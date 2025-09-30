DaaS(Desktop-as-a-Service)란 무엇인가요?

서비스형 데스크톱(DaaS)은 클라우드에서 운영 체제, 애플리케이션, 파일 및 사용자 기본 설정을 비롯한 완전한 가상 데스크톱 환경을 사용자에게 제공하는 방법입니다. 데스크톱은 클라우드 공급자가 관리하는 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워크 인프라에서 호스팅되는 가상 머신 에서 실행됩니다. 사용자는 PC, 노트북, 태블릿 및 일부 스마트폰을 포함한 다양한 장치에서 데스크톱 환경에 액세스할 수 있습니다.
많은 조직에서는 IT 관리자가 모든 직원 장치에 운영 체제와 애플리케이션을 설치하는 기존 데스크톱 배포 모델의 대안을 찾고 있습니다. 이 모델을 사용하면 관리자가 소프트웨어를 설치하고, 업그레이드 및 업데이트를 관리하고, 장치를 보호하는 데 너무 많은 시간과 비용을 소비하는 경우가 많습니다.
또한 기존 데스크톱 배포 모델은 점점 더 늘어나는 모바일 및 원격 인력에게는 적합하지 않습니다. 오늘날 직원들은 원격으로 근무하거나 출장 중에 근무하는 경우가 많으며 데스크톱, 노트북, 모바일 장치를 비롯한 다양한 장치를 사용합니다. 원격 및 모바일 생산성을 극대화하려면 조직은 모든 장치에서 강력하고 일관된 사용자 환경을 제공하여 작업자가 어떤 기기를 사용하든 동일한 애플리케이션과 데이터에 쉽게 액세스할 수 있도록 지원해야 합니다.
조직이 애플리케이션과 데이터 제공을 위해 새로운 접근 방식을 선택할 때 보안은 최우선 과제가 되어야 합니다. 조직은 장치가 분실되거나 도난당한 경우에도 데이터가 잘못된 사람의 손에 들어가지 않도록 해야 합니다.
DaaS 모델이 솔루션이 될 수 있습니다. 조직은 올바른 DaaS 제품을 통해 사용자에게 여러 장치에서 애플리케이션과 데이터에 대한 편리하고 일관된 액세스를 제공하고, 중요한 정보를 보호하고, 관리를 간소화하고, 지출을 줄일 수 있습니다.
DaaS 제품과 마찬가지로 가상 데스크톱 인프라(VDI) 솔루션도 중앙 집중식 데이터 센터에서 데스크톱을 장치로 제공합니다. 그러나 VDI 솔루션의 기반이 되는 인프라는 온프레미스에 있는 경우가 많으며 일반적으로 조직의 IT 그룹에서 관리합니다.
DaaS 모델을 사용하면 클라우드 공급자가 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워크 인프라를 관리합니다. 직원에게 데스크톱을 제공하는 조직은 데스크톱 운영 체제, 애플리케이션, 바이러스 백신 소프트웨어 및 기타 데스크톱 관련 작업을 관리하거나 타사 관리형 데스크톱 서비스 제공업체와 협력할 수 있습니다.
DaaS는 클라우드 기반 관리형 서비스의 모든 이점을 제공합니다. 예를 들어 DaaS를 사용하면 VDI 온프레미스를 구축하는 데 드는 막대한 초기 비용을 없앨 수 있습니다. DaaS 제품은 일반적으로 사전 투자가 필요하지 않은 구독 모델을 사용합니다. 또한 VDI를 지원, 유지 관리, 패치 및 업그레이드하는 데 필요한 모든 관리 작업을 오프로드합니다.
VDI에 대해 자세히 알아보려면 "가상 데스크톱 인프라(VDI)란 무엇인가요?"를 참조하세요.
DaaS 모델은 다음과 같은 다양한 상황에서 성공적인 것으로 입증되었습니다.
콜센터, 시간제 및 교대 근무: 조직은 대규모 콜센터 또는 각 워크스테이션이 하루 동안 여러 명의 직원을 지원하는 기타 교대 근무 환경을 지원할 수 있습니다. DaaS 접근 방식을 사용하면 각 직원은 자신의 데스크톱에 액세스할 수 있는 고유한 로그인 정보를 갖게 됩니다.
소프트웨어 개발자: 개발자는 여러 대의 컴퓨터를 전환하거나 한 대의 컴퓨터에서 여러 운영 체제를 유지하는 대신 여러 개의 서로 다른 가상 데스크톱에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 테스트를 가속화하고 품질 보증을 개선하는 동시에 더 적은 수의 장치를 구매할 수 있습니다.
의료 서비스 제공자: 의사와 간호사는 어떤 검사실이나 복도 컴퓨터를 사용하든 애플리케이션, 메모, 환자 파일에 액세스할 수 있습니다. 모든 데이터와 애플리케이션을 HIPAA 인증 클라우드에 저장하면 환자 정보를 안전하게 보호할 수 있습니다. 노트북을 도난당하는 것이 치명적인 데이터 유출이 아니라 약간의 불편함이 될 수 있습니다.
대학 연구실: 학생과 교사는 가상 데스크톱에 연결하여 컴퓨터실, 교직원실, 도서관 또는 기숙사에 있는 모든 컴퓨터에서 업무에 연결할 수 있습니다. 대학에서는 많은 학생들이 하나의 원격 데스크톱을 공유하도록 하여 고가의 제한적 라이선스 애플리케이션을 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.
계절별 또는 계약직 근무: 직원이 퇴사할 때 컴퓨터를 지우고 재구성할 필요가 없습니다. 새 가상 데스크톱을 프로비저닝하고 기존 데스크톱을 몇 분 안에 폐기할 수 있습니다. 사용자를 신속하게 온보딩하거나 오프보딩할 수 있으며 이는 이직률이 높은 작업에 필수적입니다.
원격 및 모바일 작업자: 데이터 보안을 강화하는 동시에 원격 및 모바일 생산성을 향상할 수 있습니다. DaaS를 사용하면 직원이 고정된 위치에 있는 물리적 컴퓨터에 묶여 있지 않습니다. 대신 전 세계 어디서나 모든 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 파일에 안전하게 액세스할 수 있습니다.
인수 및 합병: DaaS 모델을 사용하면 새 로컬 컴퓨터를 배포하지 않고도 조직의 네트워크에 많은 신규 직원을 추가할 수 있습니다. 새로 채용된 직원은 새 고용주의 애플리케이션과 파일에 연결하면서 기존 장비를 계속 사용할 수 있습니다.
DaaS 모델을 고려 중이신가요? DaaS 접근 방식에서는 여전히 선호하는 운영 체제 및 애플리케이션에 대한 라이선스 및 관리를 처리해야 한다는 점을 명심하세요. DaaS 구현을 시작하기 전에 소프트웨어 비용과 IT 관리 비용을 반드시 고려해야 합니다.
DaaS는 동일한 데스크톱 환경을 사용하는 많은 수의 직원이 있는 조직에 가장 적합한 경우가 많습니다. 여러 개의 고유한 환경을 관리하는 것은 시간과 노동력이 많이 소요될 수 있습니다.
DaaS 모델을 구현하기 전에 과도한 지출이나 과소 구매를 방지하기 위해 특정 요구 사항을 평가해야 합니다.
성능 요구 사항을 이해하는 것부터 시작하세요. 복잡한 3D 애니메이션을 렌더링하기 위해 고성능 vCPU가 필요하신가요? 주로 생산성 애플리케이션에 사용되는 간소화된 시스템은 어떠세요? 애플리케이션 요구 사항을 파악한 후에는 고성능 가상 데스크톱과 저전력 가상 데스크톱을 적절히 조합하여 배포함으로써 비용을 최소화하는 동시에 직원에게 성공에 필요한 도구를 제공할 수 있습니다.
인프라 관리 업무를 클라우드 제공업체에 맡기는 동안 IT 팀은 조직의 네트워킹 인프라를 강화해야 할 수도 있습니다. 우수한 DaaS 제공업체는 각 테넌트에 대한 전용 호스트를 설정하여 지연 시간을 최소화할 수 있지만, 가상 데스크톱의 속도와 응답성은 사이트의 대역폭에 따라 달라집니다. 원활한 사용자 경험을 보장하려면 빠르고 안정적이며 강력한 연결이 필요하며, 강력한 네트워크에는 숙련된 유지 관리가 필요합니다. 이 인프라를 지원할 수 있는 인력이 있는지 확인하세요.
DaaS는 온디맨드 확장에 탁월하기 때문에 라이선스를 과도하게 구매해도 이점이 거의 없습니다. 동시 접속이 필요하지 않은 교대 근무자나 시간제 직원이 있는 경우 라이선스를 공유하여 비용을 제한하는 것을 고려해 보세요. 동일한 라이선스로 여러 가상 데스크톱에 액세스할 수 있지만 한 번에 하나만 액세스할 수 있습니다.
Dizzion Managed DaaS on IBM® Cloud는 IBM Cloud의 VMware를 기반으로 하는 서비스형 데스크톱 솔루션입니다.
Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud는 기업들이 민첩한 장기 원격 근무 환경을 구축할 수 있도록 지원하여, 클라우드 데스크탑을 사용해서 최종 사용자 성과와 보안 및 규정 준수를 최적화할 수 있도록 지원합니다. 이 솔루션은 음성 및 비디오 스트리밍, 호환되는 개인용 기기 및 미디어 집약적인 워크로드를 포함하여 다양한 까다로운 사용 사례를 지원할 수 있습니다.