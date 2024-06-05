업데이트일: 2024년 6월 5일
기고자: Matthew Finio, Amanda Downie
애플리케이션 보안(AppSec)은 소프트웨어 엔지니어링 및 애플리케이션 관리의 필수적인 부분입니다. 사소한 버그를 해결할 뿐만 아니라, 심각한 애플리케이션 취약점이 악용되는 것을 방지합니다. 단일 기술이 아닌 지속적인 프로세스인 애플리케이션 보안(AppSec)은 애플리케이션 소프트웨어의 무단 액세스, 데이터 유출 및 코드 조작을 방지하는 관행을 포괄하는 사이버 보안의 중요한 구성 요소입니다. 애플리케이션이 점점 더 복잡해지면서 AppSec이 점점 더 중요해지고 어려워지고 있습니다. 이러한 진화로 인해 보안 소프트웨어 개발에 대한 새로운 접근 방식이 필요합니다. DevOps와 보안 관행은 소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC)에 대한 깊은 이해를 갖춘 전문가의 지원을 받아 함께 진행되어야 합니다.
애플리케이션 보안의 핵심은 민감한 데이터와 애플리케이션 코드를 도난이나 조작으로부터 보호하는 것입니다. 여기에는 애플리케이션 개발 및 설계 단계에서 보안 조치를 구현하고 배포 중일 때나 배포 후에도 보안을 유지하는 것이 포함됩니다.
라우터와 같은 하드웨어 보호 장치부터 애플리케이션 방화벽과 같은 소프트웨어 기반 방어 장치에 이르기까지, 이러한 조치는 정기적인 보안 테스트 루틴을 포함한 절차로 보완됩니다. 철저한 코드 검토 및 분석 도구와 같은 추가적인 방법을 통해 코드베이스 내의 취약점을 파악하고 완화할 수 있습니다. 강력한 인증 메커니즘 및 암호화 기술과 같은 방어 수단은 무단 액세스 및 사이버 공격으로부터 보호합니다. 정기적인 보안 평가와 침투 테스트는 사전 예방적인 취약점 관리를 보장합니다.
조직은 필요에 따라 다양한 전략을 사용하여 애플리케이션 보안을 관리합니다. 비용, 전문성, 다양한 환경(예: 클라우드 보안, 모바일 앱 보안, 브라우저 인터페이스를 통해 액세스하는 앱의 웹 애플리케이션 보안)에서 제기되는 특정 과제와 같은 요소가 방법에 영향을 미칩니다. 일부 조직에서는 내부적으로 애플리케이션 보안을 관리하여 사내 팀에서 프로세스를 직접 제어하고 맞춤형 보안 조치를 취할 수 있습니다.
온프레미스에서 관리하지 않는 경우, 조직은 관리형 보안 서비스(MSS)의 일부인 애플리케이션 보안을 관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP)에 아웃소싱합니다. MSSP는 정교한 보안 운영 센터 (SOC),보안 정보 및 이벤트 관리 (SIEM) 솔루션, 전문 기술 및 애플리케이션 보안 도구에 대한 액세스를 제공할 수 있습니다. 내부 리소스와 전문 지식이 부족한 조직에 도움이 될 수 있습니다. 내부에서 관리하든 외부에서 관리하든, 진화하는 사이버 위협과 취약점으로부터 애플리케이션을 보호하려면 강력한 보안 조치가 필수적입니다.
데이터 유출은 심각한 위험을 초래할 수 있으므로 고객 데이터를 처리하는 모든 조직에서 애플리케이션 보안은 중요합니다. 이러한 애플리케이션 보안 위험을 완화하고 공격 표면을 줄이려면 강력한 애플리케이션 보안 프로그램을 구현해야 합니다. 개발자는 악의적인 목적으로 고객 정보, 독점 기밀 또는 직원 기밀 데이터 등 중요한 데이터를 노리는 공격자를 막기 위해 소프트웨어 취약점을 최소화하려고 노력합니다.
오늘날의 클라우드 기반 환경에서는 데이터가 다양한 네트워크에 걸쳐 있고 원격 서버에 연결되어 있습니다. 네트워크 모니터링 및 보안도 중요하지만 개별 애플리케이션을 보호하는 것도 똑같이 중요합니다. 해커들이 애플리케이션을 표적으로 삼는 경우가 증가함에 따라 애플리케이션 보안 테스트와 사전 예방적 조치가 보호를 위한 필수 요소가 되었습니다. 애플리케이션 보안에 대한 사전 예방적 접근 방식을 사용하면 조직이 취약점이 운영이나 고객에게 영향을 미치기 전에 해결하여 우위를 점할 수 있습니다.
애플리케이션 보안을 소홀히 하면 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 보안 침해가 빈번하게 발생하여 일시적 또는 영구적인 비즈니스 중단으로 이어질 수 있습니다. 고객은 자신의 민감한 정보가 안전하게 보호되기를 기대하며 조직에 정보를 맡깁니다. 애플리케이션을 보호하지 않으면 신원 도용, 금전적 손실 및 기타 개인정보 침해가 발생할 수 있습니다. 이러한 실패는 고객의 신뢰를 떨어뜨리고 조직의 평판을 손상시킵니다. 올바른 애플리케이션 보안 솔루션에 투자하는 것은 잠재적인 피해로부터 조직과 고객을 모두 보호하기 위해 반드시 필요합니다.
애플리케이션 보안에는 잠재적인 위협과 취약점으로부터 애플리케이션을 보호하기 위한 다양한 기능이 포함됩니다. 이러한 조치에는 다음이 포함됩니다.
인증: 애플리케이션에 액세스하는 사용자의 신원을 확인하기 위해 개발자가 구현합니다. 인증은 권한이 있는 개인만 입장할 수 있도록 하며, 때로는 암호, 생체 인식 또는 물리적 토큰과 같은 요소의 조합인 다단계 인증이 필요합니다.
권한 부여: 인증 후 사용자는 검증된 ID(ID 액세스 관리)를 기반으로 특정 기능에 액세스할 수 있는 권한이 부여됩니다. 권한 부여는 사전 정의된 권한이 부여된 사용자 목록에 대해 사용자 권한을 확인하여 액세스 제어를 보장합니다.
암호화: 애플리케이션 내에서 전송 또는 저장하는 동안 중요한 데이터를 보호하기 위해 적용됩니다. 클라우드 기반 환경에서 특히 중요한 암호화는 데이터를 모호하게 처리하여 무단 액세스나 가로채기를 방지합니다.
로깅: 애플리케이션 활동을 추적하고 보안 침해를 파악하기 위한 애플리케이션 로그 파일은 사용자 상호 작용을 기록합니다. 로깅은 액세스한 기능 및 사용자 신원에 대한 타임스탬프 기록을 제공하여 인시던트 후 분석에 도움이 됩니다.
테스트: 보안 조치의 효과를 검증하는 데 필수적입니다. 정적 코드 분석 및 동적 스캔과 같은 다양한 테스트 방법을 통해 취약점을 파악하고 해결하여 강력한 보안 제어를 보장합니다.
애플리케이션 보안은 조직에 다음과 같은 다양한 이점을 제공합니다.
업무 중단 감소: 보안 문제로 인해 비즈니스 운영이 중단될 수 있습니다. 애플리케이션 보안을 보장하면 비용이 많이 드는 다운타임의 원인이 되는 서비스 중단의 위험을 최소화할 수 있습니다.
문제에 대한 조기 인식: 강력한 애플리케이션 보안은 앱 개발 단계에서 일반적인 공격 벡터와 위험을 식별하여 앱이 출시되기 전에 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 배포 후 애플리케이션 보안 솔루션은 취약점을 파악하고 관리자에게 잠재적인 문제를 경고할 수 있습니다.
고객 신뢰도 향상: 보안과 신뢰성으로 명성이 높은 애플리케이션은 브랜드에 대한 고객의 신뢰를 높여 브랜드 충성도를 높일 수 있습니다.
규정 준수 개선: 애플리케이션 보안 조치는 조직이 GDPR, HIPAA, PCI DSS 등 데이터 보안과 관련된 규제 및 규정 준수 요구 사항을 준수하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 조직은 규정 준수 관련 처벌, 벌금 및 법적 문제를 피할 수 있습니다.
비용 절감 효과 증대: 개발 프로세스에서 애플리케이션 보안에 투자하면 장기적으로 비용을 절감할 수 있습니다. 이 단계에서 보안 문제를 조기에 해결하는 것이 배포 후에 해결하는 것보다 일반적으로 비용 면에서 더 효율적입니다. 또한 강력한 앱 보안은 조사, 법률 비용 및 규제 벌금을 포함하여 데이터 침해와 관련된 재정적 비용을 방지하는 데 도움이 됩니다.
사이버 공격 예방: 애플리케이션은 멀웨어 및 랜섬웨어, SQL 인젝션, 크로스 사이트 스크립팅 공격 등 사이버 공격의 빈번한 표적이 되고 있습니다. 애플리케이션 보안 조치는 조직이 이러한 공격을 방지하거나 영향을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
민감한 데이터 보호: 강력한 보안 조치을 사용하면 고객 정보, 재무 기록, 지적 재산과 같은 민감한 데이터를 무단 액세스, 수정 또는 도난으로부터 보호하여 기밀성과 무결성을 유지할 수 있습니다.
위험 감소: 취약점을 제거하면 공격을 방어할 수 있는 가능성이 높아집니다. 코드 검토, 보안 테스트, 패치 관리와 같은 사전 예방적 애플리케이션 보안 조치는 보안 사고 발생 가능성을 줄이고 잠재적 침해의 영향을 최소화합니다.
브랜드 이미지 지원: 보안 침해는 조직에 대한 고객의 신뢰를 떨어뜨릴 수 있습니다. 애플리케이션 보안을 우선시하는 조직은 신뢰를 유지하고, 고객 데이터를 보호하겠다는 의지를 보여줌으로써 고객을 유지하고 새로운 고객을 유치하는 데 도움이 됩니다.
애플리케이션 보안 프로세스에는 보안 취약점을 파악, 완화 및 예방하기 위한 일련의 필수 단계가 포함됩니다.
이 초기 단계에서는 철저한 위협 모델링을 통해 애플리케이션과 관련된 잠재적인 보안 위험을 파악합니다. 여기에는 애플리케이션의 기능, 데이터 처리 프로세스 및 잠재적 공격 벡터에 대한 평가가 포함됩니다. 이 평가를 바탕으로 파악된 위험을 완화하기 위해 필요한 조치를 설명하는 보안 계획을 수립합니다.
설계 및 개발 단계에서 애플리케이션 아키텍처 및 코딩 관행에 보안 고려 사항을 통합합니다. 개발팀은 보안 코딩 가이드라인과 애플리케이션 보안 모범 사례를 준수하여 코드베이스에 취약점이 유입되는 것을 최소화합니다. 여기에는 입력 유효성 검사, 인증 메커니즘 구현, 적절한 오류 처리, 안전한 배포 파이프라인 구축이 포함됩니다.
애플리케이션 코드의 보안 취약점을 파악하고 해결하기 위해 포괄적인 코드 검토 및 테스트가 수행됩니다. 여기에는 소스 코드의 잠재적 결함을 식별하는 정적 코드 분석과 실제 공격 시나리오를 시뮬레이션하고 애플리케이션의 익스플로잇에 대한 복원력을 평가하는 동적 테스트가 모두 포함됩니다.
애플리케이션을 배포할 준비가 되면 지속적인 보안을 보장하기 위해 지속적인 모니터링과 유지 관리가 필요합니다. 여기에는 보안 인시던트를 신속하게 감지하고 대응하기 위한 로깅 및 모니터링 메커니즘을 구현하는 것이 포함됩니다. 또한 새로 발견된 취약점을 해결하고 새로운 위협을 완화하기 위해 정기적인 보안 업데이트와 패치를 적용합니다.
개발자는 소프트웨어 개발 프로세스의 일부로 애플리케이션 보안 테스트(AST)를 수행하여 소프트웨어 애플리케이션의 새 버전이나 업데이트된 버전에 취약점이 없는지 확인합니다. 애플리케이션 보안과 관련된 몇 가지 테스트 및 도구는 다음과 같습니다.
정적 애플리케이션 보안 테스트(SAST): AST는 프로그램을 실행하지 않고 애플리케이션 소스 코드를 분석하는 솔루션을 사용합니다. SAST는 개발 수명 주기 초기에 애플리케이션 코드베이스의 잠재적인 보안 취약성, 코딩 오류 및 약점을 파악할 수 있습니다. 그런 다음 배포 전에 개발자가 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.
동적 애플리케이션 보안 테스트(DAST): DAST 도구는 SAST와 달리 실행 중인 애플리케이션을 평가합니다. 프로덕션 환경에서 애플리케이션의 보안 상태에 대한 인사이트를 제공하고 실제 공격 시나리오를 시뮬레이션하여 공격자가 악용할 수 있는 입력 유효성 검사 오류, 인증 결함, 구성 취약점 등의 취약점을 찾아냅니다.
대화형 애플리케이션 보안 테스트(IAST): IAST는 SAST와 DAST를 결합한 형태로, 동적 대화형 테스트에 중점을 두고 제어 및 감독 환경에서 실제 사용자 입력 및 작업을 사용하여 애플리케이션을 검사함으로써 이를 개선합니다. 취약점은 실시간으로 보고됩니다.
OWASP Top 10: OWASP Top 10은 웹 애플리케이션에서 가장 심각한 보안 위험 10가지의 목록입니다. 소프트웨어 보안 개선에 중점을 둔 국제 비영리 단체인 오픈 웹 애플리케이션 보안 프로젝트(OWASP)가 작성한 이 목록은 개발자, 보안 전문가 및 조직에 보안 침해로 이어질 수 있는 가장 널리 퍼져 있고 영향을 미치는 취약점에 대해 정기적으로 업데이트되는 지침을 제공합니다.
런타임 애플리케이션 자체 보호(RASP): RASP 솔루션은 동작에 의심스럽거나 악의적인 활동의 징후가 있는지 모니터링하고 관찰하여 런타임에 애플리케이션을 보호합니다. 실시간으로 공격을 탐지하고 대응할 수 있으며, 일부 형태의 RASP는 탐지 시 악성 작업을 차단할 수 있습니다.
소프트웨어 구성 분석(SCA): SCA 도구는 애플리케이션에 사용되는 오픈 소스 구성 요소와 타사 라이브러리를 식별하고 관리합니다. 종속성을 분석하고 알려진 취약점, 라이선스 및 규정 준수 문제를 포함하여 보안 상태를 평가합니다.
보안 개발 수명 주기(SDL) 도구: SDL 도구는 개발 프로세스에 보안을 통합합니다. 개발자에게 가이드라인과 자동화된 점검 기능을 제공하여 소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC) 전반에 걸쳐 보안 고려 사항이 해결될 수 있도록 합니다.
웹 애플리케이션 방화벽(WAF): WAF는 애플리케이션 계층에서 웹 애플리케이션과 인터넷 간의 HTTP 트래픽을 필터링하고 모니터링하여 웹 애플리케이션과 해당 API를 보호하도록 설계되었습니다. SQL 인젝션, 크로스 사이트 스크립팅(XSS), 크로스 사이트 요청 위조(CSRF)와 같은 일반적인 웹 기반 공격을 탐지하고 차단할 수 있습니다. 이를 통해 데이터 유출 및 무단 액세스의 위험을 완화합니다.
이러한 도구 및 기술은 암호화, 인증 메커니즘 및 보안 테스트 프레임워크와 같은 다른 도구 및 기술과 함께 광범위한 보안 위협 및 취약점으로부터 애플리케이션을 보호하는 데 중요합니다. 조직은 애플리케이션 보안 전략의 일부로 이러한 테스트와 도구를 조합하여 사용하는 경우가 많습니다.
