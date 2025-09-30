데스크탑 가상화란?

가상 데스크탑 인프라(VDI)



VDI 배포 모델에서 운영 체제는 데이터 센터의 서버에 호스팅되는 가상 머신(VM)에서 실행됩니다. 데스크탑 이미지는 네트워크를 통해 최종 사용자의 디바이스로 이동하며, 최종 사용자의 디바이스에서 마치 로컬 데스크탑처럼 데스크탑(그리고 기본 애플리케이션 및 운영 체제)과 상호작용할 수 있습니다.

VDI는 각 사용자에게 자체 운영 체제를 실행하는 전용 VM을 제공합니다. 드라이버, CPU, 메모리와 같은 운영 체제 리소스는 이러한 리소스의 출력을 모방하는 하이퍼바이저라는 소프트웨어 레이어에서 작동하며, 여러 VM에 대한 리소스 배정을 관리하고, 이들이 동일한 서버에서 나란히 실행되도록 합니다.

VDI의 주요 장점은 최종 사용자의 디바이스에 Windows 10 데스크탑 및 운영 체제를 제공할 수 있다는 것입니다. 그러나 VDI에서 Windows 10 인스턴스당 한 명의 사용자만 지원하므로, 각각의 Windows 10 사용자를 위한 별도의 VM이 필요합니다.

원격 데스크탑 서비스(RDS)

원격 데스크탑 세션 호스트(Remote Desktop Session Host, RDSH)라고도 알려진 RDS의 경우 사용자는 Microsoft Windows Server 운영 체제를 통해 데스크탑과 Windows 애플리케이션에 원격으로 액세스합니다. 애플리케이션과 데스크탑 이미지는 Microsoft RDP(Remote Desktop Protocol)를 통해 제공됩니다. 이전에 Microsoft Terminal Server라고 알려졌던 이 제품은 최초 릴리스 이후 거의 변경되지 않았습니다.

최종 사용자의 관점에서 볼 때 RDS와 VDI는 똑같습니다. 그러나 하나의 Windows Server 인스턴스가 서버 하드웨어만큼 많은 수의 동시 사용자를 지원할 수 있으므로 RDS는 데스크탑 가상화 옵션보다 비용면에서 더 효율적일 수 있습니다. 또한 Windsows 10에서 실행되도록 테스트되거나 인증된 애플리케이션은 Windows Server OS에서 실행하도록 테스트되거나 인증되지 않을 수 있다는 점에 주목해야 합니다.

DaaS(Desktop-as-a-Service)

DaaS의 경우 VM은 타사 제공자가 클라우드 기반 백엔드에서 호스팅합니다. DaaS는 즉시 확장 가능하고, 온프레미스 솔루션보다 유연할 수 있으며, 일반적인 다른 많은 데스크탑 가상화 옵션보다 더 빨리 배포할 수 있습니다.

다른 유형의 클라우드 데스크탑 가상화와 마찬가지로 DaaS는 워크로드 변동 및 스토리지 요구 사항 변화, 사용량 기반 가격, 거의 모든 인터넷 연결 디바이스에서 애플리케이션 및 데이터 액세스를 지원하는 기능 등 일반적인 클라우드 컴퓨팅의 이점 중 다수를 제공합니다. DaaS의 주된 단점은 기능과 구성을 필요에 따라 항상 맞춤화할 수는 없다는 것입니다.