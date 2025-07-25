소프트웨어 개발 라이프사이클(SDLC)이란 무엇인가요?

전기 및 전자 엔지니어 협회(IEEE)에 따르면 산업 전반에 걸쳐 조직의 35%가 소프트웨어 개발을 지원하거나 가속화하기 위해 인공 지능(AI)을 사용하고 있습니다. 그러나 SDLC에 AI를 통합하는 것도 몇 가지 문제를 야기할 수 있습니다.

많은 개발 팀이 SDLC의 모든 단계에 생성형 AI 도구를 통합하여 단순한 자동화 이상을 달성하고 있습니다. 예를 들어, 생성형 AI 코딩 도구는 소프트웨어 프로토타입을 만들고, 재사용 가능한 코드 조각을 생성하고, 개발자가 자신의 코드를 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 코드의 오류에 플래그를 지정하고 설명하고 테스트 데이터를 분석하여 소프트웨어 성능 및 오류의 추세와 패턴을 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

그러나 AI 도구의 모든 잠재력에도 불구하고, 이들은 위험을 완전히 배제할 수 없습니다. AI 도구는 오류가 발생할 수 있으며 최적화되지 않은 코드를 작성할 수 있습니다. 개발자가 AI 도구가 생성한 모든 코드를 신중하게 검토하지 않으면, 이러한 도구는 소프트웨어 라이프사이클의 후반 단계까지 발견되지 않는 비용이 많이 드는 소프트웨어 버그를 도입할 수 있습니다.

품질과 속도의 균형을 맞추는 것도 문제가 될 수 있습니다. 개발자는 AI 도구를 사용하여 훨씬 더 빠르게 코드를 작성하여 잠재적으로 SDLC 속도를 높일 수 있습니다. 그러나 이러한 아웃풋의 품질을 보장하려면 상당한 사람의 감독과 검증이 필요할 수 있으며, 이는 잠재적으로 시간 절감 효과를 상쇄할 수 있습니다. 여기서 딜레마는 AI의 속도와 소프트웨어 품질에 대한 높은 표준 유지 사이의 적절한 균형을 찾는 것입니다.