가상 데스크톱 인프라(VDI)는 직원들이 사무실 밖, 사무실 내 또는 원격 위치에서 작업하고 애플리케이션과 서비스에 액세스할 수 있도록 하는 데스크톱 환경과 애플리케이션을 생성하고 관리하는 것입니다. 가상화 솔루션은 데이터 센터 내 하나의 물리 서버에서 여러 애플리케이션과 운영체제를 실행할 수 있도록 하는 가상 머신(VM) 기반의 가상 컴퓨트 시스템을 생성해 VDI 배포를 지원합니다.VDI는 호스트 서버에서 실행되는 여러 VM 안에 Microsoft Windows Desktop 같은 데스크톱 운영체제를 호스팅함으로써 구현됩니다.

IT 관리자는 호스트 서버의 가상 머신(VM)에서 호스팅되는 데스크톱 운영 체제를 사용하여 기업 데이터, 애플리케이션 및 데스크톱을 가상 데이터 센터의 사용자에게 배포하고 인터넷을 통해 서비스로 제공할 수 있습니다. 이는 사용자가 사내 위치에서 물리적이고 휴대 가능한 개인 엔드포인트 장치를 활용하는 기존 PC와는 대조적입니다.

VDI 솔루션을 구현할 때 연결 브로커는 각 직원이 VDI 환경에 액세스할 때 연결할 수 있도록 리소스 풀 내에서 가상 데스크톱을 찾습니다. 연결 브로커의 예로는 Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure, Nutanix 등이 있습니다.

사용자는 모든 장치나 위치에서 Microsoft Windows와 같은 데스크톱 이미지에 안전하게 연결할 수 있습니다. 어디서든 애플리케이션에 접근할 수 있다는 점은, 사무실에서 물리적인 데스크톱이나 엔드포인트 장치를 직접 사용하지 않아도 된다는 의미이기 때문에 매우 유용합니다. 또한 사용자가 가장 편한 장소에서 PC, 태블릿, 또는 씬 클라이언트 터미널 등을 포함한 BYOD(Bring Your Own Devices)를 활용할 수 있게 해줍니다.

