비지도 학습이란 무엇인가요?

Apriori 알고리즘은 마켓 바스켓 분석을 통해 널리 알려지게 되었으며, 이를 바탕으로 음악 플랫폼이나 온라인 소매업체에서 다양한 추천 엔진이 개발되었습니다. 이 알고리즘은 거래 데이터 세트 내에서 자주 함께 나타나는 품목 집합을 식별하는 데 사용되며, 한 제품이 소비되었을 때 다른 제품이 소비될 가능성을 파악하는 데 활용됩니다. 예를 들어, Spotify에서 Black Sabbath의 라디오를 “Orchid”라는 곡으로 시작해서 재생하면, 해당 채널의 다른 곡으로 Led Zeppelin의 “Over the Hills and Far Away” 같은 곡이 나올 가능성이 높습니다. 이는 나의 이전 청취 습관뿐만 아니라 다른 사용자들의 청취 습관을 기반으로 합니다. Apriori 알고리즘은 아이템 세트를 계산하기 위해 해시 트리를 사용하며, 데이터 세트를 너비 우선 방식으로 탐색합니다.