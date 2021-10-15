VMware란 무엇인가요?

VMware는 많은 기업 IT 인프라에 중요한 가상화 소프트웨어 제품을 개발합니다.
가상화 소프트웨어는 컴퓨터 하드웨어 위에 추상화 계층을 생성합니다. 이를 통해 단일 컴퓨터의 하드웨어 요소(프로세서, 메모리, 스토리지 등)를 가상 머신(VM)이라고 하는 여러 가상 컴퓨터로 나눌 수 있습니다. 각 가상 머신은 자체 운영 체제(OS)를 실행하고, OS가 실제 기본 컴퓨터 하드웨어의 일부에서만 실행되더라도 독립된 컴퓨터와 같이 동작합니다.
가상화를 통해 컴퓨터 하드웨어를 보다 효율적으로 사용하고 조직의 하드웨어 투자에 대해 더 높은 수익률을 얻을 수 있습니다. 또한 Amazon Web Services(AWS), IBM Cloud, Microsoft Azure 및 Google Cloud와 같은 클라우드 제공업체는 기존의 물리적 컴퓨터 하드웨어로 더 많은 사용자에게 서비스를 제공할 수 있습니다.
1998년, Diane Greene, Scott Devine, Mendel Rosenblum, Edward Wang 및 Edouard Bugnion 등이 참여한 과학자 팀이 VMware를 설립했습니다. 팔로알토 소재의 이 회사는 1999년에 사용자가 하나의 PC에서 여러 운영 체제를 가상 머신으로 실행할 수 있는 최초의 상용 제품인 VM Workstation 1.0을 출시했습니다.
VMware는 2001년 VMware GSX Server(호스팅) 및 VMware ESX Server(호스트리스)로 서버 시장에 진출했습니다. 2004년 EMC Corporation은 VMware를 인수했습니다. 2016년에 Dell Technologies는 EMC를 인수하고 VMware를 흡수했습니다. VMware는 서버 가상화 플랫폼인 VSphere를 통해 가상화 서비스의 선도적인 공급업체로 성장했으며, 50만 명 이상의 고객을 확보하며 시장 점유율 1위를 차지했습니다.1
2023년 12월, 반도체 회사인 Broadcom은 멀티클라우드 전략 확장을 목표로 690억 달러 규모의 VMware 인수를 완료했습니다.2 Broadcom은 회사를 VmWare by Broadcom으로 리브랜딩했습니다. 편의상 이 페이지에서는 VMware로 칭하겠습니다.
인수 이후 Broadcom은 제품 오퍼링을 VCF(VMware Cloud Foundation)와 VVF(VMware vSphere Foundation)의 두 가지 주요 번들로 통합했습니다. 또한 Broadcom은 VMware를 영구 라이선스와 지원 및 구독(SNS) 갱신에서 구독 기반 가격 책정 모델로 전환했습니다.3
가상 머신(VM)은 하드웨어 대신 소프트웨어를 사용하여 프로그램을 실행하고 애플리케이션을 배포하는 물리적 컴퓨터의 가상 표현 또는 에뮬레이션입니다.
가상화의 탄생은 IBM이 IBM System/360을 위한 실험적인 시간 공유 연구 프로젝트인 CP-40을 설계하고 출시했던 1964년으로 거슬러 올라갑니다. CP-40은 이후 CP-67과 유닉스로 발전하면서 여러 사용자를 동시에 지원할 수 있는 컴퓨터 하드웨어를 제공했고 가상 머신의 토대를 마련했습니다.
1972년 8월 2일, IBM은 최초의 가상 머신인 VM/370과 가상 메모리를 지원하는 최초의 System/370 메인프레임을 출시했습니다.
가상 머신(VM)은 VMware 가상화의 기본 단위입니다. 이는 물리적 컴퓨터를 소프트웨어 기반으로 표현한 것입니다. VM에서 실행되는 운영 체제(OS)를 게스트 OS라고 합니다.
각 VM에는 다음이 포함됩니다.
VMware는 이러한 파일을 관리하기 위한 다양한 툴을 제공합니다. VM 관리를 위한 명령줄 인터페이스인 vSphere Client를 사용하면 가상 시스템 설정을 구성할 수 있습니다. vSphere Web Services 소프트웨어 개발 키트를 사용하면, 다른 프로그램을 사용해서 VM을 구성할 수도 있습니다. 예를 들어 소프트웨어 개발 환경을 활성화해서 소프트웨어 프로그램을 테스트할 가상 머신을 만들 수 있습니다.
가상화에 VMware 제품 및 서비스를 사용하면 몇 가지 이점이 있습니다.
VMware를 사용하면 물리적 컴퓨터의 리소스 사용률을 높일 수 있습니다. 관리자는 하나의 애플리케이션이 충돌하면 OS가 불안정해지고 다른 애플리케이션이 충돌할 수 있기 때문에 단일 서버 OS에서 여러 미션 크리티컬 애플리케이션을 실행하는 것을 꺼립니다. 이러한 위험을 제거하는 한 가지 방법은 전용 물리적 서버의 자체 OS에서 각 애플리케이션을 실행하는 것입니다. 하지만 각 OS가 서버의 CPU 성능의 30%만 사용할 수 있으므로 이 방법은 비효율적입니다. VMware를 사용하면 동일한 물리적 서버의 자체 OS에서 각 애플리케이션을 실행하고 물리적 서버의 가용 CPU 성능을 더 잘 활용할 수 있습니다.
VMware를 사용하면 더 적은 수의 물리적 서버로 더 많은 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 물리적 서버가 적을수록 데이터 센터에서 차지하는 공간도 줄어들고, 전력과 냉각에 필요한 에너지도 감소합니다.
VMware는 가상화된 인프라 전반에서 워크로드의 균형을 맞춰 조직이 애플리케이션과 리소스를 더 잘 프로비저닝하고 IT 운영을 최적화할 수 있도록 지원합니다.
다음은 VMware 가상화의 주요 구성 요소와 작동 방식입니다.
VMware는 핵심 하이퍼바이저 제품을 사용하여 물리적 컴퓨터를 가상화합니다. 하이퍼바이저는 물리적 컴퓨터(호스트라고 함)의 기본 리소스와 상호 작용하고 해당 리소스를 다른 운영 체제(게스트라고 함)에 할당하는 얇은 소프트웨어 계층입니다. 게스트 OS는 하이퍼바이저에 리소스를 요청합니다.
하이퍼바이저는 각 게스트 OS를 분리하여 각 게스트 OS가 다른 게스트 OS의 간섭 없이 실행될 수 있도록 합니다. 한 게스트 OS가 애플리케이션 충돌, 불안정해지거나 멀웨어에 감염되더라도 호스트에서 실행되는 다른 운영 체제의 성능이나 작동에는 영향을 미치지 않습니다.
VMware ESXi는 컴퓨터의 물리적 구성 요소와 상호 작용하는 기본 운영 체제를 대체하는 데이터 센터 중심의 유형 1 또는 "베어메탈" 하이퍼바이저입니다. ESXi는 호스트 컴퓨터의 리소스를 더 많이 사용하는 보다 큰 하이퍼바이저인 ESX를 계승했습니다. (VMware는 ESX를 중단함)
다음은 VMware의 ESXi를 다른 여러 인기 있는 유형 1 하이퍼바이저와 비교한 것입니다.
초창기 VMware는 Linux에 의존했습니다. 하이퍼바이저인 초기 버전인 ESX에는 Linux 커널(컴퓨터 하드웨어를 관리하는 OS의 중심 부분)이 포함되어 있습니다. VMware는 ESXi를 출시하면서 Linux 커널을 자체 커널로 교체했습니다. ESXi는 Ubuntu, Debian 및 FreeBSD를 포함한 다양한 Linux 게스트 운영 체제를 지원합니다.
VMware는 데스크톱 운영 체제를 가상화하는 소프트웨어도 판매하는 확고한 서버 기반 하이퍼바이저 회사입니다. 이 섹션에서는 데스크톱 가상화 소프트웨어 중 일부와 그 작동 방식에 대해 설명합니다.
VMware Workstation Pro 및 VMware Fusion Pro에는 유형 2 하이퍼바이저가 포함되어 있습니다. 기본 OS를 완전히 대체하는 유형 1 하이퍼바이저와 달리, 유형 2 하이퍼바이저는 데스크톱 OS에서 애플리케이션으로 실행됩니다. 이 기능을 통해 데스크톱 사용자는 기본(호스트) OS 위에 두 번째 OS를 실행할 수 있습니다.
Workstation Pro는 Windows 및 Linux 운영 체제를 실행하는 PC와 호환됩니다. VMware는 macOS 시스템과 호환되는 Fusion Pro도 제공합니다. 이러한 제품은 개인용으로 무료로 사용할 수 있으며 상업용으로는 유료입니다.
참고: VMware는 VMware Workstation Pro 및 Fusion Pro를 시작한 이후 Workstation Player 및 VMware Fusion Player를 중단했습니다.4
VMware Tools는 모든 Workstation Pro 또는 Fusion Pro 환경에 필수적인 유틸리티 모음입니다. 이를 통해 Type 2 하이퍼바이저 안에서 실행되는 게스트 OS가 호스트 OS와 더 잘 작동할 수 있습니다.
VMware Tools를 설치하면 성능이 향상되며, 게스트와 호스트 OS 간의 공유 폴더를 지원할 수 있게 됩니다. 파일을 드래그 앤 드롭하고 두 운영 체제 간 잘라내어 붙여넣을 수도 있습니다.
VDI(가상 데스크톱 통합)는 중앙 집중식 데스크톱 관리를 제공하므로 원격 액세스나 현장 방문 없이 데스크톱 운영 체제를 구성하고 문제를 해결할 수 있습니다. 사용자는 고가의 고성능 클라이언트 엔드포인트 장비에 투자하지 않고도 어디서나 모든 디바이스에서 애플리케이션과 데이터에 액세스할 수 있습니다. 민감한 데이터는 안전하게 보호되며, 서버를 벗어나지 않습니다.
VMware의 VDI 도구 제품군인 VMware Horizon은 Broadcom이 2023년 12월 VMware의 EUC(End-User Computing) 사업부를 매각함에 따라 더 이상 사용할 수 없습니다.
2024년에는 투자회사인 KKR이 이 사업부를 인수하여 Omnissa로 브랜드를 변경했습니다. Omnissa 플랫폼에는 Horizon과 관리 플랫폼 Workspace ONE(이전에는 VMware 포트폴리오의 일부였음)이 포함됩니다.5
앞서 언급했듯이 많은 VMware 제품은 Broadcom 인수 이후 더 이상 별도의 구성 요소로 사용할 수 없습니다. 두 가지 주요 제품은 VCF(VMware Cloud Foundation)와 VVF(VMware vSphere Foundation)입니다.
VMware vSphere 서버 가상화 플랫폼은 포트폴리오를 간소화했음에도 불구하고 여전히 vSphere Foundation, vSphere Essentials Plus Kit 및 vSphere Standard의 세 가지 에디션으로 제공됩니다. 세 가지 모두 구독 라이선스로만 사용할 수 있습니다.
VMware vSphere Foundation(VVF)은 가장 완벽한 에디션입니다. 추가 기능에는 VMware Site Recovery, NSX Advanced Load Balancer 등이 포함됩니다.
필수 하드웨어 통합 또는 소수의 서버에서 가상화를 원하는 고객은 가장 기본적인 에디션인 vSphere Essentials Plus Kit 또는 VVF와 Essentials Plus Kit 사이에 해당하는 vSphere Standard의 구독을 구매할 수 있습니다.
주요 vSphere 구성 요소 및 기술에는 다음이 포함됩니다.
vCenter 서버는 vSphere의 관리 구성 요소입니다. 이를 통해 대규모 호스트 서버 모음에서 가상 머신 배포를 관리할 수 있습니다. vCenter Server는 가상 머신을 호스트에 할당하고, 리소스를 할당하고, 성능을 모니터링하고, 워크플로를 자동화합니다. 이 구성 요소는 사용자 고유의 정책에 따라 사용자 권한을 관리하는 데 사용할 수 있습니다.
VCenter 서버에는 다음 세 가지 주요 구성 요소가 있습니다.
호스트 서버에서 하이퍼바이저를 사용하면 해당 하드웨어의 사용이 극대화되지만, 대다수의 엔터프라이즈 사용자는 단일 물리적 서버가 수용할 수 있는 것보다 더 많은 VM이 필요합니다. 이것이 바로 VMware의 클러스터 기술이 필요한 이유입니다.
VMware는 호스트를 클러스터로 그룹화하고 단일 시스템으로 처리하여 호스트 간 리소스를 공유합니다. 그런 다음 VMware의 클러스터링 기술을 사용하여 클러스터의 각 호스트에서 실행되는 하이퍼바이저 간에 하드웨어 리소스를 풀링할 수 있습니다. 클러스터에 VM을 추가할 때 이 풀링된 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. VMware 기반 엔터프라이즈에는 여러 클러스터가 있을 수 있습니다.
VMware를 사용하면 vSphere 환경 내에서 클러스터를 생성하고 관리할 수 있습니다. 클러스터는 워크로드 밸런싱, 고가용성 및 내결함성 복원력과 같은 다양한 vSphere 기능을 지원합니다.
VMware 클러스터를 사용하면 여러 VMware 기능에 액세스하여 가상 인프라를 원활하고 안정적으로 실행할 수 있습니다.
VMware vSphere의 고가용성(HA)을 사용하면 기본 하드웨어에 장애가 발생할 경우 물리적 호스트 간에 가상 머신을 전환할 수 있습니다. 클러스터를 모니터링하고 하드웨어 오류를 감지하면 대체 호스트에서 VM을 다시 시작합니다.
vSphere HA는 중단으로부터 신속한 복구를 제공하지만, VM을 이동하고 다시 시작하는 동안 다운타임이 발생할 수 있습니다. 미션 크리티컬 애플리케이션에 대한 더 많은 보호가 필요한 경우 vSphere Fault Tolerance는 더 높은 가용성을 제공합니다. 데이터, 트랜잭션 또는 연결 손실이 전혀 없습니다.
VSphere Fault Tolerance는 기본 및 보조 VM을 별도의 클러스터 호스트에서 실행하고 항상 동일한지 확인하는 방식으로 작동합니다. 호스트 중 하나에 장애가 발생하면 나머지 호스트는 계속 작동하고 vSphere Fault Tolerance는 새 보조 VM을 생성하여 이중화를 다시 설정합니다. VSphere는 전체 프로세스를 자동화합니다.
호스트 기기에서 많은 VM이 관리 없이 실행되도록 허용하면 문제가 발생합니다. 다른 VM들에 비해 CPU와 메모리 리소스를 더 소모하는 VM들이 생기면서 워크로드의 균형이 깨집니다. 다른 호스트들이 유휴 상태로 있는 동안, 일부 호스트들은 자신에게 주어진 분량 이상의 일을 처리하게 됩니다. VMware DRS(Distributed Resource Scheduling)는 ESXi 하이퍼바이저 간에 VMware 워크로드의 균형을 조정하여 이러한 문제를 해결합니다.
vSphere Foundation의 기능인 DRS는 리소스를 공유하는 ESXi 호스트 클러스터 내에서 작동합니다. 호스트 CPU 및 RAM 사용량을 모니터링하고 호스트가 과도하게 작동하거나 제대로 사용되지 않는 호스트를 방지하기 위해 VM을 이들 간에 이동합니다. 이러한 할당 정책을 설정하여 리소스를 적극적으로 재할당하거나 덜 자주 재조정할 수 있습니다.
VMware는 서버와 데스크톱 운영 체제를 가상화하여 명성을 얻었습니다. 2012년에는 소프트웨어 정의 데이터 센터(SDDC)라는 개념으로 데이터 센터의 모든 것을 가상화하고 자동화할 계획을 발표했습니다.
소프트웨어 정의 데이터센터(SDDC)는 가상화를 컴퓨팅에서 스토리지 및 네트워킹 리소스로 확장하여 가상화된 리소스를 관리할 수 있는 단일 소프트웨어 툴셋을 제공합니다. 이는 서버 가상화가 수년간 발전해 온 결과입니다.
VMware의 SDDC 요소에는 다음이 포함됩니다.
VMware NSX는 소프트웨어에서 IT 네트워크를 논리적으로 정의하고 제어할 수 있는 네트워크 가상화 제품입니다. 스위칭, 라우팅, 트래픽 로드 밸런싱, 방화벽 등의 네트워크 기능을 x86 컴퓨터에서 실행되는 하이퍼바이저에 통합할 수 있습니다. 서로 다른 인터페이스에서 서로 다른 하드웨어를 수동으로 구성하는 대신 단일 화면에서 이러한 기능을 함께 관리할 수 있으며, 소프트웨어 기반 정책을 적용하여 네트워크 기능을 자동화할 수도 있습니다. VMware SDDC의 네트워크 구성 요소는 네트워킹, 소프트웨어 및 컴퓨팅 기능에 동일한 가상화 이점을 제공합니다.
이 제품은 온프레미스 데이터 센터, 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드 설정을 포함한 하이브리드 클라우드 환경을 지원합니다. 이를 통해 네트워크에서 컨테이너 환경과 마이크로서비스에 의존하는 클라우드 네이티브 앱을 더 쉽게 지원합니다.
VMware vSan은 VMware 스토리지 가상화 솔루션의 일부입니다. VM과 물리적 스토리지 디바이스 사이에 소프트웨어 인터페이스를 생성합니다. ESXi 하이퍼바이저의 일부인 이 소프트웨어는 물리적 스토리지 디바이스를 동일한 클러스터의 머신이 액세스할 수 있는 공유 스토리지의 단일 풀로 나타냅니다.
VMware vSAN을 사용하면 스토리지를 사용할 수 있는 단일 컴퓨터에만 의존하는 대신 클러스터의 모든 컴퓨터에서 스토리지를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 해당 컴퓨터에서 실행되는 VM이 실제 컴퓨터의 스토리지 사용하지 않는 경우 실제 컴퓨터의 스토리지를 낭비되는 것을 방지할 수 있습니다. 다른 호스트에서 실행되는 VM도 해당 스토리지를 사용할 수 있습니다.
VSAN은 vSphere와 통합되어 고가용성, 워크로드 마이그레이션 및 워크로드 밸런싱과 같은 관리 작업을 위한 스토리지 풀을 생성합니다. 사용자 정의 정책을 통해 vSphere가 공유 스토리지를 사용하는 방식을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
VMware는 VMware Cloud라는 기치 아래 여러 클라우드 인프라 제품 및 서비스를 제공합니다. 여기에는 모든 클라우드에서 VMware 인프라를 제공하기 위한 에코시스템 파트너십이 포함됩니다. 이러한 파트너십에는 IBM Cloud for VMware Solutions, Azure VM Solution 및 Google Cloud VMware Engine이 포함됩니다.
앞서 언급한 VMware Cloud Foundation(VCF)은 VMware Cloud 카테고리에 속합니다. 이 통합 소프트웨어 제품군은 하이브리드 클라우드 운영을 지원합니다. 또한 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹 및 보안을 위한 다양한 소프트웨어 정의 서비스도 포함되어 있습니다.
VCF는 다양한 클라우드 서비스 제공업체에서 서비스로 제공됩니다. VMware와 협력하는 OEM(Original Equipment Manufacturer)에서 제공하는 검증된 서버 구성인 vSANReadyNode를 통해 프라이빗 클라우드 환경에 배포할 수 있습니다. VCF는 단일 플랫폼에서 컨테이너화된 워크로드를 지원하고,인공 지능/머신 러닝(AI/ML) 워크로드, 통합 데이터 서비스 기능 등을 지원합니다.
VMware HCX는 기업이 다양한 컴퓨팅 환경을 사용할 수 있도록 지원하는 소프트웨어입니다. 이를 통해 IT 팀은 적절한 비용으로 원하는 기능을 사용할 수 있으며, 더 민감한 데이터를 자체 컴퓨터에 보관할 수 있습니다. 여기에서 과제는 이러한 VM이 이처럼 다양한 환경에서 함께 작동하도록 하는 것입니다.
HCX는 VMware의 하이브리드 클라우드 복잡성 관리에 대한 해결책입니다. 온프레미스 데이터 센터에서 호스팅된 클라우드 환경에 이르기까지 다양한 환경에서 여러 vSphere 인스턴스를 관리할 수 있는 서비스형 소프트웨어 (SaaS) 오퍼링입니다.
이전에는 Hybrid Cloud Extension 및 NSX Hybrid Connect로 불렸던 HCX는 vSphere 환경을 추상화하여 관리하는 VM이 실행되는 위치에 관계없이 동일한 IP 주소를 갖는 것처럼 보이게 합니다. HCX는 최적화된 WAN(Wide-Area Network) 연결을 사용하여 재구성 없이 온프레미스 애플리케이션을 클라우드로 확장합니다. 이를 통해 컴퓨팅 수요가 온프레미스 물리적 리소스를 초과하는 경우 클라우드에서 추가 컴퓨팅 성능을 호출하여 온프레미스 애플리케이션의 성능을 유지할 수 있습니다.
이러한 상황은 소매에서 자주 발생합니다. 전자상거래 수요가 급증하면 데이터 센터 리소스가 모두 소진될 수 있습니다. 이때 클라우드의 컴퓨팅 리소스를 호출하여 계속해서 주문을 받고 고객 불편을 방지할 수 있습니다.
HCX를 사용하면 재해 복구를 위해 클라우드 기반 vSphere 인스턴스에 데이터를 복제할 수 있습니다. 온프레미스 인프라를 사용할 수 없게 되면 IP 주소를 재구성하지 않고 대기 서버 또는 시스템으로 전환할 수 있습니다.
물리적 컴퓨터와 마찬가지로 VM도 백업이 필요합니다. VMware vSphere 스토리지 API — 데이터 보호(이전의 명칭은 데이터 보호를 위한 VMware vStorage API, 또는 VADP)를 사용하면 vSphere 가상 머신을 중앙 집중식으로 오프호스트 LAN 없이 백업할 수 있습니다. VMware 파트너가 제공하는 다른 타사 백업 솔루션도 있습니다.
VMware 스냅샷은 지정된 시점에 VM 및 해당 데이터의 상태를 보존하는 파일입니다. 스냅샷이 생성된 시점으로 VM을 복원할 수 있습니다. 스냅샷은 원래 가상 디스크 파일의 변경 사항만 저장하므로 백업이 아닙니다. 전체 백업 솔루션만이 VM을 완벽하게 보호할 수 있습니다.
개발자들은 VM의 대안으로 컨테이너를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 컨테이너는 VM과 마찬가지로 물리적 하드웨어에서 추상화된 애플리케이션을 포함하는 가상 환경입니다. 단, 컨테이너는 VM처럼 전체 OS를 가상화하는 대신 기본 호스트 OS 커널을 공유합니다.
Docker와 Kubernetes는 컨테이너화에 가장 널리 사용되는 두 가지 기술입니다. Docker는 애플리케이션을 컨테이너에 패키징하고, Kubernetes는 프로덕션에서 이러한 컨테이너를 관리합니다.
컨테이너는 VM보다 더 민첩하고 물리적 컴퓨팅 성능을 더 효율적으로 사용하지만 모든 경우에 적합하지는 않습니다. 마이크로서비스라는 작은 기능을 별도의 컨테이너로 분할하여 애플리케이션 개발 및 유지 관리를 보다 민첩하게 만드는 완전히 새로운 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. 반면, 단일 바이너리 프로그램으로 실행되도록 작성된 레거시 애플리케이션은 익숙한 환경을 미러링하는 가상 머신에서 실행하는 것이 더 적합할 수 있습니다.
Tanzu Kubernetes Grid Integrated는 컨테이너와 VM을 결합할 수 있으며, vSphere와 통합되어 컨테이너 및 VM의 원활한 관리를 지원합니다.
