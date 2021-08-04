환경을 가상화하면 확장성을 높이는 동시에 비용을 줄일 수 있습니다. 가상화가 조직에 가져다 줄 수 있는 수많은 이점 중 몇 가지를 확인해 보세요.

1. IT 비용 절감

가상화되지 않은 환경을 사용하면 서버에서 애플리케이션을 사용하지 않을 때는 컴퓨팅이 유휴 상태로 유지되어 다른 애플리케이션에 사용할 수 없기 때문에 비효율적일 수 있습니다. 환경을 가상화하면 단일 물리적 서버가 여러 개의 가상 머신으로 변환됩니다. 가상 머신은 서로 다른 운영 체제를 사용하고 서로 다른 애플리케이션을 실행하면서 모두 단일 물리적 서버에서 호스팅될 수 있습니다.

애플리케이션을 가상화된 환경에 통합하면 더 적은 수의 물리적 고객을 사용할 수 있어 서버에 드는 비용을 크게 줄이고 조직의 비용을 절감할 수 있기 때문에 보다 비용 효율적인 접근 방식입니다.

2. 재해 복구 상황에서 다운타임 감소 및 복원력 향상

재해가 물리적 서버에 영향을 미치면 누군가는 서버를 교체하거나 수리해야 하는데, 이 작업에는 몇 시간 또는 며칠이 걸릴 수도 있습니다. 가상화된 환경에서는 프로비저닝과 배포가 간편하여 영향을 받은 가상 머신을 복제하거나 클론을 만들 수 있습니다.

새로운 물리적 서버를 프로비저닝하고 설정하는 데 몇 시간이 걸리는 것과 달리 복구 프로세스는 단 몇 분 만에 완료되므로 환경의 복원력이 크게 향상되고 비즈니스 연속성이 향상됩니다.

1. 효율성 및 생산성 향상

서버 수가 적으면 IT 팀이 물리적 하드웨어와 IT 인프라를 유지 관리하는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다. 서버별로 업데이트를 적용하는 번거롭고 지루한 프로세스를 거치지 않고 서버의 가상 환경에 있는 모든 VM에 걸쳐 환경을 설치, 업데이트 및 유지 관리할 수 있습니다. 환경 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이면 팀의 효율성과 생산성이 향상됩니다.

4. 독립성 및 DevOps 제어

가상화된 환경은 가상 머신으로 분할되므로 개발자는 프로덕션 환경에 영향을 주지 않고 가상 머신을 빠르게 가동할 수 있습니다. 이것은 개발자가 가상 머신을 빠르게 복제하고 해당 환경에서 테스트를 실행할 수 있으므로 개발 및 테스트에 적합합니다.

예를 들어, 새 소프트웨어 패치가 릴리스된 경우 누군가가 가상 머신을 복제하고 최신 소프트웨어 업데이트를 적용하고 환경을 테스트한 다음 애플리케이션으로 가져올 수 있습니다. 이를 통해 애플리케이션의 속도와 민첩성이 향상됩니다.

5. 보다 친환경적인 조직으로 전환(조직 및 환경)

사용 중인 물리적 서버의 수를 줄일 수 있으면 소비되는 전력의 양을 줄일 수 있습니다. 여기에는 두 가지 친환경적인 이점이 있습니다.