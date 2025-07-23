네트워크 보안이란 무엇인가요?

8분
오늘날 컴퓨터 네트워크는 직원 커뮤니케이션 및 협업 도구부터 복잡한 애플리케이션(앱), 클라우드 네이티브 비즈니스 운영, 심지어 글로벌 인프라에 이르기까지 대부분의 현대 기업의 중추를 형성하고 있습니다. 최신 네트워크와 이를 안전하게 보호하는 도구 및 솔루션은 전 세계에서 가장 크고 성공적인 기업의 성공에 매우 중요한 역할을 합니다.
최근 보고서에 따르면 네트워크 보안 솔루션의 글로벌 시장은 상당하며 건전한 속도로 성장하고 있습니다. 2024년에는 USD 240억 달러의 가치가 있었으며, 연평균 복합 성장률(CAGR) 14%로 계속 성장하여 2032년까지 USD 730억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.1
컴퓨터 네트워크 또는 네트워크는 서로 통신하고 데이터를 공유하며 리소스를 교환하는 상호 연결된 장치의 시스템입니다. 네트워크를 통해 연결된 장치는 이더넷, 무선(Wi-Fi) 및 셀룰러를 비롯한 다양한 연결을 사용합니다. 연결을 설정한 후에는 데이터를 교환하는 방법을 규정하는 통신 프로토콜이라는 일련의 규칙을 따라야 합니다. 컴퓨터 네트워킹에 사용되는 일반적인 장치에는 데스크톱, 모바일 장치 및 라우터가 포함됩니다.
오늘날 컴퓨터 네트워크는 모바일 인력관리의 역량 강화부터 소셜 네트워크 지원, 글로벌 금융 시스템 강화에 이르기까지 일상 생활의 거의 모든 측면을 뒷받침합니다. 데이터가 유출되면 비용이 많이 듭니다.
IBM Cost of a Data Breach 2024 보고서에 따르면, 작년 전 세계 평균 데이터 유출 비용은 USD 490만 달러였습니다. 이번 증가는 전년 대비 10% 증가한 수치로, 역대 최고 수치입니다.
IT 인프라의 다른 모든 측면과 마찬가지로 클라우드 컴퓨팅도 네트워크를 근본적으로 변화시켰습니다. 하드웨어 기반의 온프레미스 네트워크 인프라를 인터넷을 통해 제공되는 가상화된 온디맨드 컴퓨팅 리소스로 대체한 것입니다.
2000년대 초반까지 기업은 회사가 소유하고 운영하는 시설에 보관할 수 있는 온프레미스 IT 인프라, 하드웨어, 소프트웨어를 선호했습니다. 하지만 클라우드의 이점, 특히 확장성, 유연성, 비용 절감 가능성이 향상되면서 극적인 변화가 일어났습니다. 오늘날 비즈니스 데이터의 60% 이상이 클라우드에 저장되어 있으며, 글로벌 클라우드 컴퓨팅 시장 규모는 거의 미화 1조 달러에 달합니다.2
기업이 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)과 같은 새로운 기술을 도입함에 따라 해커가 악용할 수 있는 공격 표면의 크기가 커지고 있습니다. 매년 맬웨어(트로이 목마), 피싱, 랜섬웨어, 소셜 엔지니어링, 분산 서비스 거부(DDoS) 공격과 관련된 복잡한 사이버 공격으로 인해 기업은 수백만 달러의 손실을 입습니다.
네트워크 보안 모범 사례 및 솔루션은 일반적으로 다음의 세 가지 주요 목표를 염두에 두고 설계되었습니다.
네트워크를 더 작은 세그먼트로 나누는 네트워크 세분화를 통해 조직은 네트워크의 데이터와 사용자를 보다 효과적으로 제어할 수 있습니다. 네트워크 세분화는 공격 표면의 크기와 해커가 무단 액세스 권한을 얻을 수 있는 방법의 수를 줄입니다.
다단계 인증(MFA)은 비밀번호와 얼굴 ID와 같은 두 가지 이상의 서로 다른 형태의 증명을 통해 사용자의 신원을 확인하는 방법입니다. 네트워크 보안에서 MFA는 악의적인 행위자가 민감한 데이터에 액세스하지 못하도록 하는 사용자 암호 외에도 추가 보호 계층을 제공합니다.
VPN(가상 사설망)은 인터넷을 통해 데이터와 리소스를 교환할 수 있는 안전한 암호화된 연결을 설정하는 서비스입니다. 네트워크 보안은 사용자의 활동을 추적하기 어렵도록 네트워크에서 디바이스의 위치인 IP 주소를 마스킹하기 위해 VPN에 의존합니다.
VPN은 원격 근무의 발전에 중요한 역할을 해왔으며, 사용자가 전 세계 어디에서나 회사 정보와 리소스에 액세스할 수 있도록 지원합니다. 이러한 액세스에는 커피숍이나 위성 사무실(satellite office)과 같은 장소에서 공용 Wi-Fi 네트워크를 통한 작업이 포함됩니다.
클라우드용으로 설계된 최신 보안 전략인 제로 트러스트는 모든 구성원에게 암묵적으로 신뢰를 부여하기보다는 네트워크에 대한 개별 사용자 연결을 보호하는 데 중점을 둡니다.
클라우드 컴퓨팅이 확산되기 전의 네트워크 보안은 네트워크에 연결되고 정보를 교환하는 디바이스인 엔드포인트를 보호하는 데 중점을 두었지만, 클라우드 환경에서는 이 접근 방식이 효과적이지 않았습니다.
최고의 네트워크 보안 솔루션과 시스템은 이를 구현하는 팀이 정기적으로 교육을 받고 엄격한 테스트를 거친 경우에만 효과적입니다.
조직은 네트워크 사용자가 보안 정책(보안 프로토콜이라고도 부름)을 숙지하고 있는지 확인해야 합니다. 또한 데이터 침해가 발생하고 있다고 의심될 때 취해야 할 조치를 이해하고 있어야 합니다.
모범 사례 외에도 조직은 사이버 공격이 네트워크를 침해하는 것을 방지하도록 설계된 광범위한 네트워크 보안 시스템 및 도구에 의존합니다. 이러한 솔루션은 보안 침해 발생 시 발생하는 피해를 최소화하는 데에도 도움이 됩니다.
방화벽은 합법적인 트래픽은 통과시키면서 의심스러운 트래픽이 네트워크에 들어오거나 나가는 것을 차단하는 소프트웨어 또는 하드웨어입니다. 방화벽은 네트워크 엣지에 배포하거나 내부적으로 사용하여 더 큰 네트워크를 더 작은 하위 네트워크로 분할할 수 있습니다. 네트워크의 한 부분이 손상되더라도 해커는 나머지 부분으로부터 계속 차단됩니다.
네트워크 액세스 제어 솔루션은 사용자가 네트워크에 접근할 수 있는지 여부를 인증하고, 네트워크 내부에서 수행할 수 있는 작업의 권한을 부여합니다. '인증'이란 사용자의 신원을 확인하고 특정 네트워크 리소스에 액세스할 수 있는 적절한 권한을 보유하고 있는지 확인하는 것을 의미합니다.
NAC 솔루션은 사용자의 권한이 직무 기능에 따라 결정되는 역할 기반 액세스 제어(RBAC) 정책을 시행하는 데 자주 사용됩니다.
침입 방지 시스템이라고도 하는 침입 탐지 및 방지 시스템(IDPS)은 들어오는 트래픽을 스캔하여 보안 위협을 감지합니다. 이러한 보안 도구는 검토를 위해 의심스러운 활동에만 플래그를 지정하는 침입 탐지 시스템(IDS)에서 발전했습니다.
IDPS에는 트래픽을 차단하거나 연결을 재설정하여 잠재적인 침해 가능성에 자동으로 대응하는 기능이 추가되었습니다.
애플리케이션 보안(AppSec)은 보안팀이 앱을 사이버 공격으로부터 보호하기 위해 사용하는 시스템과 프로세스를 말합니다. 대부분의 현대 기업은 앱을 사용하여 주요 비즈니스 기능을 수행하거나 민감한 데이터를 처리하기 때문에 이러한 앱은 사이버 공격의 주요 표적이 되는 경우가 많습니다. 또한 많은 비즈니스 앱이 퍼블릭 클라우드에서 호스팅되기 때문에 해커는 이러한 취약점을 악용하여 비공개 회사 네트워크에 침입할 수 있습니다.
일반적인 애플리케이션 보안 도구의 몇 가지 예로는 웹 애플리케이션 방화벽, 런타임 애플리케이션 자체 보호, 정적 애플리케이션 보안 테스트 및 동적 애플리케이션 보안 테스트가 있습니다.
다음 도구는 엄밀히 말해 네트워크 보안 도구는 아니지만, 네트워크 관리자가 네트워크의 영역과 자산을 보호하기 위해 자주 사용하는 도구입니다.
데이터 손실 방지(DLP)는 민감한 데이터가 도난당하거나 실수로 유출되지 않도록 보장하는 일련의 정보 보안 전략 및 도구를 말합니다. DLP에는 데이터 흐름을 추적하고, 민감한 정보를 암호화하고, 의심스러운 활동이 감지되면 경고를 발생시키는 데이터 보안 정책 및 특수 목적 기술이 포함되어 있습니다.
엔드포인트 보안 솔루션은 네트워크에 몰래 침입할 수 있는 해커로부터 디바이스를 보호합니다. 바이러스 백신 소프트웨어는 트로이 목마, 스파이웨어 및 기타 악성 소프트웨어가 네트워크의 나머지 부분으로 확산되기 전에 디바이스에서 이를 탐지하고 제거할 수 있습니다.
웹 보안은 조직이 네트워크, 사용자 및 자산을 다양한 보안 위험으로부터 보호하기 위해 사용하는 다양한 솔루션과 보안 정책을 포함합니다. 보안 웹 게이트웨이, 웹 애플리케이션 방화벽(WAF) 및 바이러스 백신 소프트웨어와 같은 웹 보안 솔루션은 의심스러운 트래픽을 차단하고 사용자가 악성 앱에 연결하지 못하도록 할 수 있습니다.
사용자 및 엔터티 행동 분석(UEBA)은 행동 분석과 머신 러닝(ML)을 사용하여 의심스러운 활동을 표시합니다. UEBA는 시스템 또는 데이터에 대한 무단 액세스를 얻기 위해 사용자 계정을 하이재킹한 내부자 위협과 해커를 탐지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
사이버 공격의 빈도와 비용이 증가함에 따라 다양한 산업 분야에서 모든 규모의 기업이 새로운 네트워크 보안 솔루션을 애타게 찾고 있습니다. 다음은 새로운 네트워크 보안 솔루션이 제공할 수 있는 몇 가지 일반적인 이점입니다.
엔터프라이즈 네트워크 보안 솔루션 및 모범 사례는 조직이 다양한 사이버 위협의 사이버 범죄자를 차단하는 데 도움이 됩니다. 다음은 가장 일반적인 5가지 사용 사례입니다.
지능형 지속 위협(APT)은 해커가 민감한 데이터를 도용하거나, 사이버 스파이 활동을 수행하거나, 컴퓨터 시스템을 파괴하는 동안 시스템 또는 네트워크에서 장기간 탐지되지 않을 수 있는 사이버 공격입니다.
APT는 오랫동안 탐지되지 않도록 설계되었기 때문에 피해가 매우 크며, 이러한 특성으로 인해 가장 진보된 네트워크 보안 솔루션조차도 탐지하고 억제하기 어렵습니다.
보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM)은 조직이 비즈니스 운영을 방해하기 전에 잠재적인 보안 위협과 취약성을 인식하고 해결하는 데 도움이 되는 일종의 정보 보안 솔루션입니다.
네트워크 보안 측면에서 SIEM 시스템은 팀이 사이버 공격의 증거가 될 수 있는 사용자 행동 및 네트워크 트래픽의 불규칙성을 감지할 수 있습니다.
네트워크 보안 솔루션은 무단 액세스를 방지하는 것 외에도 승인된 사용자가 필요한 리소스에 액세스할 수 있도록 해야 합니다. 예를 들어, 타사 계약자는 네트워크 무결성을 손상시키지 않고 종종 원격으로 네트워크에 로그인할 수 있어야 합니다.
네트워크 보안 시스템은 악의적인 공격자가 무단 원격 액세스 권한을 얻는 위험을 줄이기 위해 MFA, 네트워크 세분화, 강력한 정책 시행의 조합에 의존합니다.
생성형 AI는 사용자의 요청에 따라 텍스트, 이미지, 비디오 등의 독창적인 콘텐츠를 생성할 수 있는 AI입니다. 점점 더 많은 기업이 다양한 애플리케이션을 활용하려고 함에 따라 민감한 데이터가 노출될 위험도 커지고 있습니다.
정책 시행을 자동화하는 웹 브라우저와 같은 네트워크 보안 솔루션을 사용하면 사용자가 개인 식별 정보(PII)를 생성형 AI 앱과 공유하지 못하도록 하는 데 도움이 됩니다.
IBM X-Force Threat Intelligence Index를 통해 더 빠르고 효과적으로 사이버 공격에 대비하고 대응할 수 있는 인사이트를 확보하세요.
IBM이 주요 기업으로 선정된 이유를 확인하고, 조직의 요구에 가장 적합한 사이버보안 컨설팅 서비스 업체를 선택하기 위한 인사이트를 얻으세요.
최대 규모 엔터프라이즈 보안 제공업체의 솔루션으로 보안 프로그램을 혁신하세요.
사이버 보안 컨설팅, 클라우드 및 관리형 보안 서비스를 통해 비즈니스를 혁신하고 위험을 관리하세요.
AI 기반 사이버 보안 솔루션으로 보안팀의 속도, 정확성, 생산성을 향상시키세요.
데이터 보안, 엔드포인트 관리, ID 및 액세스 관리(IAM) 솔루션 등 어떤 솔루션이 필요하든 IBM의 전문가들이 협력하여 엄격한 보안 태세를 갖추도록 도와드립니다.사이버 보안 컨설팅, 클라우드, 관리형 보안 서비스 분야의 글로벌 리더와 협력하여 기업을 혁신하고 리스크를 관리하세요.
