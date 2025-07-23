네트워크 보안이란 무엇인가요?

컴퓨터 네트워크 또는 네트워크는 서로 통신하고 데이터를 공유하며 리소스를 교환하는 상호 연결된 장치의 시스템입니다. 네트워크를 통해 연결된 장치는 이더넷, 무선(Wi-Fi) 및 셀룰러를 비롯한 다양한 연결을 사용합니다. 연결을 설정한 후에는 데이터를 교환하는 방법을 규정하는 통신 프로토콜이라는 일련의 규칙을 따라야 합니다. 컴퓨터 네트워킹에 사용되는 일반적인 장치에는 데스크톱, 모바일 장치 및 라우터가 포함됩니다.

오늘날 컴퓨터 네트워크는 모바일 인력관리의 역량 강화부터 소셜 네트워크 지원, 글로벌 금융 시스템 강화에 이르기까지 일상 생활의 거의 모든 측면을 뒷받침합니다. 데이터가 유출되면 비용이 많이 듭니다.

IBM Cost of a Data Breach 2024 보고서에 따르면, 작년 전 세계 평균 데이터 유출 비용은 USD 490만 달러였습니다. 이번 증가는 전년 대비 10% 증가한 수치로, 역대 최고 수치입니다.