컴퓨터 네트워킹이란 무엇인가요?

현대의 네트워킹 방식이 도입되기 전에는 컴퓨터 과학 엔지니어가 기기 간에 데이터를 공유하기 위해 컴퓨터를 물리적으로 이동해야 했는데, 컴퓨터가 크고 다루기 힘들었던 시절에는 고된 작업이었습니다.

국방부는 프로세스를 단순화하기 위해(특히 공무원을 위해) 1960년대 후반에 최초로 작동하는 컴퓨터 네트워크(나중에 ARPANET으로 명명됨)를 구축하는 데 자금을 지원했습니다. 이 이정표는 인터넷뿐만 아니라 오늘날 전 세계적으로 분산된 인프라와 애플리케이션 서비스를 지원하는 클라우드 네트워킹의 토대를 마련했습니다.

그 이후로 네트워킹 관행과 이를 구동하는 컴퓨터 시스템은 엄청나게 발전했습니다. 오늘날의 컴퓨터 네트워크는 모든 비즈니스, 엔터테인먼트 및 연구 목적을 위한 대규모 장치 간 통신을 용이하게 합니다. 인터넷, 온라인 검색, 이메일, 오디오 및 비디오 공유, 온라인 상거래, 라이브 스트리밍 및 소셜 미디어는 모두 컴퓨터 네트워킹의 발전으로 인해 존재합니다.

기업 환경에서는 이러한 진전으로 인해 클라우드 인프라를 중심으로 한 보다 유연한 네트워킹 모델이 생겨났습니다. 온프레미스 인프라와 클라우드 서비스 제공업체가 제공하는 클라우드 환경 간에 애플리케이션과 데이터가 원활하게 흐르는 하이브리드 클라우드 및 멀티클라우드 네트워킹 전략에 대한 조직의 의존도가 점점 더 높아지고 있습니다. 잘 알려진 공급업체로는 AWS, Microsoft Azure, IBM® Cloud, Google Cloud Platform이 있습니다. 이러한 클라우드 우선 네트워킹 전략을 통해 기업은 물리적 하드웨어를 유지하지 않고도 동적으로 확장하고, 인프라 비용을 절감하며, 고급 서비스에 액세스할 수 있습니다.

오늘날 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)은 더 스마트하고 적응력이 뛰어난 시스템을 구현하여 네트워킹을 더욱 변화시키고 있습니다. 이러한 기술은 네트워크 관리를 자동화하고, 이상 감지를 통해 보안을 강화하며, 실시간으로 트래픽 패턴을 예측하고 대응하여 성능을 최적화하는 데 도움이 됩니다.