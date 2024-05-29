사기 탐지란 무엇인가요?

많은 조직에는 사기 방지 전담 팀이 있습니다. 사기 탐지 시스템을 구현하기 전에 이 팀은 종종 위험 관리 평가를 수행합니다. 이 평가는 비즈니스의 어떤 기능 영역이 다양한 유형의 사기의 표적이 될 수 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.

사기 방지 팀은 각 사기 위험에 위험 점수를 할당하여 가장 큰 위협이 되는 것과 우선순위를 지정해야 하는 것을 결정합니다. 위험 점수는 일반적으로 위협이 발생할 가능성과 그로 인해 발생할 수 있는 피해를 측정합니다.

그런 다음, 팀은 사기 위협의 유형과 심각도에 따라 사기 위협을 해결하는 데 사용할 수 있는 사기 방지 조치 및 사기 탐지 솔루션을 평가합니다. 가장 일반적인 사기 감지 기술로는 거래 모니터링, 통계 데이터 분석, 인공 지능 등이 있습니다.

트랜잭션 모니터링

많은 기업은 금융 거래에서 잠재적인 사기를 가장 확실하게 검색할 수 있습니다. 트랜잭션 모니터링 툴은 트랜잭션 데이터 워크플로를 실시간으로 모니터링하고 분석하여 사기 탐지 프로세스를 자동화합니다. 이러한 도구는 신원 확인 및 계정 인증을 수행하여 사기 거래가 발생할 때 중단할 수 있습니다.

트랜잭션 모니터링 툴은 변칙 검색을 사용하여 추가 조사가 필요한 비정상적인 패턴이나 동작을 발견할 수도 있습니다. 구매 빈도, 거래 횟수, 사용자의 지리적 위치, 거래의 금전적 가치와 같은 변수는 정상적인 활동과 잠재적인 사기 행위를 구별하는 데 도움이 됩니다.

통계 자료 분석

사기 탐지가 항상 실시간으로 이루어지는 것은 아닙니다. 통계 데이터 분석을 통해 과거 데이터를 감사하면 사기가 발생한 지 오랜 시간이 지난 후에도 사기를 밝혀낼 수 있습니다.

사기 조사관은 데이터 마이닝, 회귀 분석, 데이터 분석과 같은 기술을 사용하여 대규모 데이터 세트에서 사기 패턴을 식별하고 격리합니다. 확률 분포와 데이터 매칭을 통해 조사자는 사기가 이미 발생했거나 향후 발생할 가능성이 있는 경우와 시기를 파악할 수 있습니다.

조사자는 차트, 그래프, 기타 시각화에 사기 메트릭과 데이터 포인트를 추가하여 기술 지식이 없는 사용자도 조직 전반의 사기 위협을 이해할 수 있도록 도울 수 있습니다.

인공 지능

현재 많은 조직에서 인공 지능과 머신 러닝을 사용하여 사기 탐지 기능을 가속화하고 개선하고 있습니다.

신경망은 거래를 모니터링하고 데이터를 분석하며 기존의 사기 탐지 기술보다 더 빠르고 효율적으로 사기 행위를 탐지(또는 예측)할 수 있습니다.

또한 머신 러닝 알고리즘은 새로운 데이터를 지속적으로 학습하여 진화하는 사기 동향을 파악할 수 있습니다. 한 연구에 따르면 이러한 기술을 사용하여 사기에 대응하는 조직의 수가 2026년까지 3배 가까이 증가할 것으로 예상됩니다.4