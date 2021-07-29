오픈 소스 소프트웨어란 무엇인가요?

1970년대 중반까지만 해도 컴퓨터 코드는 컴퓨터 하드웨어의 작동에 내재된 것으로 간주되어 저작권 보호의 대상이 되는 고유한 지적 재산이 아니었습니다. 조직은 자체적으로 소프트웨어를 프로그래밍했으며 코드 공유는 일반적인 관행이었습니다.

1974년에 설립된 저작물의 새로운 기술적 사용에 관한 위원회(Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works)는 소프트웨어 코드가 저작권 보호에 적합한 창작물의 범주라는 결론을 내렸습니다. 이는 독점 소스 코드를 주요 수익원으로 삼는 독립 소프트웨어 퍼블리싱 산업의 성장을 촉진했습니다. 개인용 컴퓨팅이 모든 기업 사무실과 많은 가정에 애플리케이션을 제공함에 따라 소프트웨어 시장은 경쟁이 치열해졌고 소프트웨어 퍼블리셔들은 재산권 침해를 점점 더 경계하게 되었습니다.

이러한 독점 소프트웨어의 제한과 한계에 대한 일종의 반란은 1983년에 시작되었습니다. 프로그래머 리처드 스톨먼(Richard Stallman)은 사용자가 자신의 업무에 적합하다고 생각하는 대로 독점 소프트웨어를 사용자 지정할 수 없다는 사실에 불만을 품었습니다. 스톨만은 '소프트웨어는 자유로워야 한다, 활용, 변형, 및 재배포와 같 모든 것이 자유로워야 한다(software should be free—as in speech, not beer)'고 생각했고, 자유롭게 사용자 지정할 수 있는 소프트웨어의 개념을 옹호했습니다.

스톨먼은 자유 소프트웨어 재단(Free Software Foundation)을 설립하고 기타 애플리케이션 중에서도 AT&T 소유의 유닉스 운영 체제를 대체하는 오픈 소스 개발을 주도했습니다. 그는 또한 최초의 카피레프트(copyleft) 소프트웨어 라이선스인 GNU 일반 공중 사용 허가서(GPL)를 개발했는데, 이는 누구든지 소스 코드를 개선할 경우 마찬가지로 편집한 버전을 모든 사람에게 무료로 공개해야 할 것을 요구했습니다.

에릭 S. 레이몬드(Eric S. Raymond)가 1997년에 쓴 '성당과 시장(The Cathedral and the Bazaar)'이라는 제목의 글은 자유 소프트웨어 운동의 또 다른 분수령으로 여겨집니다. 레이먼드는 모든 개발이 핵심 그룹에 의해 이루어지는 독점 소프트웨어 개발의 전형적인 폐쇄적인 하향식 접근 방식(레이먼드는 이를 '성당Cathedral'이라고 칭함)과 인터넷을 통해 자유롭게 공유되는 개방형 공개 개발('시장Bazaar')을 대조했습니다. 얼마 지나지 않아 Netscape Corporation은 Mozilla 브라우저 코드를 오픈 소스로 공개했고, 오픈 소스 운동은 정당성을 얻게 되었습니다.

많은 사람들이 스톨먼의 '자유 소프트웨어(free software)'라는 용어가 소프트웨어의 주요 가치인 '무료 비용(free of cost)'을 부적절하게 강조한다고 느꼈기 때문에 '오픈 소스'라는 용어가 1999년에 채택되었습니다. 오픈 소스 이니셔티브(Open Source Initiative)는 이를 옹호하기 위해 창설되었습니다. 또한 이 조직은 오픈 소스 정의를 통해 업계의 기본 규칙을 수립했으며 규정을 준수하는 오픈 소스 라이선스를 호스팅합니다. 오늘날 자유 소프트웨어(free software), 오픈 소스 소프트웨어(open source software), 무료 및 오픈 소스 소프트웨어(free and open source software), 무료 또는 자유 오픈 소스 소프트웨어(free or libre-open source software)라는 용어는 모두 같은 것을 의미합니다. 즉, 공개 사용 및 사용자 정의가 가능한 소스 코드가 있는 소프트웨어를 말합니다.