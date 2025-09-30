데스크탑 가상화란?

데스크탑 가상화는 최종 사용자의 컴퓨팅 디바이스 또는 클라이언트에서 디커플링된 최종 사용자의 데스크탑 환경 및 운영 체제(OS)의 소프트웨어 기반 (또는 가상) 버전을 만듭니다. 이를 통해 사용자는 컴퓨팅 디바이스에서 데스크탑에 액세스할 수 있습니다.
가상 데스크탑 인프라(VDI)
VDI 배포 모델에서 운영 체제는 데이터 센터의 서버에 호스팅되는 가상 머신(VM)에서 실행됩니다. 데스크탑 이미지는 네트워크를 통해 최종 사용자의 디바이스로 이동하며, 최종 사용자의 디바이스에서 마치 로컬 데스크탑처럼 데스크탑(그리고 기본 애플리케이션 및 운영 체제)과 상호작용할 수 있습니다.
VDI는 각 사용자에게 자체 운영 체제를 실행하는 전용 VM을 제공합니다. 드라이버, CPU, 메모리와 같은 운영 체제 리소스는 이러한 리소스의 출력을 모방하는 하이퍼바이저라는 소프트웨어 레이어에서 작동하며, 여러 VM에 대한 리소스 배정을 관리하고, 이들이 동일한 서버에서 나란히 실행되도록 합니다.
VDI의 주요 장점은 최종 사용자의 디바이스에 Windows 10 데스크탑 및 운영 체제를 제공할 수 있다는 것입니다. 그러나 VDI에서 Windows 10 인스턴스당 한 명의 사용자만 지원하므로, 각각의 Windows 10 사용자를 위한 별도의 VM이 필요합니다.
원격 데스크탑 서비스(RDS)
원격 데스크탑 세션 호스트(Remote Desktop Session Host, RDSH)라고도 알려진 RDS의 경우 사용자는 Microsoft Windows Server 운영 체제를 통해 데스크탑과 Windows 애플리케이션에 원격으로 액세스합니다. 애플리케이션과 데스크탑 이미지는 Microsoft RDP(Remote Desktop Protocol)를 통해 제공됩니다. 이전에 Microsoft Terminal Server라고 알려졌던 이 제품은 최초 릴리스 이후 거의 변경되지 않았습니다.
최종 사용자의 관점에서 볼 때 RDS와 VDI는 똑같습니다. 그러나 하나의 Windows Server 인스턴스가 서버 하드웨어만큼 많은 수의 동시 사용자를 지원할 수 있으므로 RDS는 데스크탑 가상화 옵션보다 비용면에서 더 효율적일 수 있습니다. 또한 Windsows 10에서 실행되도록 테스트되거나 인증된 애플리케이션은 Windows Server OS에서 실행하도록 테스트되거나 인증되지 않을 수 있다는 점에 주목해야 합니다.
DaaS(Desktop-as-a-Service)
DaaS의 경우 VM은 타사 제공자가 클라우드 기반 백엔드에서 호스팅합니다. DaaS는 즉시 확장 가능하고, 온프레미스 솔루션보다 유연할 수 있으며, 일반적인 다른 많은 데스크탑 가상화 옵션보다 더 빨리 배포할 수 있습니다.
다른 유형의 클라우드 데스크탑 가상화와 마찬가지로 DaaS는 워크로드 변동 및 스토리지 요구 사항 변화, 사용량 기반 가격, 거의 모든 인터넷 연결 디바이스에서 애플리케이션 및 데이터 액세스를 지원하는 기능 등 일반적인 클라우드 컴퓨팅의 이점 중 다수를 제공합니다. DaaS의 주된 단점은 기능과 구성을 필요에 따라 항상 맞춤화할 수는 없다는 것입니다.
VDI는 물리적 데스크탑 컴퓨팅이라는 익숙한 컴퓨팅 모델의 가상화된 버전을 제공하므로 많이 선택합니다. 그러나 VDI를 구현하려면 하드웨어, 운영 체제 및 애플리케이션, 하이퍼바이저 및 관련 소프트웨어 등 인프라의 모든 측면을 직접 관리해야 합니다. 제한된 VDI 경험과 전문 지식을 보유하고 있는 경우 이러한 직접 관리는 어려울 수 있습니다. 모든 인프라 구성 요소를 구입하려면 더 많은 초기 비용을 투자해야 할 수 있습니다.
RDS/RDSH가 고객이 실행해야 하는 특정 애플리케이션을 지원하고 최종 사용자에게 Windows 데스크탑 전체가 아니라 이러한 애플리케이션에 대한 액세스만 필요한 경우 RDS/RDSH는 괜찮은 선택일 수 있습니다. RDS는 VDI보다 서버당 최종 사용자 밀도가 더 높으며, 시스템은 전체 VDI 환경보다 일반적으로 더 저렴하고 확장성이 뛰어납니다. 그러나 해당 직원이 RDS/RDSH 기술을 실행하고 관리하려면 필요한 스킬과 경험을 갖추고 있어야 합니다.
IT 팀에서 공유 데스크탑과 공유 애플리케이션을 더 친숙하게 받아들이고 있으므로 현재 DaaS의 인기가 높아지고 있습니다. 전반적으로 DaaS는 가장 비용 효율성이 뛰어난 옵션에 속합니다. 또한 DaaS는 관리가 가장 간편한 옵션이므로 인프라 또는 VDI 관리를 위해 사내에서 전문 지식을 갖출 필요가 거의 없습니다. DaaS는 즉시 확장 가능하고, 자본 비용보다 운영 지출을 초래하므로 많은 기업에 더 저렴한 비용 구조를 제공합니다.
데스크탑 가상화는 선택된 배포 모델에 따라 다양한 잠재적 이점을 제공합니다.
관리 간소화. 데스크탑 가상화를 통해 IT 팀은 직원의 컴퓨팅 요구사항을 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 기업은 소프트웨어를 변경해야 할 때마다 재구성하거나, 업데이트 또는 패치를 적용해야 하는 개별 컴퓨터를 관리하는 대신, 유사한 역할 또는 기능을 하는 직원들을 위한 하나의 VM 템플리트를 유지 관리할 수 있습니다. 이를 통해 시간과 IT 리소스를 절약할 수 있습니다.
비용 절감. 많은 가상 데스크탑은 IT 예산의 더 많은 부분을 자본 지출에서 운영 지출로 전환하도록 지원합니다. 컴퓨팅 집약적 애플리케이션이 데이터 센터 서버에 호스팅된 VM을 통해 제공되는 경우 더 적은 처리 성능을 요구하므로 데스크탑 가상화로 오래되었거나 성능이 덜 뛰어난 최종 사용자 디바이스의 수명을 연장할 수 있습니다. 온프레미스 가상 데스크탑 솔루션의 경우 서버 하드웨어, 하이퍼바이저 소프트웨어 및 기타 인프라에 상당한 비용을 초기에 투자해야 할 수 있으므로 정기적으로 사용량 기반 요금을 지불하는 클라우드 기반 DaaS가 더 매력적인 옵션이 됩니다.
생산성 향상. 데스크탑 가상화를 사용하면 직원들이 엔터프라이즈 컴퓨팅 리소스에 더 쉽게 액세스할 수 있습니다. 인터넷 연결을 통해 지원되는 디바이스에서 언제 어디서든 작업할 수 있습니다.
다양한 디바이스 유형 지원. 가상 데스크탑은 노트북 및 데스크탑 컴퓨터, 씬 클라이언트, 제로 클라이언트 그리고 심지어 일부 휴대폰을 포함하여 다양한 디바이스에서 원격 데스크탑 액세스를 지원할 수 있습니다. 가상 데스크탑을 사용하면 최종 사용자 디바이스에 기본적으로 제공되는 운영 체제와 상관없이 언제 어디서든 워크스테이션과 같은 경험을 제공하고 전체 데스크탑에 액세스할 수 있습니다.
보안 강화. 데스크탑 가상화의 경우, 데스크탑 이미지는 액세스하는 데 사용된 물리적 하드웨어로부터 추상화되고 분리되며, 데스크탑 이미지를 제공하는 데 사용되는 VM은 엔터프라이즈 IT 부서가 긴밀하게 통제하고 관리하는 환경일 수 있습니다.
민첩성 및 확장성. 필요할 때마다 간편하고 쉽게 새 VM을 배포하고 새 애플리케이션을 제공할 수 있으며, 더 이상 필요하지 않을 때에는 쉽게 삭제할 수 있습니다.
최종 사용자 경험 향상. 데스크탑 가상화를 구현하는 경우 최종 사용자는 인쇄 또는 USB 포털에 대한 액세스와 같이 꼭 필요한 기능을 희생하지 않고도 풍부한 기능을 활용할 수 있습니다.
가상 데스크탑을 제공하는 데 필요한 소프트웨어는 선택된 가상화 방법에 따라 달라집니다.
가상 데스크탑 인프라(VDI)의 경우, 데스크탑 운영 체제(대부분의 경우 Microsoft Windows임)는 데이터 센터에서 실행되고 관리됩니다. 하이퍼바이저 소프트웨어는 호스트 서버에서 실행되며 네트워크를 통해 각 최종 사용자에게 VM에 대한 액세스를 제공합니다. 사용자를 인증하고, 각 사용자를 가상 머신에 연결하고, 활동 수준을 모니터링하며, 연결이 종료된 경우 VM을 재할당하려면 연결 브로커 소프트웨어가 필요합니다. 연결 브로커는 하이퍼바이저와 번들로 또는 별도로 구매할 수 있습니다.
원격 데스크탑 서비스(RDS/RDSH)는 Microsoft Windows Server 운영 체제와 번들로 묶인 유틸리티를 사용하여 구현할 수 있습니다.
DaaS(Desktop-as-a-Service) 솔루션을 선택하는 경우, 모든 소프트웨어 설치, 구성, 유지보수는 클라우드에 호스팅된 DaaS 서비스 제공자가 담당합니다. 여기에는 애플리케이션, 운영 체제, 파일 및 사용자 환경 설정이 포함됩니다.
