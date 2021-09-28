음성 인식이란 무엇인가요?

음성 인식은 일반적으로 음성 인식과 혼동되지만 음성 인식은 음성을 음성 형식에서 텍스트 형식으로 변환하는 데 중점을 두는 반면 음성 인식은 개별 사용자의 음성을 식별하려고 합니다.

IBM은 1962년 'Shoebox'를 출시한 이래 음성 인식 분야에서 중요한 역할을 해왔습니다. 이 기계는 16개의 다른 단어를 인식할 수 있는 능력을 가지고 있어 1950년대 Bell Labs의 초기 작업을 발전시켰습니다. 그러나 IBM은 거기서 멈추지 않고 1996년에 VoiceType Simply Speaking 애플리케이션을 출시하면서 수년에 걸쳐 혁신을 계속했습니다. 이 음성 인식 소프트웨어는 42,000단어의 어휘를 가지고 있었고 영어와 스페인어를 지원했으며 100,000단어의 철자 사전을 포함했습니다.

초기 음성 기술의 어휘는 제한적이었지만, 오늘날 자동차, 기술 및 의료와 같은 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 딥 러닝 및 빅 데이터의 발전으로 최근 몇 년 동안 계속 이 기술은 더 빠르게 도입되고 있습니다. 연구(ibm.com 외부 링크)에 따르면 이 시장은 2025년까지 249억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.