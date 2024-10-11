파운데이션 모델이란 무엇인가요?

이러한 유연성과 방대한 규모는 객체 감지나 트렌드 예측과 같은 특정 작업을 수행하기 위해 소규모 데이터 세트를 훈련하는 기존 머신 러닝 모델과 차별화됩니다. 반면, 파운데이션 모델은 한 작업에서 습득한 지식을 다른 작업에 적용하기 위해 전이 학습을 사용합니다. 따라서 컴퓨팅 비전, 자연어 처리(NLP) 및 음성 인식을 포함한 더 광범위한 도메인에 적합합니다.

스탠포드 대학교의 파운데이션 모델 연구 센터와 인간 중심 인공지능 연구소의 연구원들은 2021년 논문에서 '파운데이션 모델'이라는 용어를 만들었습니다. 그들은 이러한 모델을 '패러다임 전환'으로 특징짓고 그 명명 뒤에 숨은 이유를 설명합니다. "[A] 파운데이션 모델은 그 자체로 불완전하지만 적응을 통해 많은 작업별 모델이 구축되는 공통 기반 역할을 합니다. 또한 건축의 안정성, 안전 및 보안의 중요성을 강조하기 위해 '기초'라는 용어를 선택했습니다. 잘못 시공된 기초는 재앙의 원인이 되고, 잘 시공된 기초는 미래의 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 기반이 됩니다."1