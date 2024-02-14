디지털 포렌식이란 무엇인가요?

디지털 포렌식 또는 디지털 포렌식 과학은 1980년대 초 개인용 컴퓨터의 등장과 함께 처음 나타났으며 1990년대에 두각을 나타냈습니다.

그러나 미국과 같은 국가가 디지털 포렌식 정책을 공식화한 것은 21세기 초반에 이르러서입니다. 2000년대 들어 컴퓨터 범죄가 증가하고 법 집행 기관이 전국적으로 분권화되면서 표준화로의 전환이 이루어졌습니다.

디지털 디바이스와 관련된 범죄가 증가하고 이러한 범죄를 기소하는 데 관여하는 개인이 늘어남에 따라, 수사관들은 디지털 증거가 법정에서 증거로 인정될 수 있도록 보장하는 관리 절차를 범죄 수사에 구현해야 했습니다.

오늘날 디지털 포렌식의 중요도는 점점 더 커지고 있습니다. 거의 모든 사람과 모든 사물이 엄청난 양의 디지털 데이터를 사용한다는 사실을 고려하면 그 이유를 이해할 수 있습니다.

사회에서 사용하는 컴퓨터 시스템과 클라우드 컴퓨팅 기술이 계속 증가함에 따라, 개인은 휴대폰, 태블릿, IoT 디바이스, 커넥티드 디바이스 등 점점 더 많은 디바이스를 통해 온라인에서 더 많은 시간의 삶을 영위하고 있습니다.

그 결과 수사관은 이전보다 더 다양한 형식의 풍부한 소스에서 더 많은 데이터를 확보하여 사이버 공격, 데이터 유출, 형사 및 민사 수사 등 더 광범위한 범죄 활동을 분석하고 이해하기 위한 디지털 증거로 사용할 수 있게 되었습니다.

또한 수사관과 법 집행 기관은 물리적 증거와 디지털 증거를 막론하고 모든 증거를 올바르게 수집, 처리, 분석 및 저장해야 합니다. 그렇지 않으면 데이터가 손실 또는 변조되거나 법정에서 인정되지 않을 수 있습니다.

포렌식 전문가는 디지털 포렌식 조사를 담당하며 이 분야에 대한 수요가 증가함에 따라 취업 기회도 늘고 있습니다. 미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)에 따르면 컴퓨터 포렌식 채용 공고가 2029년까지 31% 증가할 것으로 추정됩니다(ibm.com 외부 링크).