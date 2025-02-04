다른 AI 기업도 성공할 수 있다는 것을 입증한 DeepSeek

여러 발전 덕분에 대규모 AI 모델을 더 쉽게 구축할 수 있게 되었지만, 경쟁력을 유지하는 데 필요한 엄청난 컴퓨팅 성능이라는 더 큰 과제가 남아 있습니다. 라이스 대학교의 컴퓨터 과학 부교수인 Xia “Ben” Hu는 DeepSeek가 AI 개발에 있어 보다 효율적인 진전이라고 인정합니다. 그러나 그는 방대한 컴퓨팅 리소스에 대한 액세스가 여전히 경쟁을 주도하는 AI 인프라의 전반적인 전력 역학을 근본적으로 변화시키지는 못한다고 지적합니다.

“DeepSeek는 중국의 대규모 벤처 펀드의 지원을 받고 있으며 수만 개의 GPU에 액세스할 수 있습니다.”라고 Hu는 말합니다. "이는 여전히 많은 소규모 스타트업에게 큰 장벽입니다."

그러나 Hu는 가장 중요한 변화는 엔터프라이즈 AI 도입에 있을 것으로 예측합니다. "석유 및 가스, 제조 등 기존 산업은 자체 AI 솔루션 개발을 주저했습니다."라고 그는 말합니다. "비용이 절감되고 오픈 소스 모델이 개선되면서 한때 외부 AI 서비스에 의존했던 기업들은 이제 특정 요구 사항에 맞는 사내 모델 구축을 고려하고 있습니다."

이의 의미는 하나의 모델을 넘어섭니다. 오픈 소스 AI 프로젝트가 증가함에 따라 소규모 스타트업도 이제 대규모 데이터 센터와 막대한 예산이 필요했던 툴에 액세스할 수 있게 되었습니다. Cox는 OpenAI와 경쟁사들이 오랫동안 자금이 넉넉한 기업만이 AI를 주도할 수 있는 '필연적인 분위기'를 예상해 왔다고 말했습니다. 하지만 DeepSeek와 다른 모델들이 등장하면서 이러한 개념이 깨지기 시작했습니다.

"우리는 이 분야에서 훨씬 더 광범위한 플레이어가 경쟁할 수 있는 변화를 목격하고 있습니다."라고 Cox는 말합니다. "500만 달러를 가진 사람이 하룻밤 사이에 최고 수준의 모델을 구축할 수 있는 것은 아닙니다. 하지만 자금력이 풍부한 스타트업과 중견기업은 어떨까요? 물론 가능하죠."

연구원들은 또한 원시 컴퓨팅 성능보다는 효율성에 초점을 맞추고 있습니다. Cox와 그의 연구팀은 AI가 처리 리소스를 사용하는 방법을 보다 선별적으로 선택할 수 있도록 하는 Mixture of Experts 접근 방식에 초점을 맞췄습니다.

"Mixture of Experts는 퍼즐의 한 조각일 뿐이며, 앞으로 더 많은 방법이 등장할 것입니다."라고 그는 말하며, AI의 미래는 고급 칩에 대한 액세스가 아니라 기존 하드웨어를 더 스마트하게 사용하는 방법에 달려 있을 수 있음을 시사했습니다.

Sattigeri는 이러한 혁신 중 하나로 실제 데이터를 모방한 인공적으로 생성된 정보, 즉 합성 데이터의 부상을 강조했습니다. "DeepSeek와 같은 모델이 등장하면서 AI가 생성한 합성 데이터를 사용하여 모델을 보다 효율적으로 개선하고 학습시키는 방향으로의 전환이 이루어지고 있습니다."라고 그는 말합니다. "이를 통해 비용이 크게 절감되며, 더 많은 플레이어가 고품질 AI에 액세스할 수 있습니다."

AI 개발의 접근성이 향상되면서 경쟁의 미래에 대한 새로운 질문이 제기되고 있습니다. 인프라와 컴퓨팅 성능에 따라 승자가 결정될까요, 아니면 빠르게 혁신할 수 있는 능력이 가장 가치 있는 자산이 될까요? Cox에 따르면 이 두 가지가 혼합된 형태가 경쟁의 미래라고 할 수 있습니다.

"여전히 인프라와 훌륭한 인재가 필요하지만, OpenAI와 Google이 보유한 해자는 그들이 내세우고 싶어 하는 만큼 깊지 않습니다."라고 그는 말합니다. "이 분야에서는 비밀은 비밀로 남아 있지 않습니다. 아이디어는 확산되고 사람들은 이를 중심으로 움직입니다. 수렴이 빠르게 이루어지고 있습니다."

Hu는 AI 개발에는 여전히 네 가지 중요한 구성 요소가 필요하다고 덧붙였습니다. "최고의 AI 기업은 이 네 가지를 모두 갖추고 있습니다. DeepSeek는 처음 두 가지를 타파하고 있지만, 계산과 배포에서는 여전히 주요 업체가 우위입니다."