VMware란 무엇인가요?

1998년, Diane Greene, Scott Devine, Mendel Rosenblum, Edward Wang 및 Edouard Bugnion 등이 참여한 과학자 팀이 VMware를 설립했습니다. 팔로알토 소재의 이 회사는 1999년에 사용자가 하나의 PC에서 여러 운영 체제를 가상 머신으로 실행할 수 있는 최초의 상용 제품인 VM Workstation 1.0을 출시했습니다.

VMware는 2001년 VMware GSX Server(호스팅) 및 VMware ESX Server(호스트리스)로 서버 시장에 진출했습니다. 2004년 EMC Corporation은 VMware를 인수했습니다. 2016년에 Dell Technologies는 EMC를 인수하고 VMware를 흡수했습니다. VMware는 서버 가상화 플랫폼인 VSphere를 통해 가상화 서비스의 선도적인 공급업체로 성장했으며, 50만 명 이상의 고객을 확보하며 시장 점유율 1위를 차지했습니다.1

2023년 12월, 반도체 회사인 Broadcom은 멀티클라우드 전략 확장을 목표로 690억 달러 규모의 VMware 인수를 완료했습니다.2 Broadcom은 회사를 VmWare by Broadcom으로 리브랜딩했습니다. 편의상 이 페이지에서는 VMware로 칭하겠습니다.

인수 이후 Broadcom은 제품 오퍼링을 VCF(VMware Cloud Foundation)와 VVF(VMware vSphere Foundation)의 두 가지 주요 번들로 통합했습니다. 또한 Broadcom은 VMware를 영구 라이선스와 지원 및 구독(SNS) 갱신에서 구독 기반 가격 책정 모델로 전환했습니다.3