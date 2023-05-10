위협 행위자란 무엇인가요?

위협 행위자들은 종종 대기업을 표적으로 삼습니다. 대기업은 더 많은 자금과 더 많은 민감한 데이터를 보유하고 있기 때문에 가장 큰 잠재적 보상을 제공합니다.

그러나 최근에는 상대적으로 취약한 보안 시스템으로 인해 중소기업(SMB)도 위협 행위자의 표적이 되는 경우가 많습니다. 실제로 FBI는 최근 중소기업을 대상으로 한 사이버 범죄의 증가율에 대한 우려를 언급하며, 2021년에만 중소기업이 사이버 공격으로 인해 전년 대비 64% 증가한 69억 달러의 손실을 입었다고 밝혔습니다(ibm.com 외부 링크).

마찬가지로, 위협 행위자들은 점점 더 적은 금액을 위해 개인과 가정을 표적으로 삼고 있습니다. 예를 들어 홈 네트워크와 컴퓨터 시스템에 침입하여 개인 ID 정보, 암호 및 잠재적으로 중요하고 민감한 데이터를 훔칠 수 있습니다. 실제로 현재 추정치에 따르면 컴퓨터를 사용하는 미국 가정 3곳 중 1곳이 멀웨어에 감염된 것으로 나타났습니다(ibm.com 외부 링크).

위협 행위자는 차별을 두지 않습니다. 공격자들은 가장 보람 있고 의미 있는 표적을 노리는 경향이 있지만, 어디서든 사이버 보안의 취약점을 찾아내어 이를 이용하기 때문에 위협 환경은 점점 더 비용이 많이 들고 복잡해지고 있습니다.