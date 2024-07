감정 분석과 이를 뒷받침하는 기술이 빠르게 성장하고 있지만, 이는 여전히 비교적 새로운 분야입니다. 2020년에 발행한 리우 빙(Liu Bing)의 '감정 분석(Sentiment Analysis)'에 따르면 이 용어는 2003년 이후로 널리 사용되고 있을 뿐입니다. 2 여전히 배우고 개선해야 할 부분이 많이 있습니다. 가장 일반적인 단점과 과제는 다음과 같습니다.

컨텍스트 부족

컨텍스트는 텍스트 블록에서 어떤 감정이 표현되고 있는지 이해하는 데 중요한 요소이며, 감성 분석 도구가 자주 실수하는 요소이기도 합니다. 예를 들어 고객 설문조사에서 고객은 “앱의 어떤 점이 마음에 들었나요?” 라는 질문에 두 가지 답변을 할 수 있습니다. 첫 번째 대답은 '기능성'이고 두 번째 대답은 'UX'일 수 있습니다. 예를 들어 "앱의 어떤 점이 마음에 들지 않았나요?"와 같이 질문이 달랐다면, 단어 자체를 바꾸지 않고도 고객 응답의 의미가 바뀝니다. 이 문제를 해결하려면 알고리즘에 고객이 응답한 질문의 원래 컨텍스트를 제공해야 하는데, 이는 사전 또는 사후 처리로 알려진 시간 소모적인 전략입니다.

아이러니와 풍자 사용

훈련의 수준이나 범위에 관계없이 소프트웨어는 텍스트 본문에서 아이러니와 풍자를 올바르게 식별하는 데 어려움을 겪습니다. 누군가가 비꼬거나 아이러니한 말을 할 때는 목소리 톤이나 표정을 통해 전달되는 경우가 많고 사용하는 단어에는 뚜렷한 차이가 없기 때문입니다. 예를 들어, "굉장하다. 또 천 달러짜리 주차 위반 딱지라니- 딱 필요한 거야."라는 문구를 분석할 때 감정 분석 도구는 "굉장하다"라는 단어를 사용했기 때문에 표현되는 감정의 본질을 오해하고 긍정적으로 분류할 가능성이 높습니다.

부정

부정은 문장에서 의미의 반전을 전달하기 위해 부정어를 사용하는 경우입니다. 예를 들어, "신발이 저렴하다고는 할 수 없다"라는 문장을 생각해 보세요. 즉, 신발이 비싸거나 적어도 적당한 가격일 가능성이 높지만 감정 분석 도구는 이러한 미묘한 차이를 놓칠 가능성이 높다는 뜻입니다.

관용적 언어

예를 들어 "Let’s not beat around the bush(빙 둘러말하지 말자)" 또는 "Break a leg(행운을 빌어)"와 같은 일반적인 영어 문구의 사용과 같은 관용적 언어는 감정 분석 도구와 그 기반이 되는 ML 알고리즘에 종종 혼란을 야기합니다. 소셜 미디어 채널이나 제품 리뷰에서 위와 같은 인간 언어 문구를 사용할 경우, 감정 분석 도구는 이를 잘못 식별할 수 있습니다. 예를 들어 "Break a leg"를 고통스럽거나 또는 슬픈 것으로 잘못 식별하거나 완전히 놓칠 수 있습니다.