지속적 전달과 지속적 배포는 모두 CI보다 이후 단계의 파이프라인을 자동화하는 방식이며, 두 용어는 혼용되는 경우가 많습니다.

지속적 전달과 지속적 배포의 차이는 소프트웨어 또는 앱 릴리스에 사용되는 자동화 수준에 있습니다. 지속적 전달에서는 코드가 자동으로 프로덕션과 유사한 환경으로 이동해 추가 테스트 및 품질 보증(위험 평가, 소스 코드 취약점 식별 등)을 받습니다. 성공적인 테스트 이후에는 프로덕션으로 이동하기 위해 인간의 개입이 필요합니다.

지속적 배포에서는 자동화 범위가 더욱 넓어집니다. 코드가 테스트를 통과하면 사람의 승인 없이 프로덕션 환경으로 자동 배포됩니다.

조직이 CI/CD 파이프라인을 어떻게 적용하고 지속적 전달과 지속적 배포 중 어떤 방식을 선택할지는 비즈니스 요구 사항에 따라 달라집니다. 지속적 배포는 전자상거래 사이트나 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼을 개발하는 것처럼 개발 주기가 빠른 DevOps 팀에 가장 적합합니다.

지속적 배포를 사용하면 팀이 신규 또는 업데이트된 소프트웨어를 가능한 한 자주, 그리고 신속하게 릴리스할 수 있으므로 소프트웨어 릴리스 프로세스를 효율적으로 지원합니다. 변경 사항이 공개 환경에 자동으로 배포되므로 이러한 유형의 지속적 배포 파이프라인은 일반적으로 검증된 개발 프로세스를 갖춘 DevOps 팀에서만 사용됩니다.

의료 애플리케이션을 개발하는 팀처럼 워크플로에서 업데이트를 자주 릴리스할 필요가 없는 경우에는 일반적으로 지속적 전달이 더 적합한 선택입니다. 지속적 전달은 속도는 다소 느리지만 최종 사용자에게 기능이 정상적으로 제공되도록 추가적인 검토 단계를 제공합니다.

지속적 전달과 지속적 배포의 차이를 자세히 알아보려면 다음 영상을 확인해 보세요.