watsonx를 사용하여 Python에서 멀티모달 AI 쿼리를 위한 Llama 3.2-90b-vision-instruct 사용하기

많은 사람들이 유니모달 AI 애플리케이션에 익숙합니다. 인기 있는 유니모달 AI 도구는 ChatGPT입니다. ChatGPT와 같은 챗봇은 자연어 처리(NLP)를 사용해 사용자 질문을 이해하고 실시간으로 응답을 자동화합니다. 이러한 유니모달 대규모 언어 모델(LLM)을 적용할 수 있는 입력 유형은 텍스트로 제한됩니다.

멀티모달 인공 지능(AI)은 신경망에 구축된 머신 러닝 모델을 기반으로 합니다. 이러한 신경망은 복잡한 딥 러닝 기술을 사용하여 여러 데이터 유형의 정보를 처리하고 통합할 수 있습니다. 생성형 AI 모델(gen AI 모델이라고도 함)이 생성하는 이러한 다양한 모달리티에는 텍스트, 이미지, 비디오 및 오디오 입력이 포함될 수 있습니다.

멀티모달 AI 시스템에는 컴퓨팅 비전을 사용하는 의료 환경에서의 의료 이미지 진단부터 번역 애플리케이션의 음성 인식에 이르기까지 다양한 실제 사용 사례가 있습니다. 이러한 AI 기술의 발전은 다양한 영역을 최적화할 수 있습니다. 멀티모달 아키텍처의 가장 큰 장점은 다양한 유형의 데이터를 처리할 수 있다는 것입니다.