많은 IT 조직은 물리적 서버를 특정 애플리케이션 전용으로 사용하기 때문에 용량의 일부만 실행되는 서버를 배포하는 경우가 많습니다. 이는 일반적으로 초과 용량이 소비되지 않아 운영 비용과 IT 비용이 증가하기 때문에 비효율적인 메커니즘입니다.
용량 활용도를 높이고 비용을 절감하기 위한 노력의 일환으로 가상화가 구축되었습니다. 이 문서에서는 가상화와 주요 구성 요소에 대한 개요를 제공하고 조직이 가상화를 통해 누릴 수 있는 여러 가지 이점 중 5가지를 설명합니다.
가상화는 소프트웨어를 사용하여 물리적 하드웨어 위에 추상화 계층을 만듭니다. 이를 통해 가상 머신(VM)이라는 가상 컴퓨팅 시스템이 생성됩니다. 이를 통해 조직은 하나의 물리적 서버에서 여러 가상 컴퓨터, 운영 체제 및 애플리케이션을 실행할 수 있으며 기본적으로 서버를 여러 가상 서버로 분할할 수 있습니다.
가상화의 주요 장점 중 하나는 물리적 컴퓨터 하드웨어를 보다 효율적으로 사용할 수 있다는 것입니다. 이는 회사의 투자에 더 큰 수익을 제공합니다.
가상화 기술에 대한 자세한 내용은 다음 동영상을 참조하세요.
가장 간단한 용어로 가상 머신(VM)은 물리적 컴퓨터를 가상으로 표현한 것입니다. 앞서 언급했듯이 가상화를 통해 조직은 단일 물리적 시스템에서 각각 고유한 운영 체제(OS)와 애플리케이션을 가진 여러 가상 머신을 생성할 수 있습니다.
하지만 가상 컴퓨터는 실제 컴퓨터와 직접 상호 작용할 수 없습니다. 대신, 이 시스템이 실행되는 물리적 하드웨어와 조율하기 위해 하이퍼바이저라는 경량 소프트웨어 계층이 필요합니다.
하이퍼바이저는 가상화에 필수적입니다. 하이퍼바이저는 여러 운영 체제가 함께 실행되고 동일한 물리적 컴퓨팅 리소스를 공유할 수 있도록 하는 얇은 소프트웨어 계층입니다. 이러한 운영 체제는 앞서 언급한 물리적 컴퓨터의 가상 표현인 가상 머신(VM)으로 제공되며, 하이퍼바이저는 각 VM에 기본 컴퓨팅 성능, 메모리 및 스토리지의 고유한 부분을 할당합니다. 이렇게 하면 VM이 서로 간섭하는 것을 방지할 수 있습니다.
환경을 가상화하면 확장성을 높이는 동시에 비용을 줄일 수 있습니다. 가상화가 조직에 가져다 줄 수 있는 수많은 이점 중 몇 가지를 확인해 보세요.
가상화되지 않은 환경을 사용하면 서버에서 애플리케이션을 사용하지 않을 때는 컴퓨팅이 유휴 상태로 유지되어 다른 애플리케이션에 사용할 수 없기 때문에 비효율적일 수 있습니다. 환경을 가상화하면 단일 물리적 서버가 여러 개의 가상 머신으로 변환됩니다. 가상 머신은 서로 다른 운영 체제를 사용하고 서로 다른 애플리케이션을 실행하면서 모두 단일 물리적 서버에서 호스팅될 수 있습니다.
애플리케이션을 가상화된 환경에 통합하면 더 적은 수의 물리적 고객을 사용할 수 있어 서버에 드는 비용을 크게 줄이고 조직의 비용을 절감할 수 있기 때문에 보다 비용 효율적인 접근 방식입니다.
재해가 물리적 서버에 영향을 미치면 누군가는 서버를 교체하거나 수리해야 하는데, 이 작업에는 몇 시간 또는 며칠이 걸릴 수도 있습니다. 가상화된 환경에서는 프로비저닝과 배포가 간편하여 영향을 받은 가상 머신을 복제하거나 클론을 만들 수 있습니다.
새로운 물리적 서버를 프로비저닝하고 설정하는 데 몇 시간이 걸리는 것과 달리 복구 프로세스는 단 몇 분 만에 완료되므로 환경의 복원력이 크게 향상되고 비즈니스 연속성이 향상됩니다.
서버 수가 적으면 IT 팀이 물리적 하드웨어와 IT 인프라를 유지 관리하는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다. 서버별로 업데이트를 적용하는 번거롭고 지루한 프로세스를 거치지 않고 서버의 가상 환경에 있는 모든 VM에 걸쳐 환경을 설치, 업데이트 및 유지 관리할 수 있습니다. 환경 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이면 팀의 효율성과 생산성이 향상됩니다.
가상화된 환경은 가상 머신으로 분할되므로 개발자는 프로덕션 환경에 영향을 주지 않고 가상 머신을 빠르게 가동할 수 있습니다. 이것은 개발자가 가상 머신을 빠르게 복제하고 해당 환경에서 테스트를 실행할 수 있으므로 개발 및 테스트에 적합합니다.
예를 들어, 새 소프트웨어 패치가 릴리스된 경우 누군가가 가상 머신을 복제하고 최신 소프트웨어 업데이트를 적용하고 환경을 테스트한 다음 애플리케이션으로 가져올 수 있습니다. 이를 통해 애플리케이션의 속도와 민첩성이 향상됩니다.
사용 중인 물리적 서버의 수를 줄일 수 있으면 소비되는 전력의 양을 줄일 수 있습니다. 여기에는 두 가지 친환경적인 이점이 있습니다.
