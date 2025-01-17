사업 위험은 다양한 원천에서 발생하며, 이는 재무적 불확실성, 법적 및 기술적 책임, 전략적 관리 오류, 사고 및 자연 재해 등 다양한 원인에서 비롯될 수 있습니다. 위험 관리 관행은 이러한 위협과 잠재적 영향을 예측하고 발생 시 이를 해결하기 위한 계획을 수립하는 것을 목표로 합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
위험 관리는 모든 비즈니스 전략의 필수 구성 요소입니다. 이는 기업과 개인이 재정적 비용, 비효율성, 평판 손상 및 기타 잠재적 손실로부터 스스로를 보호하는 데 도움이 됩니다.
위험의 근본 원인은 내부(예: 인적 오류 또는 시스템 오류)와 외부 상황(예: 글로벌 위기, 기후 변화 또는 기술 발전)입니다. 예상치 못한 사건이 발생하면 조직은 그 결과를 감당해야 합니다.
발생할 수 있는 위험은 일시적인 비용 증가와 같이 경미할 수 있습니다. 하지만 이러한 위험은 치명적인 결과를 초래할 수도 있으며, 막대한 재정적 부담, 평판 손상, 심지어는 사업 중단에까지 이를 수 있습니다.
기업은 위험 관리에 대한 포괄적이고 사전 예방적인 접근 방식을 채택함으로써 스스로를 보호하고 위협이 발생할 때 빠르게 대응할 수 있습니다.
본질적으로, 위험 관리는 부정적인 결과를 방지하는 것뿐만 아니라 긍정적인 결과가 비즈니스의 전반적인 성공과 지속가능성을 지원할 수 있도록 하는 것입니다.
위험 관리는 다음과 같은 여러 가지 이점을 제공합니다.
조직에서는 위험을 식별하고 관리함으로써 비용이 많이 드는 소송이나 평판 손상으로 인한 재정적 손실을 피할 수 있습니다. 위험을 완화함으로써 업계 규정 준수를 지원하고 투자자, 직원, 소비자를 포함한 이해관계자 간의 신뢰를 구축할 수 있습니다.
조직은 문제를 예상하고 신속하게 해결함으로써 제품 고장이나 데이터 유출과 같이 평판을 손상시키는 사고를 피할 수 있습니다.
효과적인 위험 관리 프로세스는 다양한 비즈니스 결정의 잠재적 영향에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 결과적으로 리더가 전략적 의사 결정을 개선하는 데 도움이 되고, 품질 관리 개선 또는 워크플로 간소화와 같은 운영 효율성 향상으로 이어질 수 있습니다.
기업은 다음과 같은 다양한 위험에 직면해 있습니다.
재무 위험에는 시장 상황, 금리, 환율 및 기타 요인의 변화와 관련된 문제가 포함됩니다. 신용 위험(차용인의 채무 불이행 가능성)과 유동성 위험(단기적인 금융 수요를 충족할 수 없는 상황)도 재무 위험의 예입니다.
운영 위험에는 내부적 위협과 외부적 위협이 모두 포함됩니다. 인적 오류, 기술 및 시스템 장애, 운영 효율성 저하와 같은 내부 문제는 조직이 의무와 목표를 달성하는 능력을 저해할 수 있습니다.
자연 재해나 지정학적 불안정과 같은 외부 요인은 공급망 운영을 방해하고 물리적 피해를 입힐 수 있습니다.
전략적 위험은 부적절한 비즈니스 결정, 효과적이지 않은 전략, 또는 기술 변화나 고객 행동의 변화에 대한 대응이 부족하거나 부적절한 경우와 관련이 있습니다.
인수 합병, 새로운 시장 진출 또는 신제품 출시를 포함한 시장 경쟁과 관련된 프로젝트 위험은 전략적 위험으로 간주됩니다.
규정 준수 위험에는 다음과 같은 법률, 규정 및 표준과 관련된 문제가 포함됩니다. 진화하는 규정 규칙을 따라가지 못하거나 내부 프로세스를 모니터링하지 못하면 법적, 재정적 문제가 발생할 수 있습니다.
평판 위험에는 부정적인 평판, 고객 불만 또는 윤리적 문제와 같이 조직의 공적 이미지를 손상시키는 모든 요소가 포함됩니다. 공공 여론의 변화는 기업에 운영 및 재무적 영향을 미칠 수 있습니다.
조직은 다양한 방법으로 위험에 대응할 수 있습니다. 가장 일반적인 위험 관리 옵션은 다음과 같습니다.
위험 회피는 조직에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 활동에 참여하지 않는 것을 의미합니다. 예를 들어, 조직은 손실 위험을 피하기 위해 투자를 보류하거나 신제품 라인 출시를 포기할 수 있습니다.
위험 감소는 위험을 수용하면서 위험과 그 영향을 최소화하는 것을 목표로 합니다. 위험 감소는 위험을 수용하지만, 손실이 확산되는 것을 방지하는 데 초점을 맞춥니다. 이는 건강 보험의 예방 치료 혜택과 유사한 개념입니다.
위험 공유는 위험의 일부 또는 전부를 다른 당사자에게 이전하는 것을 의미합니다. 기업은 위험 분담의 좋은 예로, 여러 투자자가 자본을 모으고 각 투자자는 기업이 파산할 수 있는 위험의 일부에 대해서만 부담을 집니다.
위험 이전은 제3자가 위험을 부담하도록 계약을 체결하는 것을 의미합니다. 예를 들어, 이 방법에는 재산 피해나 부상에 대비해 보험을 구매하는 것이 포함될 수 있습니다.
모든 위험을 완전히 제거하는 것은 불가능합니다. 위험을 회피하거나, 줄이거나, 분산하거나, 이전하는 조치를 취한 후에도 조직은 남아 있는 위험(잔여 위험이라고도 함)에 직면하게 됩니다. 위험 수용과 위험 유지란 위험의 잠재적 결과를 수용하고, 발생 시 이를 관리하기 위해 준비하는 것을 의미합니다.
위험 관리 프로세스는 조직이 위험을 해결하고 목표를 달성하는 데 도움이 되는 사람, 기술 및 행동을 포함합니다. 위험 관리 계획의 4가지 주요 단계는 다음과 같습니다.
위험 식별은 조직, 운영 및 인력에 대한 잠재적 위협을 인식하는 프로세스입니다. 이는 멀웨어나 랜섬웨어 같은 IT 보안 위협을 평가하거나, 자연재해 및 비즈니스 운영을 방해할 수 있는 기타 사건에 대비해 날씨를 모니터링하는 등의 관행을 포함할 수 있습니다. 조직은 조사 결과를 위험 관리 대장에 기록하도록 선택할 수 있습니다.
위험 평가는 잠재적 위험 요인을 분석하고 평가하는 데 중점을 둡니다. 위험 분석에는 위험 이벤트가 발생할 확률과 각 이벤트의 잠재적 결과를 설정하는 것이 포함됩니다.
위험 평가에서는 각 위험의 규모를 비교하고, 중요도와 결과에 따라 순위를 매깁니다. 위험 관리 팀은 위험을 평가하기 위해 해당 위험이 조직과 그 목표에 얼마나 큰 위협이 되는지를 기준으로 우선순위를 정할 수 있습니다.
위험 완화는 조직의 위험을 해결하고 통제하기 위한 전략을 개발하고 실행하는 것입니다. 이는 위험 요인에 대응하기 위해 시행되는 위험 관리 조치 및 해당 조치 뿐만 아니라, 이러한 조치가 프로젝트나 목표의 진행에 미치는 영향을 포함합니다.
완화 전략에는 위험 회피, 감소, 공유, 이전 및 수용과 같은 일반적인 위험 대응이 포함될 수 있습니다.
위험 관리는 시간이 지남에 따라 적응하고 변화하는 끊임없는 프로세스입니다. 프로세스를 반복하고 모니터링하면 조직이 새로운 위험에 대한 최신 정보를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
조직은 위험을 지속적으로 모니터링하고 위험 관리 전략을 조정하여 자산, 평판 및 이익을 장기적으로 더 잘 보호할 수 있습니다.
위험 관리에는 여러 전문 분야가 존재합니다.
사이버 위험 관리(사이버 보안 위험 관리라고도 함)는 조직의 디지털 자산과 정보 기술을 보호하는 것을 뜻핮니다.
사이버 범죄자, 직원의 실수, 기타 디지털 및 물리적 위협은 핵심 시스템을 다운시키거나 데이터 및 수익 손실을 초래할 수 있습니다.
사이버 보안 위험 관리는 기업이 가장 중요한 위협을 정확히 파악하고 정보 시스템을 보호하기 위해 적절한 IT 보안 조치를 선택하는 데 도움을 줍니다.
조직은 의사 결정을 위해 재무 예측이나 고객 세분화와 같은 복잡한 수학적 모델을 사용합니다. 모델이 적절히 작동하지 않으면 조직은 수익 손실이나 법적 책임을 겪을 수 있습니다.
모델 위험 관리(MRM)에는 모델과 도구를 구현하기 전과 후에 검증하고, 수명 주기 전반에 걸쳐 조정하여 무결성을 보호하는 작업이 포함됩니다.
공급망 위험 관리(SCRM)는 공급망의 취약성을 파악하고 회사의 운영, 평판, 재무 성능에 미치는 영향을 최소화하는 것을 목표로 합니다.
내부 및 외부 공급망 위험은 자연재해, 지정학적 사건, 공급업체 파산, 품질 문제, 사이버 공격 등 다양한 원인에서 발생할 수 있습니다. 효과적인 SCRM은 운영 탄력성을 강화하고, 낭비가 있거나 비효율적인 영역을 식별하고, 회사의 평판을 보호할 수 있습니다.
서드파티 위험 관리(TPRM)는 외부 공급업체 또는 서비스 제공업체에 작업을 아웃소싱하는 것과 관련된 위험을 다룹니다. 이러한 서드파티 파트너십은 IT 서비스, 공급망 관리 또는 고객 지원과 같은 기능에 관여할 수 있습니다.
TPRM은 조직이 서드파티 비즈니스 관계와 이러한 공급업체가 채택한 보호 장치를 이해하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 운영 중단, 보안 침해, 규정 준수 실패와 같은 문제를 방지할 수 있습니다.
TPRM은 공급망 위험 관리의 하위 집합이며 공급업체 위험 관리(VRM)라고도 합니다.
인공지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 기술은 조직이 잠재적인 위협을 미리 파악하고 완화할 수 있도록 도움을 줌으로써 위험 관리 프로그램을 지원합니다.
위험 관리 전문가 및 기타 위험 전문가는 AI 도구와 시스템을 사용하여 문제를 더 잘 감지하고 솔루션을 자동화할 수 있습니다.
여러 국제 표준 및 이니셔티브에서 위험 관리에 대한 지침을 제공합니다. 이러한 위험 관리 표준에는 조직의 목표와 요구사항을 기반으로 위험 관리 전략을 수립하기 위해 설계된 특정 프로세스 세트가 포함됩니다.
가장 널리 사용되는 국제 표준에는 다음과 같은 것들이 있습니다.
이러한 위험 관리 표준은 구조화된 접근 방식의 이점을 제공합니다. 이 프레임워크를 활용하면 경쟁사나 업계 동료들과의 벤치마킹 및 비교에 도움이 될 수 있습니다.
그러나 이러한 표준은 일부 조직에서 구현하는 데 비용이나 시간이 많이 소요될 수 있고, 특정 조직의 고유한 요구사항을 충족하기에는 유연성이 부족할 수도 있습니다.
따라서 국제 위험 관리 표준을 채택할지 여부는 조직의 고유한 필요, 위험 감수 수준 및 위험 수용 수준에 따라 달라집니다.
확장성이 뛰어난 AI 기반의 통합 GRC 플랫폼인 IBM OpenPages를 사용하여 데이터 거버넌스, 위험 관리 및 규정 준수를 간소화하세요.
최대 엔터프라이즈 보안 제공업체의 솔루션으로 보안 프로그램을 혁신하세요.
IBM의 확장 가능한 지능형 워크플로는 위험 평가, 규제 준수 및 사기 방지를 지원해 고객이 우선순위를 달성하고 성장을 촉진할 수 있도록 합니다.
업계 최고의 IBM 솔루션으로 비즈니스 운영을 혁신하세요. 지능형 워크플로와 자동화 기술을 통해 생산성, 민첩성, 혁신성을 강화하세요.