위험 회피

위험 회피 전략은 위험이 발생하지 않도록 조치를 취해 위험을 완화하는 방법입니다. 이 접근 방식을 사용하면 조직이 다른 자원이나 전략을 희생해야 할 수 있습니다. 손실 위험을 피하기 위해 투자를 하지 않거나 제품 라인을 시작하지 않는 행위 등을 예로 들 수 있습니다.



위험 감소

이 접근 방식은 조직이 위험 완화 분석을 완료하고 위험 발생 가능성이나 영향을 줄이기 위한 조치를 취하기로 결정한 이후에 실행합니다. 이 방식은 위험을 제거하는 것이 아니라 위험을 받아들이고 손실을 억제해 확산을 방지하기 위해 할 수 있는 일을 하는 데 중점을 둡니다. 의료 업계에서 예방적 치료를 보장하는 건강 보험을 적용하는 것을 그 예로 들 수 있습니다.

위험 전가

위험 전가는 재산 피해나 부상과 같은 특정 위험을 보장하기 위해 보험에 가입하는 것과 같이 제삼자에게 위험을 전가하는 것을 말합니다. 이 방식은 위험을 조직에서 다른 사람(대부분의 경우 보험 회사)에게 이전합니다.

위험 수용

이 전략은 위험보다 보상이 더 클 수 있다는 가능성을 받아들이는 것을 말합니다. 이 전략은 영구적일 필요는 없으며, 일정한 기간 동안 다른 위험과 위협에 우선적으로 대처하는 것이 최선의 전략일 때 사용합니다. 모든 위험을 제거하는 것은 불가능하며 남아 있는 위험을 '잔여 위험' 또는 '잔존 위험'이라고 합니다.