네트워크 모니터링이란 무엇인가요?

네트워크 모니터링은 네트워크 모니터링 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터 네트워크의 지속적인 상태와 안정성을 모니터링하는 것을 의미합니다. 네트워크 성능 모니터링(NPM) 시스템은 일반적으로 수집 및 분석된 성능 데이터를 기반으로 토폴로지 맵과 실행 가능한 인사이트를 생성합니다.
이러한 네트워크 매핑을 통해 IT 팀은 네트워크 구성 요소, 애플리케이션 성능 모니터링, 관련 IT 인프라에 대한 완전한 가시성을 얻습니다. 이렇게 가시성을 확보하면 네트워크 전체의 상태를 추적하고 위험 신호를 발견하며 데이터 흐름을 최적화할 수 있습니다.
네트워크 모니터링 시스템은 네트워크 장치의 오작동과 과부하된 리소스를 감시합니다. 시스템은 온프레미스, 데이터 센터, 클라우드 서비스 제공업체 호스팅, 하이브리드 에코시스템 등 네트워크 리소스의 위치와 관계없이 이 작업을 수행합니다. 예를 들어 서버의 CPU 과부하, 스위치 및 라우터의 높은 오류율, 네트워크 트래픽의 갑작스러운 급증 등을 발견할 수 있습니다. NPM 소프트웨어의 주요 기능은 성능 문제가 발견되면 네트워크 관리자에게 경고하는 것입니다.
네트워크 모니터링 시스템은 또한 데이터를 수집하여 트래픽 흐름을 분석하고 성능과 가용성을 측정합니다. 성능 문제 및 병목 현상을 모니터링하는 한 가지 방법은 임계값 위반이 있을 때 즉시 알림을 받을 수 있도록 임계값을 구성하는 것입니다. 임계값 중에는 단순한 정적 임계값도 있지만, 최신 NPM 시스템은 머신 러닝(ML)을 사용하여 시간과 요일을 기반으로 네트워크의 모든 메트릭에 대한 정상적인 성능을 파악합니다. 이러한 ML 기반 기준을 사용하는 NPM 시스템은 일반적으로 실행 가능성이 더 높은 경고를 생성합니다.
조직에서는 네트워크 운영 센터(NOC) 내에서 네트워크 모니터링을 수행하는 경우가 많습니다. 네트워크 운영 센터는 최종 사용자가 NOC가 백그라운드에서 작동하고 있다는 사실을 모르는 상태에서 네트워크 디바이스와 모든 종속성 간의 연결을 모니터링합니다.
네트워크 장애는 비즈니스 중단으로 이어질 수 있으며, 이는 고객, 직원 생산성 및 비용 손실을 의미할 수 있습니다. 실제로 중견기업과 대기업의 91%는 1시간의 IT 다운타임으로 인해 시간당 최소 USD 300,000의 비용이 발생한다고 보고했습니다. 해당 그룹의 거의 절반은 수백만 달러의 비용이 든다고 말했습니다.
상용이든 오픈 소스든 네트워크 모니터링 소프트웨어에 투자한다는 것은 네트워크 인프라를 건강하게 유지하고 가동 시간을 극대화하기 위한 사전 예방적 접근 방식을 취한다는 의미입니다. 이 접근 방식을 사용하면 최종 사용자가 네트워크 문제를 보고할 때까지 기다리지 않아도 됩니다.
인프라 모니터링을 통해 네트워크 문제가 발생한 위치를 정확히 파악하여 상황이 중단으로 이어지기 전에 문제를 해결할 수 있습니다. 문제의 근본 원인을 조기에 파악하고 해결하면 대응 시간을 단축하고 고객 만족도를 높이며 비용을 절감하고 기업의 평판을 보호할 수 있습니다.
네트워크 모니터링 도구에는 크게 세 가지 유형이 있습니다.
1. SNMP 기반 도구는 단순 네트워크 관리 프로토콜(SNMP)을 사용하여 네트워크 하드웨어와 상호 작용하고 CPU 통계, 메모리 사용량, 송수신 바이트, 기타 메트릭과 같은 리소스의 실시간 상태 및 사용을 추적합니다. SNMP는 Windows 서버용 Microsoft Windows Management Instrumentation(WMI), Unix 및 Linux 서버용 Secure Shell(SSH)과 함께 가장 널리 사용되는 모니터링 프로토콜 중 하나입니다.
2. 흐름 기반 도구는 트래픽 흐름을 모니터링하여 프로토콜 및 사용자에 대한 통계를 제공합니다. 일부는 패킷 시퀀스를 검사하여 두 IP 주소 간의 성능 문제를 식별하기도 합니다. 이러한 흐름 도구는 트래픽 흐름 데이터를 캡처하여 처리 및 저장을 위해 중앙 수집기로 보냅니다.
3. 활성 네트워크 모니터링 솔루션은 네트워크에 패킷을 주입하고 엔드투엔드 연결 가능성, 왕복 시간, 대역폭, 패킷 손실, 링크 활용도 등을 측정합니다. 이러한 솔루션은 사용자 관점에서 실시간 트랜잭션을 수행하고 측정함으로써 중단 및 성능 저하를 보다 빠르고 안정적으로 감지할 수 있습니다.
에이전트 및 에이전트 없는 네트워크 모니터링 방법도 있습니다. 에이전트 기반 모니터링에는 모니터링되는 장치에 에이전트, 소규모 애플리케이션 또는 소프트웨어를 설치하는 작업이 포함됩니다. 에이전트 없는 모니터링(SNMP 및 SSH 프로토콜 사용)은 설치할 필요 없이 네트워크 모니터링 소프트웨어가 모니터링 대상 장치에 직접 로그합니다.
네트워크 모니터링 도구를 사용하는 첫 번째 단계는 어느 네트워크 장치를 모니터링할 지 결정하고 성능 메트릭을 설정하는 것입니다. 그런 다음 상황에 적합한 모니터링 간격을 결정합니다. 라우터, 스위치 및 서버 모니터링은 일반적으로 이러한 네트워크 장치가 비즈니스에 더 중요하기 때문에 더 자주 수행됩니다.
네트워크 모니터링 도구가 설치되면 네트워크 문제를 검색합니다. 간단하게 핑을 보내서 호스트가 사용 가능한지 확인하는 방법도 있고 방화벽 액세스, 대역폭 사용량, 리소스 소비, 가동 시간, 네트워크 트래픽의 예기치 않은 변화를 모니터링하는 등의 광범위한 방법도 있을 수 있습니다. 이 도구를 사용하면 스위치, 라우터, 서버, 방화벽, 그 밖의 기타 엔드포인트의 처리량을 허용 가능한 수준으로 유지할 수 있습니다. 이 도구들은 로드 밸런싱과 높은 오류율 모니터링도 담당합니다.
이러한 도구는 사용자 지정 가능한 대시보드를 통해 네트워크 인프라 전체에 대한 시각화를 제공합니다. 이 대시보드에서는 실시간 성능 그래프, 구성 요소의 상태와 추가 조사가 필요한 비정상적 매개변수가 있는지 여부를 보여주는 보고서를 확인할 수 있습니다.
네트워크 모니터링 솔루션은 주의가 필요한 문제를 발견하면 네트워크 관리자에게 이메일 또는 SMS 알림을 보냅니다. 또한 AIOps 시스템과 같은 다양한 IT 운영 도구와 경고 알림을 공유합니다.
네트워크 모니터링 도구의 주요 이점은 네트워크에 연결된 전체 디바이스와 디바이스 간에 데이터가 이동하는 방식을 간단하고 이해하기 쉽게 파악할 수 있다는 점입니다. 최신 네트워크 성능 모니터링 시스템은 데이터를 자동으로 비교하고 네트워크 성능 저하를 식별할 수 있는 기본 정보를 제공합니다. 이 모든 정보를 대시보드에서 확인할 수 있으므로 네트워크 관리자는 네트워크 내 어디에서나 문제를 신속하게 찾아내고, 근본 원인을 파악하고, 문제를 해결해야 할 사람을 결정할 수 있습니다.
NPM 솔루션은 네트워크 성능 문제를 해결하는 데 더 적은 시간이 소요됩니다. 문제를 조기에 발견하면 훨씬 빠르게 문제를 해결하고 수정할 수 있어 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 네트워크 모니터링은 문제가 운영 및 고객에게 영향을 미치기 전에 문제를 파악하고 해결하여 기업의 효율성을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 결과적으로 다운타임이 줄어들고 직원들이 필요한 리소스에 항상 액세스할 수 있으며 API와 웹 페이지의 가용성이 향상되어 고객이 필요할 때 액세스할 수 있습니다. 네트워크 성능 모니터링은 또한 기록 데이터를 제공하고 과거 네트워크 문제를 해결할 수 있도록 하여 향후 유사한 문제를 방지할 수 있습니다.
네트워크 모니터링 솔루션은 Cisco, Juniper, Arista, Aruba 등 특정 공급업체를 위한 사전 구성된 템플릿을 포함하여 안정적이고 유연한 관리 도구 및 기능을 제공합니다. 이러한 템플릿은 모든 것이 제대로 작동하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 이는 업계 표준 및 정부 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다. 사이버 공격의 초기 징후일 수 있는 이상 징후를 파악할 수 있습니다. 또한 모니터링 툴을 사용하면 네트워크의 성능 메트릭을 추적하고 벤치마킹하여 목표를 설정하고 네트워크 성능을 개선하는 데 도움이 됩니다. 이 모든 것이 기업이 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다.
최신 네트워크 모니터링 시스템은 최신 앱을 실행하기 위해 배포된 차세대 소프트웨어 정의 네트워크를 지원함으로써 한 단계 더 발전했습니다. 이러한 새롭고 현대적인 네트워크는 API를 사용하여 성능 데이터를 수집하고 분석하는 동시에 SNMP와 같은 기존 방법도 지원하는 매우 다양한 방법을 필요로 합니다. 신규 네트워크와 기존 네트워크를 모두 지원하면 네트워크 운영 및 엔지니어링 팀이 차세대 네트워크로의 전환을 적절하게 계획하는 데 도움이 됩니다.
또한 네트워크 성능 모니터링을 사용하면 시간이 지남에 따라 변화하고, 성장하고, 더욱 복잡해지는 네트워크를 추적할 수 있습니다. 네트워크에 수천 대 이상의 IoT 디바이스를 연결할 수 있는 IoT 디바이스가 증가함에 따라 IT 네트워크는 점점 더 거대하고 복잡해지고 있습니다.
네트워크 모니터링 자동화를 통해 IT 팀의 수동 작업을 줄이면 IT 팀이 다른 비즈니스 핵심 프로젝트에 시간을 투자할 수 있으며 리소스를 현명하게 사용할 수 있습니다.
네트워크 모니터링은 네트워크 보안 모니터링과 다릅니다. 조직에서는 네트워크 보안 모니터링을 사용하여 무단 액세스, 오용 및 도난으로부터 네트워크를 보호합니다. 반면, 네트워크 모니터링 솔루션은 주로 네트워크 가용성과 전반적인 성능을 최적화하는 데 사용됩니다.
보안이 네트워크 모니터링의 주요 목표는 아니지만, 최고의 네트워크 성능 모니터링 도구는 보안 장치가 효과적으로 작동하고 있는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 일부 네트워크 모니터링 도구에는 네트워크 장치 및 인터페이스에 대한 완전 자동화된 구성을 제공하여 네트워크 보안과 안정성을 향상시키는 데 도움이 되는 구성 관리 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
네트워크 작동 방식을 파악하고 알면 침해 또는 공격의 초기 징후에 주의를 기울일 수 있습니다. 네트워크 모니터링 소프트웨어가 성능 이상을 지적하면 IT 팀은 네트워크 위협을 더 쉽게 식별하고 데이터 침해 및 기타 공격에 대처할 수 있습니다.
포괄적이고 확장 가능한 네트워크 성능 모니터링 및 관리 솔루션의 지능형 인사이트로 IT 운영을 최적화합니다.
간단하고 안전하며 예측 가능한 애플리케이션 중심 연결성을 구축하세요.
최신 네트워크용으로 설계된 IBM SevOne Network Performance Management(NPM)는 머신 러닝 기반 분석을 통해 네트워크 성능 문제를 조기에 발견, 해결, 예방할 수 있도록 지원합니다. 실행 가능한 실시간 인사이트를 사용하여 엔터프라이즈, 통신 및 관리 서비스 제공업체 전반의 멀티벤더 네트워크를 선제적으로 모니터링할 수 있습니다.