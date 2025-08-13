사이버 복원력이란 무엇인가요?

사이버 복원력은 비즈니스 연속성, 정보 시스템 보안 및 조직 복원력을 통합하는 개념입니다. 이 개념은 사이버 공격, 자연 재해 또는 경제 침체와 같은 어려운 사이버 이벤트가 발생하더라도 의도한 결과를 계속 제공할 수 있는 능력을 의미합니다. 측정된 정보 보안 숙련도와 복원력 수준은 조직이 다운타임이 거의 또는 전혀 없이 비즈니스 운영을 얼마나 잘 지속할 수 있는지에 영향을 미칩니다.

현대의 사이버 위협은 기존 보안 조치만으로는 대응이 어려운 환경을 조성하여 새로운 과제를 제기합니다. 조직들은 첨단 기술과 기법을 활용하여 혼란을 야기하는 정교한 공격자들에 직면하고 있습니다. 위협 행위자와 해커는 기존의 자동화된 공격 방법에 의존하기보다는 인간의 취약점과 시스템의 약점을 악용하는 경우가 늘어나고 있습니다.

IBM과 Ponemon Institute의 2025년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 전 세계 데이터 유출 비용은 평균 444만 달러로 감소한 반면, 조직은 인시던트당 1,022만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 비용에도 불구하고 유출을 겪은 조직의 49%는 보안 투자를 늘릴 계획입니다.