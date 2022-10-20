네트워크 모니터링이란 무엇인가요?

네트워크 모니터링 도구의 주요 이점은 네트워크에 연결된 전체 디바이스와 디바이스 간에 데이터가 이동하는 방식을 간단하고 이해하기 쉽게 파악할 수 있다는 점입니다. 최신 네트워크 성능 모니터링 시스템은 데이터를 자동으로 비교하고 네트워크 성능 저하를 식별할 수 있는 기본 정보를 제공합니다. 이 모든 정보를 대시보드에서 확인할 수 있으므로 네트워크 관리자는 네트워크 내 어디에서나 문제를 신속하게 찾아내고, 근본 원인을 파악하고, 문제를 해결해야 할 사람을 결정할 수 있습니다.

NPM 솔루션은 네트워크 성능 문제를 해결하는 데 더 적은 시간이 소요됩니다. 문제를 조기에 발견하면 훨씬 빠르게 문제를 해결하고 수정할 수 있어 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 네트워크 모니터링은 문제가 운영 및 고객에게 영향을 미치기 전에 문제를 파악하고 해결하여 기업의 효율성을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 결과적으로 다운타임이 줄어들고 직원들이 필요한 리소스에 항상 액세스할 수 있으며 API와 웹 페이지의 가용성이 향상되어 고객이 필요할 때 액세스할 수 있습니다. 네트워크 성능 모니터링은 또한 기록 데이터를 제공하고 과거 네트워크 문제를 해결할 수 있도록 하여 향후 유사한 문제를 방지할 수 있습니다.

네트워크 모니터링 솔루션은 Cisco, Juniper, Arista, Aruba 등 특정 공급업체를 위한 사전 구성된 템플릿을 포함하여 안정적이고 유연한 관리 도구 및 기능을 제공합니다. 이러한 템플릿은 모든 것이 제대로 작동하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 이는 업계 표준 및 정부 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다. 사이버 공격의 초기 징후일 수 있는 이상 징후를 파악할 수 있습니다. 또한 모니터링 툴을 사용하면 네트워크의 성능 메트릭을 추적하고 벤치마킹하여 목표를 설정하고 네트워크 성능을 개선하는 데 도움이 됩니다. 이 모든 것이 기업이 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다.

최신 네트워크 모니터링 시스템은 최신 앱을 실행하기 위해 배포된 차세대 소프트웨어 정의 네트워크를 지원함으로써 한 단계 더 발전했습니다. 이러한 새롭고 현대적인 네트워크는 API를 사용하여 성능 데이터를 수집하고 분석하는 동시에 SNMP와 같은 기존 방법도 지원하는 매우 다양한 방법을 필요로 합니다. 신규 네트워크와 기존 네트워크를 모두 지원하면 네트워크 운영 및 엔지니어링 팀이 차세대 네트워크로의 전환을 적절하게 계획하는 데 도움이 됩니다.

또한 네트워크 성능 모니터링을 사용하면 시간이 지남에 따라 변화하고, 성장하고, 더욱 복잡해지는 네트워크를 추적할 수 있습니다. 네트워크에 수천 대 이상의 IoT 디바이스를 연결할 수 있는 IoT 디바이스가 증가함에 따라 IT 네트워크는 점점 더 거대하고 복잡해지고 있습니다.

네트워크 모니터링 자동화를 통해 IT 팀의 수동 작업을 줄이면 IT 팀이 다른 비즈니스 핵심 프로젝트에 시간을 투자할 수 있으며 리소스를 현명하게 사용할 수 있습니다.