Java란 무엇인가요?

Java는 노트북 컴퓨터, 모바일 디바이스, 게임 콘솔, 의료 장치 등을 포함한 수십억 개의 장치에서 실행되는, 널리 사용되는 객체 지향 프로그래밍 언어 및 소프트웨어 플랫폼입니다. Java의 규칙과 구문은 C 및 C++ 언어를 기반으로 합니다.
Java로 소프트웨어를 개발할 때 가장 큰 장점 중 하나는 이식성입니다. 노트북 컴퓨터에서 Java 프로그램용 코드를 작성하면 모바일 디바이스로 쉽게 이동할 수 있습니다. 1991년 Sun Microsystems(이후 Oracle에 인수됨)의 James Gosling이 이 언어를 발명했을 때의 주요 목표는 '한 번 작성하면 어디서나 실행할 수 있는 것'이었습니다.
Java가 JavaScript와 매우 다르다는 것을 이해하는 것도 중요합니다. JavaScript는 컴파일할 필요가 없지만 Java 코드는 컴파일해야 합니다. 또한 Javascript는 웹 브라우저에서만 실행되는 반면 Java는 어디서나 실행할 수 있습니다.
새롭고 향상된 소프트웨어 개발 도구가 놀라운 속도로 시장에 출시되면서 한때 필수라고 생각했던 기존 제품을 대체하고 있습니다. 이러한 지속적인 교체율을 고려할 때 Java의 수명은 인상적입니다. Java는 만들어진 지 20년이 넘었지만 여전히 애플리케이션 소프트웨어 개발에 가장 많이 사용되는 언어입니다. 개발자는 Python, Ruby, PHP, Swift, C++ 등과 같은 언어보다 계속해서 이 Java 언어를 선택합니다. 그 결과 Java는 여전히 구직 시장에서 경쟁하기 위한 중요한 요건으로 남아 있습니다.
IBM은 Kubernetes와 Java 플랫폼을 사용하여 확장 가능한 웹 애플리케이션을 구축하기 위해 Java를 배울 수 있는 간단한 튜토리얼을 제공합니다.
Java가 여전히 인기 있는 이유를 살펴보기 전에 Java가 무엇인지, 엔터프라이즈 애플리케이션 개발에서 Java의 중요성에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
Java는 프로그래밍 언어와 소프트웨어 플랫폼을 모두 사용하는 기술입니다. Java를 사용하여 애플리케이션을 만들려면 Windows, macOS 및 Linux에서 사용할 수 있는 Java 개발 키트(JDK)를 다운로드해야 합니다. Java 프로그래밍 언어로 프로그램을 작성하면 컴파일러가 프로그램을 Java 바이트코드로 변환합니다. Java 바이트코드는 Java 런타임 환경(JRE)의 일부인 Java Virtual Machine(JVM)을 위한 명령어 집합입니다. Java 바이트코드는 JVM을 지원하는 모든 시스템에서 수정 없이 실행되므로, Java 코드를 어디서나 실행할 수 있습니다.
Java 소프트웨어 플랫폼은 JVM, Java API 및 전체 개발 환경으로 구성됩니다. JVM은 Java 바이트코드를 구문 분석하고 실행하거나 해석합니다. Java API는 기본 객체, 네트워킹 및 보안 기능, 확장 가능한 마크업 언어(XML) 생성 및 웹 서비스를 포함하는 광범위한 라이브러리 세트로 구성되어 있습니다. Java 언어와 Java 소프트웨어 플랫폼을 합치면 엔터프라이즈 소프트웨어 개발을 위한 강력하고 검증된 기술이 탄생합니다.
엔터프라이즈 애플리케이션 개발자라면 Java가 무엇인지 잘 알고 있으며 조직에서 이미 수천, 수백만 개의 생산 라인 코드가 Java로 작성되어 있을 가능성이 높습니다. 기존 코드베이스의 문제를 해결하고 유지 관리하고 업그레이드하려면 어느 정도의 Java 전문 지식이 필요할 수 있습니다.
그러나 Java를 레거시 애플리케이션의 관점에서만 바라보는 것은 실수입니다. Java 언어는 전 세계 스마트폰 중 가장 많은 점유율을 차지하고 있는 Android 운영 체제의 핵심을 형성합니다. Java는 또한 머신 러닝 및 데이터 과학 애플리케이션에 가장 널리 사용되는 언어 중 하나입니다. 견고성, 사용 편의성, 크로스 플랫폼 기능 및 보안성으로 인해 Java는 많은 기업에서 인터넷 솔루션을 위해 선택하는 언어입니다.
특히 Java 기술은 모든 산업 분야에서 디지털 비즈니스의 기반이 되는 웹 애플리케이션을 개발하기 위한 이상적인 프레임워크입니다. Java 애플리케이션 서버는 데이터베이스와 상호 작용하고 동적 웹 콘텐츠를 제공하는 Java 구성 요소, XML 및 웹 서비스를 위한 웹 컨테이너입니다. Java 애플리케이션 서버는 트랜잭션 관리, 보안, 클러스터링, 성능, 가용성, 연결성 및 확장성 등의 기능을 통해 엔터프라이즈 애플리케이션을 위한 안정적인 배포 환경을 형성합니다.
다음 엔터프라이즈 애플리케이션을 위한 프로그래밍 언어와 환경을 선택할 때 상호 운용성, 확장성, 적응성 등 Java를 고려해야 하는 확실한 기술적 이유가 있습니다.
Java 개발의 핵심 철학인 서로 다른 디바이스에서의 상호 운용성은 새로운 엔터프라이즈 애플리케이션에 Java 사용을 선호하는 가장 큰 이유입니다. Java의 객체 지향 아키텍처를 사용하면 모듈식 프로그램과 재사용 가능한 코드를 만들 수 있으므로 개발 주기를 단축하고 엔터프라이즈 애플리케이션의 수명을 연장할 수 있습니다.
플랫폼 확장성은 Java의 핵심 속성입니다. Java를 사용하면 광범위한 사용 사례에서 단일 시스템을 사용할 수 있습니다. 기존 데스크톱 애플리케이션은 리소스가 제한된 소형 디바이스에서 실행되도록 쉽게 조정할 수 있습니다. 또한 모바일에서 데스크톱으로 애플리케이션을 마이그레이션하고, Android 플랫폼용 비즈니스 앱을 개발한 다음, 현재 데스크톱 소프트웨어에 통합할 수 있으며, 이를 통해 길고 비용이 많이 드는 개발 주기를 생략할 수 있습니다.
Java는 또한 새로운 사용 사례에 적응할 수 있는 능력으로 전략 기획자들에게 높은 점수를 얻습니다. 예를 들어 Java는 사물인터넷(IoT)에 이상적인 플랫폼으로 널리 알려져 있습니다. 일반적인 IoT 애플리케이션은 수많은 서로 다른 장치를 상호 연결하는데, 이 작업은 수십억 개의 장치가 Java를 실행할 때 크게 간소화됩니다. 또한 Java의 광범위한 개발자 에코시스템은 특히 IoT 애플리케이션 개발을 목표로 하는 기능을 갖춘 새로운 라이브러리를 지속적으로 개발하고 공유하고 있습니다.
Java를 선택하는 이유로는 기술적인 논거도 설득력이 있지만, 대규모 인재 풀, 짧은 학습 곡선 및 광범위한 통합 개발 환경(IDE)과 같은 비즈니스적인 이점도 큰 몫을 합니다.
더 많은 기업이 커넥티드 디바이스, 머신 러닝 알고리즘 및 클라우드 솔루션을 사용함에 따라 숙련된 개발자에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 많은 분석가들은 가까운 미래에 고위급 프로그래머가 부족해져 새로운 소프트웨어 이니셔티브에 인력을 충원하기 어려울 것으로 예상합니다. 모바일 앱 개발자에 대한 수요는 곧 가용 공급을 쉽게 초과할 것입니다.
Java 개발자의 대규모 인재 풀은 주요 소프트웨어 이니셔티브를 Java를 기반으로 해야 하는 강력한 이유입니다. 인사 관리자가 Java 개발자 채용 공고를 게시하면 자격을 갖춘 많은 이력서를 받고 비교적 빠르게 해당 직책을 채울 수 있습니다. 관리자는 인력을 추가하지 않고도 계약 리소스를 활용하여 특정 업무의 사내 인력을 보충할 수도 있습니다.
주요 소프트웨어 이니셔티브에는 고위급 개발자 외에도 많은 수의 주니어 기여자가 필요합니다. Java는 대학교 컴퓨터 과학 커리큘럼에서 여전히 인기 있는 입문 프로그래밍 언어이지만, 많은 졸업생은 첫날부터 생산성을 발휘할 수 있는 능력이 부족합니다. Java는 다른 프로그래밍 언어에 비해 배우고 익히기가 쉬워 학습 곡선이 짧고 생산성을 빠르게 향상시킬 수 있습니다. 개발자 포럼, 튜토리얼, 사용자 그룹으로 구성된 Java의 광범위한 온라인 커뮤니티는 초보자가 빠르게 적응할 수 있도록 돕고 숙련된 프로그래머에게는 효과적이고 검증된 문제 해결 도구를 제공합니다.
프로그래밍 도구 분야에서 Java는 다양한 IDE를 제공합니다. 숙련된 Java 개발자는 새로운 환경에 빠르게 적응할 수 있기 때문에 개발 관리자는 프로젝트, 예산, 개발 방법론 및 프로그래머 기술 수준에 가장 적합한 IDE를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 많은 노련한 Java 프로그래머는 엔터프라이즈 애플리케이션 개발을 위한 3대 IDE로 NetBeans, Eclipse 및 IntelliJ IDEA를 꼽습니다. 그러나 DrJava, BlueJ, JCreator 또는 Eclipse Che와 같은 보다 가벼운 IDE가 최선의 선택인 경우도 있습니다.
IBM 애플리케이션 제공 솔루션이 새로운 클라우드 네이티브 애플리케이션을 구축하고 기존 앱을 현대화하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
직원의 생산성을 높이고 프로세스 효율성을 강화하며 사전 예방적 IT 시스템을 구축하는 방법을 자세히 알아봅니다.
엔터프라이즈 애플리케이션을 위한 유연하고 보안이 강화된 Java 서버 런타임 환경입니다.
IBM Cloud Pak for Applications는 애플리케이션 환경을 위한 최고의 유연성을 제공합니다. 구독을 통해 IBM WebSphere, IBM WebSphere Liberty, Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, Quarkus, Tomcat, Node.js Spring Boot, Vert.x 등 다양한 런타임 배포 옵션 중 원하는 것을 선택할 수 있습니다.