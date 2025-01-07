2025년 오픈 소스 AI: 더 작고, 더 스마트하고, 더 협업적인 AI

2025년에는 오픈 소스 AI에 어떤 일이 일어날지 궁금하신가요? 내년 한 해를 좌우할 몇 가지 개발 사항을 소개합니다.
지난 몇 년 동안 AI 모델은 화제의 중심이었습니다. 하지만 전문가들은 2025년에는 오픈 소스 AI 시스템으로 논의가 옮겨갈 것이라고 말합니다.
"우리가 목격하게 될 것은 모델뿐만 아니라 AI 시스템 전반으로의 전환입니다."라고 최근 LLM 학습을 위한 최대 규모의 개방형 다국어 데이터 세트이자 개방형 데이터로만 학습된 모델인 Common Corpus를 출시한 프랑스 스타트업인 pleias의 Anastasia Stasenko는 말합니다.
"공급업체가 가치를 창출하게 될 것은 실제로 다양한 종류의 오픈 소스 모델을 기반으로 하는 시스템입니다."라고 그녀는 말합니다. "통합과 더 많은 업종에 의해 주도될 것입니다. 이는 단순한 모델이 아니라 시스템입니다." Stasenko는 분류기 및 파서와 같이 더 큰 시스템에 제공되는 모델 너머의 요소에 주목합니다. "이는 모델에만 국한된 것이 아닙니다."
2024년의 또 다른 주요 화두는 AI에 투자하는 기업의 ROI였습니다. 올해 연구 결과에 따르면 ROI와 오픈 소스 AI 간에 보다 직접적인 상관관계가 나타날 것으로 예상됩니다.
2,400명 이상의 IT 의사결정자를 대상으로 한 IBM 연구 에서 오픈 소스 도구를 사용하는 기업은 51%가 긍정적인 ROI를 기록했습니다(그렇지 않은 기업은 41%).
IBM Research의 개발자 옹호자인 JJ Asghar는 '오픈 소스 소프트웨어를 사용하면 비즈니스에 비용 효율적인 방식으로 AI를 활용할 수 있고 실제로 원하는 속도를 얻을 수 있습니다."라고 말합니다.
Kubernetes, Open Source Security Foundation(OpenSSF), PyTorch와 같은 주요 프로젝트를 지원하는 것으로 알려진 Linux Foundation도 최근 보고서에서 투명성과 비용 효율성을 위한 오픈 소스의 이점을 강조했습니다.
"기업들은 높은 초기 비용을 없애고 쉽게 사용자 정의할 수 있는 강력한 프레임워크에 무료로 액세스하여 모든 규모의 조직이 혁신하고 확장할 수 있도록 지원합니다."라고 Linux Foundation의 전략 프로그램 부사장인 Ibrahim Haddad는 설명합니다.
2024년 EU AI 법이 통과됨에 따라 윤리적 AI는 계속해서 논의와 논쟁의 주제가 될 것으로 예상됩니다.
Haddad는 AI 거버넌스가 오픈 소스 AI 개발을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것이라고 믿습니다. Haddad는 "EU AI 법은 윤리적 AI 관행을 주도하여 오픈 소스 프로젝트의 투명성, 공정성 및 책임성을 강화할 것"이라고 말합니다. "이를 통해 편견 탐지 및 윤리 감사 도구에 대한 더 많은 협력이 이루어질 것으로 기대합니다."
Stasenko는 "AI에 대한 사회적 수용성과 투명성을 높이는 것"이 "그 자체로 비즈니스 기회"라고 생각한다고 말합니다. 그녀는 의료 및 금융 서비스와 같은 산업에서 가치가 높고 민감한 사용 사례를 예로 들며 투명성이 건전한 위험 관리의 초석이 될 것이라고 덧붙였습니다.
"기업은 AI를 통해 안전하고 사적인 추론을 할 수 있는 방법이 필요합니다."라고 Asghar는 말합니다. "오픈 소스가 아닌 이 분야의 주요 업체들은 데이터를 가져가지 않는다고 말하지만, 기업은 이를 신뢰할 수 없습니다." Asghar는 IBM® Granite 3.1과 같은 개방형 모델을 통해 기업이 안전하고 비공개적인 방식으로 AI를 활용할 수 있다고 덧붙입니다. "이는 매우 강력한 이점입니다."라고 그는 말합니다.
지난 2년 동안 많은 기업이 소규모 언어 모델을 성공적으로 도입했습니다. 그리고 이러한 모델은 점점 더 스마트해지고 있습니다. 예를 들어, Meta의 Llama 모델을 예로 들어 보겠습니다. Meta는 최근 불과 5개월 전에 출시된 3.1 405B 모델과 유사한 성능을 제공하는 텍스트 전용 모델인 Llama 3.3 70B를 출시했습니다.
"이는 세대별로도 마찬가지입니다."라고 Meta의 AI 파트너십 담당 이사인 Sy Choudhury는 말합니다. "우리는 이러한 수준의 발전이 계속될 것으로 기대하며, 이는 소비자와 기업 모두에게 생성형 AI 기반 사용 사례를 제공할 때 비용과 시스템 성능을 절감하는 데 도움이 될 것입니다."
PyTorch Foundation의 전무 이사인 Matt White도 이에 동의합니다. 그는 "2025년 오픈소스 AI 분야에서 가장 두드러질 트렌드는 소형 모델의 성능 향상과 AI 모델의 엣지 컴퓨팅 적용입니다."라고 말하며, 소형 모델이 외부 시스템에 대한 의존도를 낮추는 데도 도움이 될 것이라고 덧붙였습니다.
"딥러닝 분야에는 어려운 문제가 많이 있습니다."라고 White는 단언합니다. "성능을 유지하면서 모델의 크기를 줄이는 혁신을 통해 모델의 반응성을 높이고 모델의 지식을 최신 상태로 유지하면서도 외부 시스템에 의존하지 않기를 바랍니다."
Stasenko는 2024년이 소형 모델이 등장한 해였다면 2025년은 에너지 효율성에 초점을 맞춰 모든 모델의 기능에 집중하는 한 해가 될 것이라고 강조합니다. "이것이 유일한 길입니다."라고 그녀는 말합니다.
멀티모달 모델, 즉 텍스트, 비디오, 이미지, 오디오 등 다양한 유형의 미디어를 처리할 수 있는 모델도 2025년에 더욱 보편화될 것이라고 전문가들은 말합니다. 여기에는 오픈 소스 버전도 포함됩니다.
"멀티모달 기능의 부상은 내년에도 계속될 것입니다."라고 Meta의 Choudhury는 말합니다. "오늘날 텍스트, 이미지, 음성을 혼합하는 대부분의 모델은 여러 AI 모델을 혼합한 것이지만, 이는 곧 바뀔 것입니다." Choudhury는 미래의 아키텍처가 기본적으로 두 가지 이상의 차원에 걸쳐 멀티모달이 될 것이며, 이로 인해 몇 가지 '놀라운' 새로운 사용 사례가 탄생할 것으로 예측합니다. "모델에게 음성만으로 사진에 대해 질문하면 음성, 텍스트 또는 이미지를 통해 원활하게 답변할 수 있다고 상상해 보세요. 아니면 동시에 세 가지를 모두 사용하여 답변하는 것은 어떨까요?"
2025년에는 오픈 소스 AI가 더 많은 혁신을 주도할 수 있을까요? Linux Foundation의 Haddad는 그렇게 믿고 있습니다. AI 모델이 점점 더 복잡해짐에 따라 조직은 외부 기여자와의 협업을 통해 혁신을 실현할 것이라고 그는 믿습니다.
"오픈 소스를 통해 전 세계 개발자들이 전문 지식을 공유할 수 있어 생성형 AI 프레임워크의 빠른 발전과 지속적인 개선으로 이어질 수 있습니다."라고 그는 말합니다. "예를 들어, Linux Foundation AI 및 데이터의 경우 3,000개 이상의 조직에서 10만 명 이상의 개발자가 68개의 호스팅 프로젝트에 참여하고 있습니다. 그 어떤 조직도 이 정도 수준의 전문 지식과 규모에 필적할 수는 없습니다."
IBM Research의 오픈 기술 부문 수석 기술 담당자인 Arnaud Le Hors 역시 LLM에 대한 대기업 간의 협업이 점점 더 보편화될 것으로 예상하고 있습니다.
"여전히 가장 성능이 뛰어난 모델을 출시하기 위한 경쟁이 존재합니다."라고 Le Hors는 말합니다. "하지만 미래에는 대기업이 파운데이션 모델을 위해 협력하는 것을 상상할 수 있습니다."
