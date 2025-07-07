상태 공간 모델이란 무엇인가요?

상태 공간 모델은 1960년대 아폴로 프로그램의 항법 계산에서 중추적인 역할을 한 제어 시스템 공학에서 유래했습니다.1 SSM은 신호 처리, 제어 이론 및 로보틱의 기초가 되는 전기 공학에서도 많이 사용됩니다. 하지만 특히 다중 입력, 다중 아웃풋 시스템에서 SSM의 가장 중요한 품질은 다기능성일 것입니다.

SSM을 뒷받침하는 두 가지 간단한 방정식 중 하나는 직접 관찰할 수 없는 시스템의 내부 역학을 설명하며, 다른 하나는 이러한 내부 역학이 관찰 가능한 결과와 어떻게 관련되는지 설명합니다. 그 간단하고 유연한 공식은 매우 다양한 다변수 시계열 데이터에 적용 가능합니다.

경제학에서 SSM은 추세와 계절성이 주가에 미치는 영향을 모델링할 수 있습니다. 신경과학에서는 측정 가능한 뇌 신호(예: fMRI)와 기본 신경 활동 간의 관계를 매핑할 수 있습니다. 생태학에서 SSM은 개체군 역학, 동물 이동 및 포획-재포획 데이터를 모델링하는 데 도움이 될 수 있습니다.2 SSM은 일기 예보 및 기타 유형의 시계열 분석에도 활용됩니다.

최근 몇 년 동안 상태 공간 모델에 대한 연구는 신경망을 SSM 방정식의 매개 변수로 통합하는 딥 러닝에서의 사용에 중점을 두었습니다. 가장 최근에는 대규모 언어 모델(LLM)을 위한 Mamba 모델 아키텍처가 탄생했습니다. 이 아키텍처는 트랜스포머 기반 모델의 성능 용량에 필적하면서도 뛰어난 속도와 효율성을 제공하는 것으로 입증되었습니다.