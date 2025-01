Android 개발이란 무엇입니까?

Android를 대상 플랫폼으로 선택했다면 프로젝트를 시작하기 위한 몇 가지 리소스가 필요합니다. 신규 개발자는 Google 홈페이지에서 시작하여 Android 웹 사이트로 연결되는 경우가 많습니다. 또는 Android 개발자 사이트로 바로 이동할 수도 있습니다.

여기에서 다음을 포함한 다양한 리소스에 액세스할 수 있습니다.

개발을 빠르게 시작할 수 있는 샘플 코드





앱을 출시하기 전에 앱의 동작과 유용성을 확인하기 위한 테스트





앱을 빌드하기 위해 따를 수 있는 설계 및 동작 지침

시작하기 전에 Java를 설치하고 컴퓨터에 Java 개발 키트(JDK)를 설정해야 합니다. 이후, Android 앱 개발에 필요한 Android 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 다운로드하여 설치합니다. 여기에는 애플리케이션을 개발하는 데 사용하거나 참조할 수 있는 API가 포함되어 있습니다. 운영 체제를 설치할 때 함께 제공되는 기본 브라우저는 Google Chrome이지만, 원하는 경우 Firefox와 같은 다른 브라우저를 사용할 수 있습니다.

SDK와 함께 제공되는 Android Studio를 설치합니다. Android Studio는 기본 Android를 위한 공식 통합 개발 환경(IDE)입니다. IDE는 코딩, 맞춤법 검사, 오류 경고, UI 개발 등을 지원하는 데 필수적입니다. JetBrains Intellij IDEA 소프트웨어를 기반으로 구축된 Android Studio는 이전에 Android IDE로 사용되던 Eclipse 도구를 대체했습니다.

C++는 고성능과 빠른 반응성을 위해 설계된 앱을 작성하는 데 자주 사용됩니다(많은 게임 개발자가 선택하는 이유이기도 합니다). Android 앱에 C++ 코드를 재사용하려면 Android 네이티브 개발 키트(NDK)를 다운로드하세요. 이 도구 세트는 C 또는 C++ 코드와 라이브러리를 사용하여 앱의 일부를 구현하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한 Windows, Mac, Linux 등 다른 운영 체제에서 Android를 에뮬레이션할 수 있는 소프트웨어도 제공됩니다. Android 에뮬레이터는 Android 파일을 다른 운영 체제에서 인식할 수 있는 형식으로 변환하여 작동합니다.

Android는 오늘날의 많은 기업용 앱에서 사용되는 머티리얼 설계 원칙을 따릅니다. Android 머티리얼 설계는 시각, 모션, 상호 작용 디자인에 대한 가이드를 제공하므로 플랫폼과 디바이스 전반에 걸쳐 강력한 사용자 경험을 창출할 수 있습니다.