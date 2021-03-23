태그
가상 데스크탑 인프라(VDI)란 무엇인가요?

사우디아라비아의 수도 리야드의 석양 전경

가상 데스크톱 인프라(VDI)가 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 그리고 어떤 이점을 제공하는지 살펴보겠습니다.

재택근무와 하이브리드 클라우드 환경이 일상화되면서 업무 환경 전반에 큰 변화가 일어나고 있습니다. 직원과 업무 환경이 분산됨에 따라, 비즈니스를 안정적으로 운영하기 위해 필요한 관리, 보안, 인프라 요구사항을 충족하기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 이러한 문제들 때문에, IT 리더들은 비용을 크게 들이지 않으면서도 분산된 환경을 안전하게 관리할 수 있는 툴을 찾고 있습니다.바로 그 역할을 하는 툴이 가상 데스크톱 인프라(VDI)입니다.

 

VDI란 무엇이며 어떻게 작동하나요?

가상 데스크톱 인프라(VDI)는 직원들이 사무실 밖, 사무실 내 또는 원격 위치에서 작업하고 애플리케이션과 서비스에 액세스할 수 있도록 하는 데스크톱 환경과 애플리케이션을 생성하고 관리하는 것입니다. 가상화 솔루션은 데이터 센터 내 하나의 물리 서버에서 여러 애플리케이션과 운영체제를 실행할 수 있도록 하는 가상 머신(VM) 기반의 가상 컴퓨트 시스템을 생성해 VDI 배포를 지원합니다.VDI는 호스트 서버에서 실행되는 여러 VM 안에 Microsoft Windows Desktop 같은 데스크톱 운영체제를 호스팅함으로써 구현됩니다.

IT 관리자는 호스트 서버의 가상 머신(VM)에서 호스팅되는 데스크톱 운영 체제를 사용하여 기업 데이터, 애플리케이션 및 데스크톱을 가상 데이터 센터의 사용자에게 배포하고 인터넷을 통해 서비스로 제공할 수 있습니다. 이는 사용자가 사내 위치에서 물리적이고 휴대 가능한 개인 엔드포인트 장치를 활용하는 기존 PC와는 대조적입니다.

VDI 솔루션을 구현할 때 연결 브로커는 각 직원이 VDI 환경에 액세스할 때 연결할 수 있도록 리소스 풀 내에서 가상 데스크톱을 찾습니다. 연결 브로커의 예로는 Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure, Nutanix 등이 있습니다.

사용자는 모든 장치나 위치에서 Microsoft Windows와 같은 데스크톱 이미지에 안전하게 연결할 수 있습니다. 어디서든 애플리케이션에 접근할 수 있다는 점은, 사무실에서 물리적인 데스크톱이나 엔드포인트 장치를 직접 사용하지 않아도 된다는 의미이기 때문에 매우 유용합니다. 또한 사용자가 가장 편한 장소에서 PC, 태블릿, 또는 씬 클라이언트 터미널 등을 포함한 BYOD(Bring Your Own Devices)를 활용할 수 있게 해줍니다.

애플리케이션 가상화 솔루션과 가상화 기술 전반에 대한 자세한 배경 지식은 다음 동영상과 '가상화의 5가지 이점' 문서를 참조하세요.

IBM Power

IBM Power를 통한 현대화 및 자동화

Joe Cropper(IBM 마스터 발명가, STSM, IBM Power 하이브리드 클라우드 플랫폼)가 애플리케이션 현대화를 위한 IBM Power 활용법 데모를 소개합니다.
IBM Power 살펴보기

VDI의 이점

가상 데스크톱 인프라(VDI)가 제공하는 가장 중요한 이점은 다음과 같습니다.

  • 확장성 향상: 클라우드 컴퓨팅은 확장 가능한 인프라를 활용하여 VDI에서 필요할 때 리소스를 사용함으로써 VDI를 더욱 매력적으로 만들었습니다. 모든 VDI 인프라를 호스트 서버에 통합함으로써 사용자는 어떤 기기에서든 환경에 액세스할 수 있으므로 하드웨어 요구 사항과 구매 비용이 줄어듭니다.
  • 중앙 집중식 관리: VDI는 관리자가 모든 가상화된 데스크톱을 한 번에 패치, 업데이트 및 변경할 수 있는 중앙 집중식 관리 구조를 제공합니다. 더 이상 조직 전체를 개별적으로 수정할 필요가 없습니다. 모든 구성 요소가 데이터 센터에 저장되고 백업되므로 완벽한 데스크톱 재해 복구 전략도 가능합니다.
  • 보안: VDI는 애플리케이션이 클라이언트 디바이스가 아닌 데이터 센터의 호스트 서버에 상주하므로 기업이 완벽한 기밀성을 유지할 수 있도록 도와줍니다. 기기가 도난당하거나 손상된 경우, 기업의 데이터를 보호하기 위해 기기의 연결이 종료될 수 있습니다. 그러나 운영 체제 이미지를 적절하게 관리하고 업데이트하는 것이 중요하며, 원격 근무자에 대한 인증도 철저해야 합니다.
  • 접근성: VDI를 사용하면 최종 사용자가 'BYOD(Bring Your Own Device)'를 통해 어디서든 파일, 애플리케이션 및 클라우드 서비스에 원격으로 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 디지털 작업 공간/원격 데스크톱이 구축되어 더 나은 사용자 경험을 제공하고, 직원들이 PC, 태블릿, 스마트폰, 씬 클라이언트를 활용할 수 있기 때문에 재택근무가 훨씬 쉬워집니다.
  • 비용 절감: IT 부서가 새 하드웨어를 계속 구매할 필요가 없으므로 하드웨어 비용이 크게 절감됩니다. 서버에서 처리를 통합하면 IT 지출을 줄이는 데 도움이 됩니다.

VDI vs 데스크톱 가상화

VDI는 가상화의 한 유형입니다. 가상화는 데스크톱과 하드웨어를 분리하는 모든 기술을 포괄하는 포괄적인 용어입니다. 상위 개념을 더 자세히 살펴보려면 “데스크톱 가상화란 무엇인가요?”를 참고하거나 아래 영상을 시청해 주세요.

지속형 VDI vs 비지속형 VDI 배포

영구 VDI는 사용자가 동일한 데스크톱에 연결하므로 개인화된 데스크톱을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 변경 사항이 저장되므로 데스크톱을 맞춤 설정할 수 있으며, 가상 데스크톱 환경은 사용자 정의가 가능하고 고도로 개인화된 디지털 작업 공간으로 전환됩니다.

반면 비지속형 VDI는 변경 사항이 저장되지 않기 때문에 1회성으로만 연결되는 일반화된 데스크톱입니다. 비지속형 VDI 방식은 반복적인 업무를 많이 하는 조직 직원에게 이상적입니다. 일반적으로 비용이 저렴하고 관리가 쉽기 때문입니다.

VDI 사용 사례

  • 콜센터: VDI를 통해 콜센터 직원은 업무를 완료하는 데 필요한 정보와 툴에만 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 효율성과 비용 효율성을 간소화할 수 있습니다.
  • 원격 근무: VDI는 중앙에서 모두 배포하고 관리할 수 있으므로 팀원들이 지리적으로 분산되어 있어도 동일한 회사 네트워크, 애플리케이션 및 리소스에 액세스할 수 있습니다.
  • 규정 준수: 규제가 엄격한 일부 업계에서는 직원들이 기밀 정보를 부적절하게 저장하는 문제가 발생하고 있습니다. VDI를 통해 관리를 중앙화하면 데이터와 애플리케이션을 잘못 저장하는 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
  • 타사 액세스: 계약업체나 비즈니스 파트너를 활용하는 경우, 이러한 직원은 전체 시스템에 연결하기 위해 회사 소유의 하드웨어가 필요합니다. 특히 짧은 프로젝트의 경우 비용이 많이 듭니다. 따라서 VDI는 계약자가 하드웨어를 제공하거나 조달하지 않고도 회사 정보에 안전하게 액세스할 수 있는 이상적인 솔루션입니다.

VDI가 적합한 이유

가상 데스크톱 인프라(VDI)는 많은 회사의 IT 전략에 필수적인 부분입니다. VDI를 통해 기업은 비용을 절감하고 시스템 관리를 간소화할 수 있습니다. VDI의 중요성은 기업들이 보다 유연한 작업 환경을 구축하고자 함에 따라 기하급수적으로 높아지고 있습니다. VDI는 빠르고 효과적으로 구현할 수 있는 접근성, 보안, 확장성, 자동화 및 사용 편의성을 제공하기 때문입니다.

VDI에 대해 자세히 보기

자체 VDI 환경을 구축하려는 경우, IBM Cloud IaaS 솔루션으로 구축할 수 있습니다. IBM은 가상화된 컴퓨팅, 네트워크, 스토리지를 포함하여 자체 VDI 환경을 구축하는 데 필요한 모든 구성 요소를 포함하는 풀스택 클라우드 플랫폼을 제공합니다. 이 시나리오에서는 하이퍼바이저를 직접 설치하고 관리해야 합니다.

IBM은 VMware와 협력하여 VMware Horizon 기반의 고객 관리형 및 일부 VMware 관리형 VDI 솔루션과, IBM Cloud 플랫폼에서 호스팅되는 데스크톱과 가상화 애플리케이션을 제공하는 완전 관리형 가상 Desktop as a Service(DaaS) 솔루션을 제공합니다.

작성자

Jordan Shamir

Offering Manager
