2025년 오픈 소스 AI: 더 작고, 더 스마트하고, 더 협업적인 AI

지난 몇 년 동안 AI 모델은 화제의 중심이었습니다. 하지만 전문가들은 2025년에는 오픈 소스 AI 시스템으로 논의가 옮겨갈 것이라고 말합니다.

"우리가 목격하게 될 것은 모델뿐만 아니라 AI 시스템 전반으로의 전환입니다."라고 최근 LLM 학습을 위한 최대 규모의 개방형 다국어 데이터 세트이자 개방형 데이터로만 학습된 모델인 Common Corpus를 출시한 프랑스 스타트업인 pleias의 Anastasia Stasenko는 말합니다.

"공급업체가 가치를 창출하게 될 것은 실제로 다양한 종류의 오픈 소스 모델을 기반으로 하는 시스템입니다."라고 그녀는 말합니다. "통합과 더 많은 업종에 의해 주도될 것입니다. 이는 단순한 모델이 아니라 시스템입니다." Stasenko는 분류기 및 파서와 같이 더 큰 시스템에 제공되는 모델 너머의 요소에 주목합니다. "이는 모델에만 국한된 것이 아닙니다."