사이버 복원력이란 무엇인가요?

사이버 복원력은 사이버 보안 사고를 예방하고, 견디고, 복구하는 조직의 능력입니다.

사이버 복원력은 비즈니스 연속성, 정보 시스템 보안 및 조직 복원력을 통합하는 개념입니다. 이 개념은 사이버 공격, 자연 재해 또는 경제 침체와 같은 어려운 사이버 이벤트가 발생하더라도 의도한 결과를 계속 제공할 수 있는 능력을 의미합니다. 측정된 정보 보안 숙련도와 복원력 수준은 조직이 다운타임이 거의 또는 전혀 없이 비즈니스 운영을 얼마나 잘 지속할 수 있는지에 영향을 미칩니다.

현대의 사이버 위협은 기존 보안 조치만으로는 대응이 어려운 환경을 조성하여 새로운 과제를 제기합니다. 조직들은 첨단 기술과 기법을 활용하여 혼란을 야기하는 정교한 공격자들에 직면하고 있습니다. 위협 행위자와 해커는 기존의 자동화된 공격 방법에 의존하기보다는 인간의 취약점과 시스템의 약점을 악용하는 경우가 늘어나고 있습니다.

IBM과 Ponemon Institute 2025년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 전 세계 데이터 유출 비용은 평균 444만 달러로 감소한 반면, 조직은 인시던트당 1,022만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 비용에도 불구하고 유출을 겪은 조직의 49%는 보안 투자를 늘릴 계획입니다.

사이버 복원력 전략의 중요성

효과적인 사이버 복원력은 조정된 이니셔티브로 지원되는 전사적 위험 기반 전략이어야 합니다. 에코시스템의 모든 사람, 파트너, 공급망 참여자, 고객에 이르기까지 경영진이 주도하는 협력적 접근 방식을 취하는 것이 필수적입니다. 위험, 위협, 취약성, 중요 정보 및 지원 자산에 미치는 영향을 사전에 관리하는 동시에 전반적인 대비를 강화해야 합니다.

성공적인 사이버 복원력에는 거버넌스, 위험 관리, 데이터 소유권에 대한 이해 및 사고 관리도 포함됩니다. 또한 이러한 특성을 평가하는 데는 경험과 판단력이 필요합니다.

또한 조직은 사이버 위험과 달성 가능한 기회 및 경쟁 우위의 균형을 유지해야 합니다. 비용 효율적인 예방이 실행 가능한지 여부와 사이버 복원력에 단기적으로 강력한 영향을 미치면서 신속한 탐지 및 수정을 달성할 수 있는지 여부를 고려해야 합니다.

이를 달성하려면 기업은 예방 제어, 탐지 제어, 수정 제어라는 세 가지 제어 유형 사이에서 적절한 균형을 찾아야 합니다. 이러한 제어는 조직의 사이버 복원력을 위협하는 인시던트를 예방, 탐지 및 수정합니다.

사이버 복원력의 이점

사이버 복원력 전략은 조직이 다음과 같은 이점을 달성하는 데 도움이 됩니다.

  • 재정적 손실 완화
  • 운영 피해 감소
  • 고객 신뢰와 비즈니스 확보
  • 경쟁 우위 강화
  • 비즈니스 연속성 보장

재정적 손실 완화

공격 성공으로 인한 재정적 손실은 주주, 투자자, 직원, 고객 등 기업 이해관계자의 신뢰 상실로 이어질 수 있습니다.

여기에는 금전적으로 큰 이해관계가 걸려 있습니다. IBM의 2025년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 보안 운영에 인공 지능(AI)을 광범위하게 사용하는 조직은 평균 190만 달러의 데이터 유출 비용을 절감한 것으로 나타났습니다. 또한 해당 기업들은 이러한 솔루션이 없는 기업에 비해 데이터 유출 주기를 80일 단축했습니다. 그러나 적절한 액세스 제어 없이 AI 관련 인시던트를 경험한 조직은 더 높은 비용에 직면하게 되었으며, 이에 따라 사이버 복원력 관리 전략의 필요성이 강조되었습니다.

평판 손상 감소

사이버 인시던트는 조직의 평판과 고객의 신뢰에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 강력한 사이버 복원력 프레임워크는 조직이 인시던트에 신속하고 투명하게 대응하여 장기적인 평판 손상을 최소화하고 이해관계자의 신뢰를 유지하는 데 도움이 됩니다.

고객 신뢰와 비즈니스 확보

고객을 유치하고 비즈니스를 확보하기 위해 일부 조직은 국제 표준화 기구에서 제공하는 ISO/IEC 27001과 같은 국제 관리 표준을 준수합니다. ISO/IEC 27001은 직원 정보, 재무 정보, 지적 재산 또는 제3자 위탁 정보와 같은 자산 보안을 관리하기 위한 정보 보안 관리 시스템(ISMS)의 조건을 제시합니다.

미국에서는 신용카드 등의 결제를 처리하기 위한 전제 조건인 PCI-DSS(결제 카드 산업 데이터 보안 표준) 인증을 받아야 할 수 있습니다.

경쟁 우위 강화

사이버 복원력을 갖춘 조직은 사이버 복원력이 없는 회사보다 경쟁 우위를 차지할 수 있습니다. 표준화된 모범 사례와 함께 체계적인 접근 방식(예: 위협 인텔리전스 프로그램)을 개발하는 기업은 효과적인 운영을 이루어낼 수 있습니다.

마찬가지로, 조직은 사이버 복원력을 위한 관리 시스템을 개발하여 운영 효율성을 향상시킵니다. 따라서 이러한 시스템은 고객에게 상당한 가치를 제공하고 지속 가능한 비즈니스 이점을 창출합니다.

비즈니스 연속성 보장

조직이 강력한 사이버 복원력 계획을 갖추면 보안 인시던트가 발생한 경우에도 중요한 운영을 유지하여 다운타임을 최소화하고 고객 및 이해관계자에게 지속적인 서비스 제공을 보장할 수 있습니다.

사이버 복원력 전략 구축

조직은 정보 기술 인프라 라이브러리(ITIL)NIST 사이버 보안 프레임워크(NIST CSF)와 같이 입증된 표준화된 관행을 채택하여 사이버 복원력을 개발합니다.

사이버 복원력을 위한 ITIL 라이프사이클

조직은 ITIL 라이프사이클 단계를 통합함으로써 선제적으로 사이버 위험을 관리할 수 있으며 지속적인 비즈니스 운영을 지원하는 강력한 사이버 복원력 전략을 구축할 수 있습니다. 또한 이 방법은 모든 관련 이해관계자를 참여시켜 조직 전체의 협업을 촉진합니다.

다음은 5가지 ITIL 라이프사이클 단계입니다.

  1. 서비스 전략: 이 단계에서는 조직의 목표에 따라 조직과 이해관계자에게 가장 중요한 정보, 시스템, 서비스 등의 중요한 자산을 식별합니다. 이 작업에는 취약점과 그들이 직면한 위험을 식별하는 것도 포함됩니다.
  2. 서비스 설계: 조직은 중요 자산에 대한 피해를 방지하기 위해 관리 시스템의 적절하고 비례적인 제어, 절차 및 교육을 선택합니다(실현 가능한 경우). 또한 설계 단계에서는 누가 어떤 권한을 가지고 결정하고 행동할 수 있는지 식별합니다.
  3. 서비스 전환: 조직은 운영 환경에 설계된 통제, 절차, 교육을 배포하고 테스트합니다. 이 전환 단계에서는 의사 결정 권한을 식별하고 위협이 나타날 때 행동할 책임이 있는 사람을 정의하여 명확한 거버넌스를 확립합니다.
  4. 서비스 운영: 운영 팀은 효과성, 효율성 , 일관성을 보장하기 위한 지속적인 제어 테스트를 포함하여 사이버 이벤트 및 인시던트를 모니터링, 탐지 및 관리합니다.
  5. 지속적인 서비스 개선: 조직은 끊임없이 변화하는 위협 환경을 보호하기 위해 적응력을 발휘해야 합니다. 조직은 인시던트로부터 복구하면서 필요하다면 경험을 통해 절차, 교육, 설계, 전략 수정 등을 배워야 합니다.

사이버 복원력을 위한 NIST 사이버 보안 프레임워크

NIST에서는 포괄적인 지침과 모범 사례를 제공하며 민간 부문 조직은 이 지침과 모범 사례를 따라 정보 보안 및 사이버 보안 위험 관리를 개선할 수 있습니다.

프레임워크는 다음과 같은 6가지 핵심 기능으로 구성됩니다.

  1. 거버넌스: 사이버 보안 활동을 알리고 우선순위를 정하는 사이버 보안 거버넌스와 위험 완화 정책을 수립하여 전사적으로 위험에 대한 정보를 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
  2. 식별: 사이버 공격으로부터 효과적으로 보호하기 위해 가장 중요한 자산과 리소스에 대한 포괄적인 이해를 개발합니다. 이 기능에는 자산 관리, 비즈니스 환경 평가, 거버넌스 프레임워크, 위험 평가, 공급망 위험 관리가 포함됩니다.
  3. 보호: 중요한 인프라를 보호하기 위한 안전장치를 개발하기 위해 적절한 기술적 및 물리적 보안 제어를 구현합니다. 주요 영역에는 보안 인식 및 교육, 데이터 보안, 데이터 보호 프로세스, 유지보수 및 보호 기술이 포함됩니다.
  4. 탐지: 사이버 보안 이벤트와 진화하는 위협에 대한 알림을 제공하는 대책을 구축합니다. 탐지 카테고리에는 이상 활동 및 이벤트 식별, 지속적인 보안 모니터링, 강력한 탐지 프로세스 구축이 포함됩니다.
  5. 대응: 사이버 공격 및 기타 사이버 보안 사건에 대한 적절한 대응 기능을 보장합니다. 이 전략에는 대응 계획, 이해관계자 커뮤니케이션, 인시던트 분석, 위협 완화 및 프로세스 개선이 포함됩니다.
  6. 복구: 사이버 공격, 보안 침해 또는 기타 사이버 보안 이벤트 이후 비즈니스 연속성을 보장하기 위한 사이버 복원력을 제공하는 복구 활동과 계획을 구현합니다. 이 접근 방식에는 시스템, 데이터, 서비스를 복구하기 위한 계획과 절차를 개발 및 구현하고 인시던트를 통해 학습하여 향후 복원력을 향상시키는 것이 포함됩니다. 

사이버 복원력을 위한 필수 도구

조직은 다음 도구를 통해 사이버 공격을 견디고 복구하며, 중단을 최소화하고, 비즈니스 운영을 유지할 수 있습니다.

  • 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM): SIEM 시스템은 중앙 집중식 로깅 기능을 제공하고 조직의 전체 IT 인프라에서 보안 이벤트에 대한 실시간 분석을 수행합니다.
  • ID 및 액세스 관리(IAM): IAM 솔루션은 포괄적인 사용자 인증 및 액세스 제어를 제공하여 승인된 직원만 중요한 시스템 및 데이터에 액세스할 수 있도록 합니다.
  • 제로 트러스트 아키텍처:  제로 트러스트 보안 모델은 암묵적 신뢰가 없다고 가정하는 원칙에 따라 작동하며 사용자 위치나 디바이스에 관계없이 액세스 요청을 지속적으로 검증합니다.
  • 재해 복구(DR) 솔루션: 이러한 시스템은 중요한 데이터 및 애플리케이션에 대한 자동화된 백업 및 재해 복구 기능을 제공하여 랜섬웨어 공격과 같은 인시던트 발생 후 운영을 신속하게 복원할 수 있도록 합니다.
  • 지속적인 모니터링 플랫폼: 이러한 솔루션은 보안 태세와 위협 환경에 대한 실시간 가시성을 제공하여 선제적 위협 관리 및 위험 평가가 가능합니다.
  • 사이버 공격 시뮬레이션 도구: 이러한 도구는 현실적인 공격 시나리오를 시뮬레이션하여 조직의 준비 상태를 평가하고, 팀을 학습시키며, 인시던트 대응 계획의 격차를 파악합니다.

AI 시대의 사이버 복원력

인공 지능과 생성형 AI는 사이버 복원력에 기회와 위험을 모두 제공합니다. AI 기반 보안 도구는 위협 탐지 및 대응 능력을 향상시킬 수 있지만, 통제되지 않은 AI 시스템은 공격자가 악용할 수 있는 새로운 취약점을 만듭니다. 또한 생성형 AI 도구는 데이터 거버넌스 및 오용 가능성과 관련된 고유한 문제를 야기합니다.

2025년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 AI 관련 보안 인시던트가 발생한 조직의 97%가 적절한 AI 엑세스 제어를 갖추지 못한 것으로 나타났습니다. 또한 조직의 63%는 AI 배포를 관리하거나 무단 AI 사용을 방지하기 위한 AI 거버넌스 정책이 없습니다.

보안 운영에 전략적 AI를 구현한 조직은 이러한 솔루션을 적용하지 않은 조직에 비해 상당한 비용 절감과 데이터 유출을 더 빠르게 억제하는 효과를 보였습니다. 그러나 성공을 위해서는 혁신과 함께 보안 거버넌스를 우선시하는 균형 잡힌 도입이 필요합니다.

주요 고려 사항에는 인간이 아닌 신원에 대한 강력한 제어 구현, 패스키와 같은 피싱 방지 인증 방법 도입, 처음부터 사이버 보안 거버넌스를 AI 배포 전략에 통합시키는 것 등이 포함됩니다. 이 접근 방식은 AI가 추가적인 보안 부채를 발생시키는 것이 아니라, 사이버 복원력을 강화하는 메커니즘으로 작용하도록 합니다.

사이버 복원력의 미래

새로운 기술이 보안 기회와 위협을 모두 창출함에 따라 사이버 복원력 전략은 계속 발전하고 있습니다. 확장된 탐지 및 대응(XDR) 플랫폼은 여러 보안 계층에 걸쳐 통합된 위협 탐지를 제공하도록 발전하고 있으며, AI 기반 위협 탐지 시스템은 기존 도구가 놓치고 있는 정교한 공격 패턴을 식별하도록 발전하고 있습니다. AI는 인간의 전문성을 대체하기보다는 이를 확대하고 있습니다.

IBM 기업가치연구소(IBV) 연구인 사이버 보안 2028에 따르면, 설문조사에 참여한 경영진의 65%가 AI와 자동화가 IT 및 보안 팀을 위해 보다 생산적인 환경을 조성하고 있다고 보고했습니다. 그리고 62%는 이미 통합 AI 기능으로 상당한 수익을 거두고 있다고 답했습니다.

또한 양자 컴퓨팅은 현재의 암호화 방법을 부적절하게 만들어 사이버 보안을 근본적으로 변화시킬 것입니다. 하지만 이를 통해 Quantum 세이프 암호화와 양자 키 분배도 가능해져 보안을 강화할 수 있습니다.

사이버 복원력을 유지하려면 지속적인 적응, 전략적 투자, 핵심 보안 원칙을 유지하면서 새로운 기술의 통합을 최적화하려는 노력이 필요합니다.
