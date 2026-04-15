사이버 공격은 더 이상 단순한 IT 문제가 아니라 운영, 재무 및 규정 준수에 직접적인 영향을 미치는 인프라 문제입니다. 2025년 데이터 유출로 인한 평균 비용은 전 세계적으로 444만 달러, 미국에서 1,000만 달러 이상에 달했으며 DORA, NIS2, HIPAA와 같은 새로운 규정은 더 강력한 복원력 기능을 요구합니다.

기존의 방어 방식으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 이제 공격자들은 백업 및 복구 시스템을 직접 공략하며 스토리지가 오래되어 가동이 중단되면 시간당 수백만 달러의 비용을 초래할 수 있습니다. 또한 AI 기반 위협은 수동 탐지가 대응할 수 있는 것보다 더 빠르게 움직입니다.

이 플레이북은 인프라 리더에게 다음과 같이 미래에 대비하는 AI 기반 복원력 전략을 제공합니다.

변경 불가능하고 격리된 복구 지점을 사용해서 중요한 데이터를 보호합니다.

AI 및 행동 분석을 사용하여 몇 시간이 아닌 몇 초 만에 이상 징후를 탐지합니다.

이상 징후를 탐지합니다. 복구 워크플로를 자동화하여 작업을 빠르고 깔끔하게 복원합니다.

지능형 자동화 및 예측 통찰력을 통해 운영 비용을 절감합니다.

지속적인 모니터링과 감사에 대비한 보고를 통해 진화하는 글로벌 규정을 준수하도록 합니다.

지금 바로 사이버 복원력 플레이북을 다운로드하세요. 양식을 작성하시면 플레이북을 열람해 오늘날의 위협에 대응하고 복구 속도를 높이는 통합 종단간 방어 시스템으로 인프라를 전환하는 방법을 알아보실 수 있습니다.