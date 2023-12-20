비즈니스 연속성 재해 복구(BCDR)란 무엇인가요?

BCP와 마찬가지로 DRP는 역할과 책임을 요약하고 지속적인 테스트 및 개선을 수행하는 BIA가 필요합니다. 그러나 DRP는 본질적으로 사후 대응에 더 가깝기 때문에 위험 분석과 데이터 백업 및 복구에 더 중점을 둡니다. DRP 개발의 2단계와 3단계, 위험 분석(RA) 수행 및 자산 재고 생성은 BCP 개발 프로세스의 일부가 아닙니다.

DRP를 만드는 데 널리 사용되는 5단계 프로세스는 다음과 같습니다.

1. 비즈니스 영향 분석 수행

BCP 프로세스와 마찬가지로 회사가 직면할 수 있는 각 위협과 영향을 평가하는 것부터 시작합니다. 잠재적 위협이 일상 운영, 정기적인 커뮤니케이션 채널 및 작업자 안전에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 고려합니다. 강력한 BIA를 위한 추가 고려 사항에는 매출 손실, 가동 중단 시간에 따른 비용, 평판 회복 비용(홍보), 고객 및 투자자 이탈(단기 및 장기) 및 규정 준수 위반으로 인한 처벌이 포함됩니다.

2. 위험 분석

DRP의 역할은 잠재적 재해로부터 복구하는 노력에 초점을 맞추는 일이므로 일반적으로 BCP보다 더욱 신중한 위험 평가가 필요합니다. 계획의 위험 분석 부분을 진행할 때는 위험의 발생 가능성과 비즈니스에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하세요.

3. 자산 재고 생성

효과적인 DRP를 만들려면 기업이 무엇을 소유하고 있는지, 목적과 기능, 조건을 정확히 알아야 합니다. 자산 재고를 정기적으로 관리하면 하드웨어, 소프트웨어, IT 인프라 및 조직이 소유할 수 있는 기타 비즈니스 운영에 중요한 요소를 식별하는 데 도움이 됩니다. 자산을 식별한 후에는 대단히 중요함, 중요함, 중요하지 않음의 세 카테고리로 그룹화할 수 있습니다.

대단히 중요함: 정상적인 비즈니스 운영에 필요한 자산에만 대단히 중요함으로 레이블을 지정합니다.

정상적인 비즈니스 운영에 필요한 자산에만 대단히 중요함으로 레이블을 지정합니다. 중요함: 하루에 한 번 이상 사용되며 중단될 경우 비즈니스 운영에 영향을 미치되 비즈니스를 완전히 중단시키지는 않는 자산에 이 레이블을 지정합니다.

하루에 한 번 이상 사용되며 중단될 경우 비즈니스 운영에 영향을 미치되 비즈니스를 완전히 중단시키지는 않는 자산에 이 레이블을 지정합니다. 중요하지 않음: 비즈니스에서 자주 사용하지 않는 자산으로, 정상적인 비즈니스 운영에 필수적이지 않습니다.

4. 역할과 책임 설정

BCP 개발과 마찬가지로 책임을 명확하게 설정하고 팀 구성원이 필요한 업무를 수행하는 데 필요한 것을 갖추고 있는지 확인해야 합니다. 이 중요한 단계가 없으면 재해 발생 시 어떻게 대응해야 할지 아무도 알 수 없습니다. DRP를 구축할 때 고려해야 할 역할과 책임은 다음과 같습니다.

인시던트 보고: 장애 이벤트가 발생했을 때 관련 당사자의 연락처 정보를 관리하고 비즈니스 리더 및 이해관계자와 소통하는 사람입니다.

장애 이벤트가 발생했을 때 관련 당사자의 연락처 정보를 관리하고 비즈니스 리더 및 이해관계자와 소통하는 사람입니다. DRP 감독자: DRP 감독자는 팀 구성원이 인시던트 발생 중에 할당된 작업을 수행하도록 합니다.

DRP 감독자는 팀 구성원이 인시던트 발생 중에 할당된 작업을 수행하도록 합니다. 자산 관리자: 재해가 발생했을 때 중요한 자산을 확보하고 보호하는 업무를 맡은 사람입니다.

재해가 발생했을 때 중요한 자산을 확보하고 보호하는 업무를 맡은 사람입니다. 타사 연락 담당자: DRP의 일환으로 고용한 타사 공급업체 또는 서비스 제공업체와 협력하고 그에 따라 DRP 진행 상황을 이해 관계자에게 업데이트하는 사람입니다.

5. 테스트 및 개선

BCP와 마찬가지로 DRP도 효과적으로 사용하려면 끊임없는 연습과 개선이 필요합니다. 정기적으로 연습하고, 의미 있는 변경 사항에 따라 업데이트하세요. DRP를 형성한 후에 회사가 새로운 자산을 취득하는 경우, 해당 자산을 계획에 통합시켜 향후에도 보호받을 수 있도록 해야 합니다.