운영 위험이란 무엇인가요?

운영 위험은 부적절하거나 실패한 내부 프로세스와 인력 및 시스템, 또는 외부 사건으로 인해 발생하는 손실을 요약한 것입니다.
이는 전략적 위험, 신용 위험 및 시장 위험과 함께 기업과 조직이 직면한 주요 위험 유형 중 하나입니다. 운영 위험 관리(ORM)는 잠재적 손실의 가능성과 영향을 줄이기 위해 이러한 위험을 식별, 평가 및 완화하는 것입니다.
다음은 기업이 위험 관리를 준비하지 않은 경우 사각지대를 초래할 수 있는 운영 위험의 몇 가지 예입니다.
규정 미준수 위험과 같이 대체로 조직이 통제할 수 있는 위험부터 예상치 못한 팬데믹 발발과 같이 기업의 예측 능력을 완전히 벗어나는 요인에 이르기까지, 모든 기업은 다양한 종류의 운영 위험에 직면해 있습니다.
여러 시스템 및 국가에 걸쳐 다양한 형태로 운영되는 등 조직의 운영이 복잡해짐에 따라, 위험에 대한 노출이 증가하여 운영 실패가 발생하고 조직의 평판이나 수익에 영향을 미칠 가능성도 높아지고 있습니다.
다양한 비즈니스 관행과 관련된 위험의 유형은 폭넓게 분류할 수 있습니다. 다음은 다양한 유형의 위험을 분류하는 데 일반적으로 사용되는 6가지 카테고리입니다.
이 위험은 내부 프로세스의 효율성 및 효과와 관련이 있습니다. 예를 들어, 트랜잭션 처리상의 오류나 지연, 고객 불만 처리 절차의 부적절성, 공급망 장애, 내부 통제의 실패 등이 있습니다.
프로세스 위험을 방지하기 위해 조직은 인공 지능(AI) 기반 자동화 도입으로 속도 저하, 중단 및 부족 가능성을 줄여 워크플로를 개선할 수 있습니다. 프로세스를 문서화하면 고위 경영진이 개선 가능 영역을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
'기술 위험'이라고도 불리는 이 용어는 조직 내에서 기술과 시스템을 사용함으로써 발생하는 위험을 의미합니다. 위험 이벤트로는 버그, 시스템 장애, 사이버 공격이나 기타 사이버 보안 실패, 데이터 침해 또는 부적절한 IT 인프라 등이 있습니다.
시스템은 셀 수 없이 많은 방식으로 고장 나거나 손상될 수 있으며, 시스템이 안전하고 보안이 유지되며 원활하게 실행되도록 하는 것은 최고 기술 책임자(CTO), 최고 정보 책임자(CIO), 최고 데이터 책임자(CDO) 및 IT 관리자의 몫입니다.
재무 위험은 운영 요구 사항을 충족하는 데 불충분한 현금 흐름, 잘못된 투자, 파트너가 조직에 대한 재정적 의무를 이행하지 못할 위험 등, 재정적 의사 결정으로 인한 재정적 손실 위험을 포함합니다.
전략적 이니셔티브로 인해 발생하는 모든 비즈니스 위험을 설명하는 데 사용되는 포괄적인 용어입니다. 인수 합병, 신제품 제공 및 브랜딩 변경 등, 이러한 모든 비즈니스 결정에는 일부 위험 요소가 수반됩니다.
조직이 통제할 수 없는 외부 요인으로 인해 발생하는 위험입니다. 예를 들어 물리적 자산에 영향을 미치는 자연 재해, 정치적 불안정 및 금융 서비스의 붕괴 또는 대형 금융 기관의 실패, 갑작스러운 규제 변경 또는 팬데믹 등이 있습니다.
비즈니스 중단을 유발할 수 있는 이벤트는 조직의 경계 밖에서 발생하며, 항상 예방할 수는 없지만 이를 예측하고 신속하게 대응하고 비즈니스 연속성을 유지하는 방법을 개발하는 것이 운영 관리자의 몫입니다.
운영 위험 평가는 조직의 일상적인 운영과 관련된 위험을 식별, 분석 및 평가하는 프로세스입니다. 운영 위험을 항상 피할 수는 없습니다. 운영 위험 평가의 목적은 이해관계자가 위험을 식별하고 위험 수준을 평가하며 위험을 완화할 수 있는 방법을 찾는 것입니다.
첫 번째 단계는 조직의 운영 프로세스, 시스템 및 활동 내에서 잠재적 위험을 파악하는 것입니다.
여기에는 정보를 수집하고 운영 요소와 조직의 목표 달성을 방해할 수 있는 모든 위험을 검사하는 것이 포함됩니다.
브레인스토밍, 직원 인터뷰 및 문서 검토를 사용하여 위험을 식별할 수 있습니다.
위험이 식별되면 운영 관리자는 위험을 분석하여 가능성과 조직에 대한 잠재적 영향을 평가할 수 있습니다.
여기에는 각 위험의 빈도와 심각도를 평가하고 허용 가능한 위험 노출 수준을 결정하는 것이 포함됩니다.
위험 매트릭스, 시나리오 분석 및 과거 데이터 분석과 같은 다양한 분석 기술을 사용하여 위험을 평가할 수 있습니다.
위험을 분석한 후 위험을 평가하여 조직에 대한 중요성에 따라 우선순위를 지정합니다.
위험은 일반적으로 심각도와 가능성에 따라 분류되므로 조직은 가장 중요한 위험을 먼저 해결하는 데 리소스를 집중할 수 있습니다.
위험성 평가에는 조직의 위험 허용 한도, 규제 요구 사항, 전략적 목표와 같은 요소를 고려하는 것이 포함됩니다. 조직에서는 핵심 위험 지표(KRI)를 통해 위험을 정량화합니다.
위험을 평가하고 우선순위를 정하면, 조직에서는 위험을 효과적으로 관리하고 완화하기 위한 위험 처리 전략을 개발하고 실행합니다.
위험 처리 전략에는 위험 회피, 위험 감소, 위험 이전 또는 위험 수용이 포함될 수 있습니다. 또한 조직은 식별된 위험의 가능성과 영향을 최소화하기 위해 제어 및 보호 장치를 구현할 수 있습니다.
운영 위험 평가는 지속적인 프로세스이며, 위험 관리 전략이 계속 효과적인지 확인하기 위해 내부 감사를 통해 위험을 정기적으로 모니터링하고 검토해야 합니다.
조직의 운영 환경에서 변경 사항을 추적하고, 구현된 제어의 효과를 평가하고, 필요에 따라 위험 평가를 업데이트하는 것이 포함됩니다.
지속적인 모니터링 및 검토를 통해 조직은 진화하는 위험에 적응하고 시간이 지나도 효과적인 위험 관리 프레임워크를 유지할 수 있습니다.
위험 수용 범위, 위험 허용 한도 및 위험 프로파일 간의 차이점을 이해하는 것은 운영 위험을 효과적으로 관리하는 데 매우 중요합니다.
위험 수용 범위는 광범위하고 전략적인 것으로, 위험 감수에 대한 전반적인 접근 방식을 정의합니다. 위험 허용 한도는 보다 구체적이며 특정 영역에 대해 허용 가능한 위험 수준을 설정합니다. 위험 프로파일은 현재 위험 환경에 대한 스냅샷을 제공합니다.
조직이 전략적 목표를 추구하기 위해 기꺼이 받아들일 수 있는 전반적인 위험 수준입니다. 핵심 임무 및 목표를 위태롭게 하지 않으면서 손실 위험을 감수할 수 있는 조직의 능력과 위험 감수에 대한 조직의 태도를 반영합니다. 이는 장기 목표 및 전략에 맞게 조정되며 낮은 수준에서 높은 수준으로 표현될 수 있습니다.
조직이 특정 영역 또는 특정 프로젝트에 대해 감수할 준비가 되어 있는 구체적인 위험 수준입니다. 위험 수용 범위에 따라 설정된 광범위한 ORM 프레임워크 내에서 보다 상세한 임계값을 제공합니다. 위험 허용 한도는 일반적으로 허용 가능한 최대 손실 또는 예산 편차와 같이 보다 명확하게 정의되고 측정 가능한 용어로 표현됩니다.
위험 프로파일은 조직이 현재 직면한 위험의 유형과 수준을 포괄적으로 요약한 것입니다. 여기에는 다양한 위험의 가능성 및 잠재적 영향에 대한 평가와 위험 관리 방법이 포함됩니다.
위험 프로파일은 현재의 위험 노출 및 위험 관리 효과를 반영하여 위험 환경에 대한 전체적인 그림을 제공합니다. 프로파일은 위험 환경의 변화, 새로운 위험 및 위험 통제의 효율성을 반영하기 위해 정기적으로 업데이트됩니다.
위험을 식별하고 평가하고 우선순위를 정하고 나면, 조직은 이러한 위험을 완화하기 위해 노력할 수 있습니다. 이 프로세스는 여러 범주로 나뉩니다. 효과적인 운영 위험 관리를 위해서는 심각도, 즉시성 및 기타 여러 요인을 기반으로 위험에 대한 최적의 대응을 선택해야 합니다.
하나의 환경에서 비즈니스 운영 전반의 운영 위험을 식별, 평가, 완화 및 모니터링할 수 있도록 설계된 ORM 소프트웨어를 사용하여 운영 위험 관리 프로그램을 개선할 수 있습니다.
ORM 프로그램은 다양한 유형의 위험을 포착하고 문서화하기 위한 자체 평가 도구를 제공하며 사용자가 위험 통제를 기록할 수 있도록 지원합니다. 위험 관리 소프트웨어는 식별을 넘어 위험 평가 방법론 및 위험 매트릭스와 같은 다양한 분석 기술을 사용하여 위험을 평가하는 기능을 제공합니다.
위험을 식별하고 평가한 후 사용자는 도구를 사용하여 위험을 완화하고 제어하여 위험 발생 가능성과 영향을 줄일 수 있습니다. 불가피하게 운영 손실이 발생하는 경우 위험 관리 프로세스는 관리자가 사고를 추적하고 책임과 해결책을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
소프트웨어는 또한 법률, 규정 및 표준을 추적하고 규정 준수 격차가 있을 수 있는 영역을 정확히 찾아내는 도구를 통해 규정 준수 관리에 도움을 줄 수 있습니다. 위험 관리 소프트웨어는 위험 데이터 공유를 위해 엔터프라이즈 위험 관리(ERM) 및 기타 시스템과 통합하고 여러 부서로 이루어진 팀 간의 협업을 간소화할 수도 있습니다.
