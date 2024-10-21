대부분의 조직은 AI를 구현할 때 먼저 파운데이션 모델(고급 버전을 개발하기 위한 기반이 되는 딥러닝 모델)을 선택입니다. 파운데이션 모델에는 일반적으로 학습 시점에 사용할 수 있는 인터넷 콘텐츠와 같이 공개적으로 사용 가능한 학습 데이터로 채워진 일반화된 지식 기반이 있습니다.

파운데이션 모델을 재학습시키거나 미세 조정하는 작업(파운데이션 모델을 더 작은 도메인별 데이터 세트에 있는 새 데이터에 대해 추가로 학습시키는 작업)은 계산 비용이 많이 들고 리소스도 많이 필요합니다. 모델은 매개변수의 일부 또는 전부를 조정하여 새로운 특수 데이터에 맞게 성능을 조정합니다.

기업은 RAG를 통해 신뢰할 수 있는 내부 데이터 소스를 사용하고 재학습 없이도 모델 성능을 유사하게 향상시킬 수 있습니다. 기업은 필요에 따라 AI 애플리케이션 구현을 확장하는 동시에 비용 및 리소스 요구 사항 증가를 해결할 수 있습니다.