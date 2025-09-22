2025년 머신 러닝 가이드

심층적인 머신 러닝 지식과 실습 튜토리얼을 위한 원스톱 리소스입니다.

머신 러닝(ML)은 학습 데이터의 패턴을 "학습"한 후 새로운 데이터에 대한 정확한 추론을 할 수 있는 알고리즘에 초점을 맞춘 인공 지능(AI)의 하위 집합입니다. 이 패턴 인식 기능을 통해 머신 러닝 모델은 명시적이고 하드 코딩된 지침 없이 결정이나 예측을 내릴 수 있습니다. 머신 러닝, 특히 딥 러닝은 대다수 최신 AI 시스템의 중추입니다.

이 종합 안내서에는 교육용 설명서, 실습 튜토리얼, 팟캐스트 에피소드 등 AI 에이전트와 관련된 콘텐츠 모음이 있습니다.

시작하기

개요

여정의 시작으로, 입문용 머신 러닝 설명서를 보면서 이해도를 높이세요.
자세히 알아보기
머신 러닝을 위한 데이터 과학 

머신 러닝 사용 사례를 지원하는 기본 데이터 과학 및 통계 원리를 살펴보세요.
자세히 알아보기
특징 엔지니어링 

특징 엔지니어링은 ML 모델의 성능을 개선하기 위해 원시 데이터에서 새로운 기능을 선택하고, 변환하고, 생성하는 프로세스입니다.
자세히 알아보기
지도 학습 

지도 학습은 사람이 레이블을 지정한 입력 및 아웃풋 데이터 세트를 사용하여 ML 모델을 학습시킵니다. 
자세히 알아보기
비지도 학습 

비지도 학습은 사람의 입력 없이 숨겨진 패턴이나 데이터 그룹을 발견하여 레이블이 지정되지 않은 데이터 세트를 분석하고 클러스터링합니다.
자세히 알아보기
준지도 학습 

준지도 학습은 레이블이 지정된 데이터와 레이블이 지정되지 않은 데이터를 모두 사용하여 모델에게 분류 및 회귀 작업을 학습시킴으로써 지도 학습과 비지도 학습을 결합합니다. 
자세히 알아보기
강화 학습 

강화 학습을 하는 자율 에이전트는 시행착오를 통해 학습하고 행동에 대한 보상 또는 페널티의 형태로 피드백을 받을 수 있습니다. 
자세히 알아보기
딥 러닝 

딥 러닝은 심층 신경망이라고 하는 다층 신경망을 사용하여 인간 두뇌의 복잡한 의사 결정 능력을 시뮬레이션합니다. 
자세히 알아보기
생성형 AI  

생성형 AI는 사용자의 프롬프트나 요청에 따라 텍스트, 이미지, 비디오, 오디오 또는 소프트웨어 코드와 같은 독창적인 콘텐츠를 만들 수 있습니다.
자세히 알아보기
모델 학습 

모델 학습은 모델의 최종 사용 사례와 관련된 샘플 작업의 데이터 세트에서 성능을 최적화하기 위해 머신 러닝 모델을 '가르치는' 과정입니다.
자세히 알아보기
머신 러닝 라이브러리 

머신 러닝 라이브러리는 ML 알고리즘 및 모델의 개발 및 구현을 단순화하는 미리 작성된 코드, 함수 및 도구의 모음입니다.
자세히 알아보기
MLOps 

머신 러닝 작업의 약자인 MLOps는 실무자가 ML 모델을 구축하고 실행하기 위한 표준화된 프로세스를 만드는 데 도움이 되도록 설계된 일련의 관행입니다.
자세히 알아보기
자연어 처리 

자연어 처리(NLP)를 사용하면 모델이 컴퓨팅 언어학 및 통계 기법을 통해 인간의 언어를 처리할 수 있습니다.
자세히 알아보기
컴퓨팅 비전 

컴퓨팅 비전은 ML을 사용하여 컴퓨터와 시스템에게 '보기', 즉, 디지털 이미지, 비디오 및 기타 시각적 입력에서 의미 있는 정보를 도출하는 방법을 가르칩니다.
자세히 알아보기

리소스

ML 전문성 업그레이드

실습, 강좌, 가이드 프로젝트, 평가판 등을 통해 기본 개념을 배우고 기술을 쌓으세요.
생성형 AI + ML의 힘 활용하기

생성형 AI와 머신 러닝을 비즈니스에 자신 있게 통합하는 방법 알아보기
업무에 AI 활용: 생성형 AI로 ROI 향상

AI 투자에 대해 더 나은 수익을 얻고 싶으신가요? 주요 영역에서 차세대 AI를 확장하여 최고의 인재들이 혁신적인 새 솔루션을 구축하고 제공하도록 지원함으로써 변화를 주도하는 방법을 알아보세요.
적절한 파운데이션 모델을 선택하는 방법

사용 사례에 가장 적합한 AI 파운데이션 모델을 선택하는 방법을 알아보세요.
IBM Granite 살펴보기

IBM Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
신뢰와 확신을 바탕으로 새로운 AI 시대에 성공하는 방법

강력한 AI 전략의 3가지 핵심 요소인 경쟁 우위 확보, 비즈니스 전반의 AI 확장, 신뢰할 수 있는 AI 발전에 대해 자세히 알아보세요.
AI 활용 현황 보고서

IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시하여 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
