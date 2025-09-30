DaaS(Desktop-as-a-Service)란 무엇인가요?

서비스형 데스크톱(DaaS)은 클라우드에서 운영 체제, 애플리케이션, 파일 및 사용자 기본 설정을 비롯한 완전한 가상 데스크톱 환경을 사용자에게 제공하는 방법입니다. 데스크톱은 클라우드 공급자가 관리하는 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워크 인프라에서 호스팅되는 가상 머신 에서 실행됩니다. 사용자는 PC, 노트북, 태블릿 및 일부 스마트폰을 포함한 다양한 장치에서 데스크톱 환경에 액세스할 수 있습니다.

많은 조직에서는 IT 관리자가 모든 직원 장치에 운영 체제와 애플리케이션을 설치하는 기존 데스크톱 배포 모델의 대안을 찾고 있습니다. 이 모델을 사용하면 관리자가 소프트웨어를 설치하고, 업그레이드 및 업데이트를 관리하고, 장치를 보호하는 데 너무 많은 시간과 비용을 소비하는 경우가 많습니다.

또한 기존 데스크톱 배포 모델은 점점 더 늘어나는 모바일 및 원격 인력에게는 적합하지 않습니다. 오늘날 직원들은 원격으로 근무하거나 출장 중에 근무하는 경우가 많으며 데스크톱, 노트북, 모바일 장치를 비롯한 다양한 장치를 사용합니다. 원격 및 모바일 생산성을 극대화하려면 조직은 모든 장치에서 강력하고 일관된 사용자 환경을 제공하여 작업자가 어떤 기기를 사용하든 동일한 애플리케이션과 데이터에 쉽게 액세스할 수 있도록 지원해야 합니다.

조직이 애플리케이션과 데이터 제공을 위해 새로운 접근 방식을 선택할 때 보안은 최우선 과제가 되어야 합니다. 조직은 장치가 분실되거나 도난당한 경우에도 데이터가 잘못된 사람의 손에 들어가지 않도록 해야 합니다.

DaaS 모델이 솔루션이 될 수 있습니다. 조직은 올바른 DaaS 제품을 통해 사용자에게 여러 장치에서 애플리케이션과 데이터에 대한 편리하고 일관된 액세스를 제공하고, 중요한 정보를 보호하고, 관리를 간소화하고, 지출을 줄일 수 있습니다.