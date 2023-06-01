IT 보안이란 무엇인가요?

사이버 공격과 보안 사고는 비즈니스 손실, 평판 훼손, 벌금, 경우에 따라 강탈 및 자산 도난 등 막대한 피해를 입힐 수 있습니다.

예를 들어, IBM의 2023년 데이터 침해 비용 보고서는 2022년 3월부터 2022년 3월 사이에 데이터 유출을 겪은 550개 이상의 기업을 대상으로 연구했습니다. 이들 기업의 데이터 유출로 인한 평균 비용은 445만 달러로, 1년 전 유사한 연구 결과보다 2.3% 증가했으며, 2020년 연구 결과보다 15.3% 증가했습니다. 비용 발생 요인에는 고객, 경영진, 규제 기관에 대한 통지부터 규제 벌금, 다운타임으로 인한 매출 손실, 영구적으로 잃게 되는 고객까지 모든 것이 포함됩니다.

어떤 보안 사고는 다른 보안 사고보다 비용이 더 많이 듭니다. 랜섬웨어 공격은 조직의 데이터를 암호화하여 시스템을 사용할 수 없게 만들고, 데이터 잠금을 해제하기 위한 암호 해독 키에 대해 값비싼 몸값을 요구합니다. 점점 더 많은 사이버 범죄자들이 민감한 데이터를 일반 대중 또는 다른 사이버 범죄자와 공유하지 못하도록 두 번째 몸값을 요구하고 있습니다. IBM Security 2023년 랜섬웨어 최종 가이드에 따르면 랜섬웨어의 몸값 요구액은 7~8자리 금액으로 증가했으며, 극단적인 경우 미화 8천만 달러에 달하기도 했습니다.

예상대로 IT 보안에 대한 투자는 계속 증가하고 있습니다. 업계 분석 기관인 Gartner는 2023년에 조직이 정보 보안 및 위험 관리 리소스와 서비스에 1,883억 달러를 지출할 것으로 예측했습니다. 예측에서는 또한 시장이 2021년부터 11%의 연평균 성장률을 달성한 후 2026년까지 2,600억 달러를 넘어 향후 몇 년 동안 계속해서 성장할 것으로 예상합니다(ibm.com 외부 링크).