해킹이란 무엇인가요?

하지만 해킹이 항상 악의적인 목적을 갖고 있는 것은 아닙니다. 맞춤형 프로그램을 실행하기 위해 개인 스마트폰을 조작하는 소비자도 엄밀히 말해서 해커라 할 수 있습니다.

악의적인 해커들은 사이버 공격을 시작하거나, 협박하거나, 멀웨어 또는 훔친 데이터를 서로 판매하여 수익을 얻는 거대한 사이버 범죄 경제를 구축했습니다. 2027년까지 모든 사이버범죄의 글로벌 비용은 약 24조 달러에 달할 것으로 예상됩니다.1

악의적인 해킹은 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 개인은 신원 도용, 금전 도용 등에 직면합니다. 조직은 시스템 다운타임, 데이터 유출 및 고객 이탈, 수익 감소, 평판 손상, 벌금 또는 기타 법적 처벌로 이어지는 기타 피해를 겪을 수 있습니다. IBM의 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 평균 데이터 유출로 인해 조직은 488만 달러의 비용을 지출합니다.

해킹 스펙트럼의 반대쪽 끝에 있는 사이버 보안 커뮤니티는 윤리적 해커(범죄 의도가 없고 도움을 주는 해커)의 도움을 받아 보안 조치를 테스트하고, 보안 결함을 해결하며, 사이버 위협을 예방하고 있습니다. 이러한 윤리적인 해커들은 기업의 보안 시스템을 강화하는 것과 악의적인 해커들을 잡기 위해 법 집행 기관과 협력함으로써 생계를 유지합니다.