애플리케이션 보안(AppSec)은 소프트웨어 엔지니어링 및 애플리케이션 관리의 필수적인 부분입니다. 사소한 버그를 해결할 뿐만 아니라, 심각한 애플리케이션 취약점이 악용되는 것을 방지합니다. 단일 기술이 아닌 지속적인 프로세스인 애플리케이션 보안(AppSec)은 애플리케이션 소프트웨어의 무단 액세스, 데이터 유출 및 코드 조작을 방지하는 관행을 포괄하는 사이버 보안의 중요한 구성 요소입니다. 애플리케이션이 점점 더 복잡해지면서 AppSec이 점점 더 중요해지고 어려워지고 있습니다. 이러한 진화로 인해 보안 소프트웨어 개발에 대한 새로운 접근 방식이 필요합니다. DevOps와 보안 관행은 소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC)에 대한 깊은 이해를 갖춘 전문가의 지원을 받아 함께 진행되어야 합니다.

애플리케이션 보안의 핵심은 민감한 데이터와 애플리케이션 코드를 도난이나 조작으로부터 보호하는 것입니다. 여기에는 애플리케이션 개발 및 설계 단계에서 보안 조치를 구현하고 배포 중일 때나 배포 후에도 보안을 유지하는 것이 포함됩니다.

라우터와 같은 하드웨어 보호 장치부터 애플리케이션 방화벽과 같은 소프트웨어 기반 방어 장치에 이르기까지, 이러한 조치는 정기적인 보안 테스트 루틴을 포함한 절차로 보완됩니다. 철저한 코드 검토 및 분석 도구와 같은 추가적인 방법을 통해 코드베이스 내의 취약점을 파악하고 완화할 수 있습니다. 강력한 인증 메커니즘 및 암호화 기술과 같은 방어 수단은 무단 액세스 및 사이버 공격으로부터 보호합니다. 정기적인 보안 평가와 침투 테스트는 사전 예방적인 취약점 관리를 보장합니다.

조직은 필요에 따라 다양한 전략을 사용하여 애플리케이션 보안을 관리합니다. 비용, 전문성, 다양한 환경(예: 클라우드 보안, 모바일 앱 보안, 브라우저 인터페이스를 통해 액세스하는 앱의 웹 애플리케이션 보안)에서 제기되는 특정 과제와 같은 요소가 방법에 영향을 미칩니다. 일부 조직에서는 내부적으로 애플리케이션 보안을 관리하여 사내 팀에서 프로세스를 직접 제어하고 맞춤형 보안 조치를 취할 수 있습니다.

온프레미스에서 관리하지 않는 경우, 조직은 관리형 보안 서비스(MSS)의 일부인 애플리케이션 보안을 관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP)에 아웃소싱합니다. MSSP는 정교한 보안 운영 센터 (SOC),보안 정보 및 이벤트 관리 (SIEM) 솔루션, 전문 기술 및 애플리케이션 보안 도구에 대한 액세스를 제공할 수 있습니다. 내부 리소스와 전문 지식이 부족한 조직에 도움이 될 수 있습니다. 내부에서 관리하든 외부에서 관리하든, 진화하는 사이버 위협과 취약점으로부터 애플리케이션을 보호하려면 강력한 보안 조치가 필수적입니다.