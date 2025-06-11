행동 생체 인식이란 무엇인가요?

사기범과 사이버 범죄자는 멀웨어, 피싱 및 소셜 엔지니어링 사기를 활용해 합법적 사용자를 표적으로 삼아 자격 증명을 탈취하고 계정을 해킹해 악의적인 목적으로 활용하고 있습니다. IBM 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 도난당하거나 훼손된 자격 증명은 데이터 유출의 가장 흔한 공격 경로로, 전체 유출의 16%를 차지합니다.

행동 생체 인식 인증 방법은 비밀번호 또는 보안 키와 같은 기존 인증 수단을 넘어 ID 보안 및 사기 탐지 시스템에 추가 보안 계층을 제공할 수 있습니다.

해커는 비밀번호와 USB 키를 훔쳐 사용자의 계정을 제어할 수 있습니다. 그러나 행동 생체 인식 시스템을 통과하려면 사용자의 행동을 모방해야 하므로 의심스러운 활동을 숨기기가 훨씬 더 어려워집니다.