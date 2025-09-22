2025년 머신 러닝 가이드

머신 러닝(ML)은 학습 데이터의 패턴을 "학습"한 후 새로운 데이터에 대한 정확한 추론을 할 수 있는 알고리즘에 초점을 맞춘 인공 지능(AI)의 하위 집합입니다. 이 패턴 인식 기능을 통해 머신 러닝 모델은 명시적이고 하드 코딩된 지침 없이 결정이나 예측을 내릴 수 있습니다. 머신 러닝, 특히 딥 러닝은 대다수 최신 AI 시스템의 중추입니다.