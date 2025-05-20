텍스트 분류란 무엇인가요?

지도 모델은 일반적으로 텍스트 분류를 수행하는 데 사용됩니다. 첫 번째 단계는 대규모 텍스트 샘플 데이터 세트를 수집하는 것입니다. 이메일, 소셜 게시물, 후기 또는 문서가 될 수 있습니다.

인간 주석 작성자는 각 텍스트에 레이블을 적용합니다. 예를 들어 '스팸' 또는 '스팸 아님' 또는 '긍정적' 감정과 '부정적' 감정을 비교할 수 있습니다. 이렇게 레이블이 지정된 훈련 데이터 세트는 머신 러닝 모델을 훈련하는 기초를 형성합니다. 보통 데이터가 많을수록 아웃풋이 정확해집니다.

입력 텍스트를 전처리하면 텍스트가 표준화되고 기계가 읽을 수 있는 형식으로 변환됩니다. 분류기는 숫자 표현으로 번역된 텍스트에서만 작동하며, 단어 임베딩이나 언어의 의미론적 의미를 포착하는 고급 인코더 아키텍처를 사용하는 경우가 많습니다.

하이퍼매개변수는 신경망 계층 수, 계층당 뉴런 수 또는 활성화 함수 사용과 같은 변수를 구성합니다. 이러한 하이퍼매개변수는 훈련 전에 미리 선택됩니다.

그런 다음 데이터는 데이터의 패턴을 관련 레이블과 연결하는 방법을 학습하는 분류 알고리즘에 공급됩니다.

텍스트 분류 알고리즘에는 다음이 포함됩니다.

훈련된 모델을 별도의 검증 또는 테스트 데이터세트로 테스트합니다. 이는 정확도, 정밀도, 재현율, F1 점수 같은 측정 항목을 사용하여 모델 성능을 평가하기 위함입니다. 그런 다음 모델을 확립된 벤치마크와 비교해서 평가합니다.

성능이 우수한 텍스트 분류 모델은 수신되는 텍스트를 실시간으로 분류하는 프로덕션 시스템에 통합될 수 있습니다.

고급 모델은 시간이 지남에 따라 새로운 데이터를 통합하고 재학습하여 개선할 수 있습니다. BERT와 같은 사전 학습된 언어 모델은 이미 언어에 대한 깊은 이해를 학습했으며 상대적으로 적은 데이터로 특정 분류 작업을 미세 조정할 수 있습니다. 미세 조정을 통해 특히 복잡하거나 미묘한 카테고리에 대해 학습 시간이 단축되고 성과가 향상됩니다.