LlamaIndex란 무엇인가요?

도구 추상화는 에이전트가 도구에 액세스하고 사용하는 방법을 간략하게 설명합니다. LlamaIndex는 에이전트가 상호 작용할 수 있는 전체 API 사양을 나타내는 Python 클래스인 도구 및 ToolSpecs를 제공합니다. 기본 도구 추상화는 일련의 인수를 사용하고 모든 응답을 수집할 수 있는 일반 도구 아웃풋 컨테이너를 반환할 수 있는 일반 인터페이스를 정의합니다. LlamaIndex는 기존 데이터 쿼리 엔진을 래핑하는 도구 추상화와 도구 사양 클래스에서 사용할 수 있는 함수에 대한 추상화를 제공합니다.

FunctionTool: 모든 기능을 에이전트가 사용할 수 있는 도구로 변환합니다.

QueryEngineTool: 에이전트가 쿼리 엔진 검색 및 검색을 사용할 수 있도록 합니다.

도구 사양을 통해 사용자는 특정 작업을 처리하는 개별 도구가 아닌 전체 서비스를 정의할 수 있습니다. 예를 들어 Gmail 도구 사양을 사용하면 에이전트가 이메일을 읽고 초안을 작성할 수 있습니다.11 다음은 이를 대략적으로 정의하는 방법의 한 가지 예입니다.

class GmailToolSpec(BaseToolSpec):“””Load emails from the user’s account”””spec_functions = [“load_data”,“create_draft”, “send_email”]def load_data(self) -> List[Document]:...def create_draft(self,to: List[str],subject: [str],message: [str],) -> str: “Create and insert a draft email”...def send_draft(self,draft_id: str = None) -> str: “Send a draft email.”...

각 함수는 `FunctionTool` 추상화를 사용하여 도구로 변환됩니다.

LlamaIndex는 에이전트가 상호 작용할 수 있는 15+ 도구 사양으로 구성된 LlamaHub의 도구 저장소를 활용합니다. 이 목록은 다양한 작업을 수행할 수 있는 에이전트의 능력을 향상하고 강화하기 위한 서비스로 구성됩니다. 다음은 저장소에 포함된 몇 가지 사양 중 일부입니다.