사이버 복원력이란 무엇인가요?

효과적인 사이버 복원력은 조정된 이니셔티브로 지원되는 전사적 위험 기반 전략이어야 합니다. 에코시스템의 모든 사람, 파트너, 공급망 참여자, 고객에 이르기까지 경영진이 주도하는 협력적 접근 방식을 취하는 것이 필수적입니다. 위험, 위협, 취약성, 중요 정보 및 지원 자산에 미치는 영향을 사전에 관리하는 동시에 전반적인 대비를 강화해야 합니다.
성공적인 사이버 복원력에는 거버넌스, 위험 관리, 데이터 소유권에 대한 이해 및 사고 관리도 포함됩니다. 또한 이러한 특성을 평가하는 데는 경험과 판단력이 필요합니다.
또한 조직은 사이버 위험과 달성 가능한 기회 및 경쟁 우위의 균형을 유지해야 합니다. 비용 효율적인 예방이 실행 가능한지 여부와 사이버 복원력에 단기적으로 강력한 영향을 미치면서 신속한 탐지 및 수정을 달성할 수 있는지 여부를 고려해야 합니다.
이를 달성하려면 기업은 예방 제어, 탐지 제어, 수정 제어라는 세 가지 제어 유형 사이에서 적절한 균형을 찾아야 합니다. 이러한 제어는 조직의 사이버 복원력을 위협하는 인시던트를 예방, 탐지 및 수정합니다.