침입 방지 시스템(IPS)이란 무엇인가요?

이상 징후 기반 탐지 방법은 인공 지능과 머신 러닝을 사용하여 정상적인 네트워크 활동의 기준 모델을 생성하고 지속적으로 개선합니다. IPS는 진행 중인 네트워크 활동을 모델과 비교하여 평소보다 더 많은 대역폭을 사용하는 프로세스나 일반적으로 닫혀 있는 포트를 여는 장치와 같은 편차를 발견하면 대응합니다.

이상 행위 기반 IPS는 모든 비정상적인 행동에 대응하기 때문에 시그니처 기반 탐지를 회피할 수 있는 새로운 사이버 공격을 차단할 수 있는 경우가 많습니다. 소프트웨어 개발자가 소프트웨어 취약점을 인지하거나 패치를 적용할 시간을 갖기 전에 이를 악용하는 공격인 제로데이 익스플로잇을 탐지할 수도 있습니다.

그러나 이상 징후 기반 IPS는 오탐이 발생할 가능성이 더 높습니다. 권한이 부여된 사용자가 민감한 네트워크 리소스에 처음으로 액세스하는 것과 같은 정상 활동도 이상 징후 기반 IPS를 트리거할 수 있습니다. 결과적으로 인증된 사용자는 네트워크에서 부팅되거나 IP 주소가 차단될 수 있습니다.