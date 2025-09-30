운영 위험이란 무엇인가요?

이는 전략적 위험, 신용 위험 및 시장 위험과 함께 기업과 조직이 직면한 주요 위험 유형 중 하나입니다. 운영 위험 관리(ORM)는 잠재적 손실의 가능성과 영향을 줄이기 위해 이러한 위험을 식별, 평가 및 완화하는 것입니다.

다음은 기업이 위험 관리를 준비하지 않은 경우 사각지대를 초래할 수 있는 운영 위험의 몇 가지 예입니다.

한 중소기업은 주요 고객으로부터의 대금 결제 지연으로 인해 현금 흐름 위기에 직면하고, 이로 인해 급여 및 운영 비용을 충당하는 데 어려움을 겪었습니다.

한 패스트푸드 체인은 레스토랑의 비위생적인 환경을 보여주는 바이럴 비디오로 인해 고객 신뢰와 매출 감소가 발생해 홍보 위기에 직면했습니다.

한 소프트웨어 기업에서는 지적 재산권 침해로 소송을 당하면서 소송 비용, 잠재적 손해 배상금, 제품 개발 중단 등의 문제가 발생했습니다.

규정 미준수 위험과 같이 대체로 조직이 통제할 수 있는 위험부터 예상치 못한 팬데믹 발발과 같이 기업의 예측 능력을 완전히 벗어나는 요인에 이르기까지, 모든 기업은 다양한 종류의 운영 위험에 직면해 있습니다.

여러 시스템 및 국가에 걸쳐 다양한 형태로 운영되는 등 조직의 운영이 복잡해짐에 따라, 위험에 대한 노출이 증가하여 운영 실패가 발생하고 조직의 평판이나 수익에 영향을 미칠 가능성도 높아지고 있습니다.