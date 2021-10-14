Java란 무엇인가요?

Java로 소프트웨어를 개발할 때 가장 큰 장점 중 하나는 이식성입니다. 노트북 컴퓨터에서 Java 프로그램용 코드를 작성하면 모바일 디바이스로 쉽게 이동할 수 있습니다. 1991년 Sun Microsystems(이후 Oracle에 인수됨)의 James Gosling이 이 언어를 발명했을 때의 주요 목표는 '한 번 작성하면 어디서나 실행할 수 있는 것'이었습니다.

Java가 JavaScript와 매우 다르다는 것을 이해하는 것도 중요합니다. JavaScript는 컴파일할 필요가 없지만 Java 코드는 컴파일해야 합니다. 또한 Javascript는 웹 브라우저에서만 실행되는 반면 Java는 어디서나 실행할 수 있습니다.

새롭고 향상된 소프트웨어 개발 도구가 놀라운 속도로 시장에 출시되면서 한때 필수라고 생각했던 기존 제품을 대체하고 있습니다. 이러한 지속적인 교체율을 고려할 때 Java의 수명은 인상적입니다. Java는 만들어진 지 20년이 넘었지만 여전히 애플리케이션 소프트웨어 개발에 가장 많이 사용되는 언어입니다. 개발자는 Python, Ruby, PHP, Swift, C++ 등과 같은 언어보다 계속해서 이 Java 언어를 선택합니다. 그 결과 Java는 여전히 구직 시장에서 경쟁하기 위한 중요한 요건으로 남아 있습니다.

IBM은 Kubernetes와 Java 플랫폼을 사용하여 확장 가능한 웹 애플리케이션을 구축하기 위해 Java를 배울 수 있는 간단한 튜토리얼을 제공합니다.