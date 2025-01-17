위험 관리는 모든 비즈니스 전략의 필수 구성 요소입니다. 이는 기업과 개인이 재정적 비용, 비효율성, 평판 손상 및 기타 잠재적 손실로부터 스스로를 보호하는 데 도움이 됩니다.

위험의 근본 원인은 내부(예: 인적 오류 또는 시스템 오류)와 외부 상황(예: 글로벌 위기, 기후 변화 또는 기술 발전)입니다. 예상치 못한 사건이 발생하면 조직은 그 결과를 감당해야 합니다.

발생할 수 있는 위험은 일시적인 비용 증가와 같이 경미할 수 있습니다. 하지만 이러한 위험은 치명적인 결과를 초래할 수도 있으며, 막대한 재정적 부담, 평판 손상, 심지어는 사업 중단에까지 이를 수 있습니다.

기업은 위험 관리에 대한 포괄적이고 사전 예방적인 접근 방식을 채택함으로써 스스로를 보호하고 위협이 발생할 때 빠르게 대응할 수 있습니다.

본질적으로, 위험 관리는 부정적인 결과를 방지하는 것뿐만 아니라 긍정적인 결과가 비즈니스의 전반적인 성공과 지속가능성을 지원할 수 있도록 하는 것입니다.