕으로 작성되었습니다. 리더가 되고자 하는 사람들에게 코치의 안내에 따라 거버넌스의 실제 업무를 수행할 수 있는 기회를 제공하는 동시에 팀원들에게는 안목 있는 거버넌스 판단자 역할을 맡깁니다.

하지만 해커톤만으로는 충분하지 않습니다. 3개월 만에 모든 것을 배울 수는 없습니다. 기관은 필요한 경우 오래된 가정을 버리는 것을 포함하여 지속적인 학습을 촉진하는 AI 리터러시 교육 문화를 구축하는 데 투자해야 합니다.

3.알고리즘 영향 평가를 넘어서는 인벤토리 평가

많은 AI 모델을 개발하는 조직은 인벤토리에 대한 중요한 메타데이터를 수집하고 배포 전에 AI 모델의 위험을 평가 및 완화하기 위한 기본 메커니즘으로 알고리즘 영향 평가 양식을 사용하는 경우가 많습니다. 이 양식은 AI 모델의 목적, 학습 데이터 및 접근 방식, 책임자 및 다양한 영향에 대한 우려에 대해 AI 모델 소유자 또는 조달자에게만 설문조사를 실시합니다.

엄격한 교육, 의사소통 및 문화적 고려 없이 이러한 양식이 단독으로 사용되는 것에 대해 우려할 만한 여러 가지 원인이 있습니다. 그 예는 다음과 같습니다.

동기 부여책: 개인들이 이러한 양식을 신중하게 작성하도록 동기가 부여되었나요, 아니면 그렇지 않은가요? 대부분의 경우 충족해야 할 할당량이 있기 때문에 동기 부여를 받지 못하는 것으로 나타났습니다.



위험에 대한 책임: 이러한 양식은 모델 소유자가 특정 기술이나 클라우드 호스트를 사용했거나 제3자로부터 모델을 조달했기 때문에 위험에 대한 책임이 면제된다는 것을 암시할 수 있습니다.



AI에 대한 관련 정의: 모델 소유자는 자신이 조달하거나 배포하는 것이 규정에 설명된 AI 또는 지능형 자동화의 정의를 충족한다는 사실을 인지하지 못할 수 있습니다.



이질적인 영향에 대한 무지: 알고리즘 평가 양식을 작성하고 제출하는 책임을 한 사람에게만 지우면 이질적인 영향에 대한 정확한 평가가 의도적으로 생략되었다고 주장할 수 있습니다.

우리는 다양한 지역과 교육 수준에 걸쳐, 그리고 발표된 정책을 읽고 원칙을 이해한다고 말하는 AI 실무자들에게서 문제가 있는 양식 입력 사례를 목격했습니다. 여기에는 'PII를 수집하지 않는데 내 AI 모델이 어떻게 불공평할 수 있을까요?', '저는 최선의 의도를 가지고 있기 때문에 이질적인 영향을 미칠 위험은 없습니다.' 등이 있습니다. 이는 응용 교육과 명확하게 정의된 윤리 지침에 따라 모델 행동을 일관되게 측정하는 조직 문화의 시급한 필요성을 시사합니다.