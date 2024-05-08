10억 달러 이상의 비용이 예상되는 Change Healthcare 공격

Change Healthcare 인시던트 비용에는 사이버 공격의 영향을 받은 의료 서비스 제공자를 돕기 위한 20억 달러 이상의 금액이 포함되어 있습니다. 하지만 이는 충격으로 어려움을 겪고 있는 일부 의료 서비스 제공자를 돕기에는 충분하지 않을 수도 있습니다.

미국의학협회(AMA)가 실시한 설문조사에 따르면 피해 규모가 어느 정도인지 알 수 있습니다. 설문조사에서 영향을 받은 관행의 비율은 다음과 같습니다.

36%가 청구 지급이 중단된 사례를 겪었습니다

32%가 청구를 제출할 수 없었습니다

77%의 응답자가 서비스 중단을 경험했다고 답했습니다

80%의 제공업체가 미지급 청구로 인해 수익을 잃었다고 답했습니다

제출하지 못한 청구로 인해 78%의 수익이 손실되었습니다

55%가 공격의 결과로 발생한 비용을 충당하기 위해 개인 자금을 사용했습니다.

설문조사에서 일부 실무자들은 "이번 사이버 공격으로 인해 파산 위기에 처해 현금이 바닥났다"와 같은 의견을 통해 고통을 표현했습니다. 다른 응답자들은 다음과 같이 말했습니다. "이로 인해 우리의 새로운 관행이 마비되었습니다. 개인 자금으로 간신히 유지되도록 버티고 있습니다." 또 다른 실무자는 이번 인시던트로 시골 지역사회에서 '50년 동안 쌓아온 관행'이 무너질 수도 있다고 말했습니다.