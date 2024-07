생성형 AI란 무엇인가요?

2017년: Google Brain 팀의 Ashish Vaswani와 토론토 대학교 그룹이 현재 개발 중인 가장 강력한 파운데이션 모델과 생성형 AI 도구의 기반이 되는 것으로 널리 알려진 트랜스포머 모델의 원리를 문서화한 논문, "Attention is All You Need"를 발표합니다.