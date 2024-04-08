제2차 세계대전 당시, 고도로 훈련된 정보기관 요원들은 라디오 방송, 신문, 시장 변동 등 오픈 소스 정보를 모니터링했다. 오늘날에는 쉽게 액세스할 수 있는 데이터 소스의 수와 다양성을 감안할 때 거의 모든 사람이 오픈 소스 인텔리전스 수집에 참여할 수 있습니다.

OSINT 연구원이 데이터 포인트를 수집하는 공개 소스는 다음과 같습니다.

Google, DuckDuckGo, Yahoo, Bing 및 Yandex와 같은 인터넷 검색 엔진 .

신문, 잡지 및 뉴스 사이트를 포함한 인쇄 및 온라인 뉴스 미디어 .

Facebook, X, Instagram 및 LinkedIn과 같은 플랫폼의 소셜 미디어 계정 .

온라인 포럼, 블로그 및 인터넷 릴레이 채팅 (IRC).

다크 웹 은 검색 엔진에 의해 색인화되지 않는 인터넷의 암호화된 영역입니다.

전화번호, 이메일 주소 및 실제 주소가 포함된 온라인 디렉토리 .

출생, 사망, 법원 문서 및 사업 서류를 포함한 공공 기록 .

지방, 주 및 연방/중앙 정부에서 발행한 회의 녹취록, 예산, 연설 및 보도 자료와 같은 정부 기록 .

논문, 논문 및 저널을 포함한 학술 연구 .

IP 주소, API, 오픈 포트 및 웹 페이지 메타데이터와같은 기술 데이터.

그러나 OSINT 소스에서 데이터 수집을 시작하기 전에 명확한 목표를 설정해야 합니다. 예를 들어, OSINT를 사용하는 보안 전문가는 어떤 인사이트를 얻고자 하는지, 어떤 공개 데이터가 원하는 결과를 얻을 수 있는지를 먼저 결정합니다.

공개 정보를 수집한 후에는 불필요하거나 중복된 데이터를 걸러내는 과정을 거쳐야 합니다. 그런 다음 보안팀은 정제된 데이터를 분석하여 실행 가능한 인텔리전스 보고서를 작성할 수 있습니다.