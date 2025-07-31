상위 머신 러닝 라이브러리

PyTorch는 원래 2016년 말 Meta의 연구원들에 의해 개발되었습니다. 이 라이브러리는 텐서를 핵심으로 하는 구형 Torch 라이브러리의 Python 포트입니다. PyTorch가 Linux Foundation으로 이전한 2022년까지 2,400명 이상의 기여자가 PyTorch를 사용하여 150,000개 이상의 프로젝트를 진행한 것으로 알려졌습니다. (이 분야는 광범위한 협업을 통해 번성하기 때문에 오픈 소스 머신 러닝은 지배적인 패러다임입니다.) TensorFlow와 마찬가지로 개발자가 PyTorch를 사용하면 NumPy와 유사한 작업을 수행할 수 있지만 CPU 대신 GPU를 사용하므로 PyTorch는 또 다른 딥 러닝 프레임워크가 됩니다.

"PyTorch냐, TensorFlow냐?"라는 질문은 머신 러닝을 시작하는 사람들에게 자주 제기되는 첫 번째 질문입니다(이전에는 Theano라는 라이브러리도 혼합되어 있었지만 2017년에 더 이상 사용되지 않음). 오답은 없지만 PyTorch는 유연하고 관대한('Pythonic') 디자인과 사용 편의성으로 인해 많은 개발자들이 선호하는 라이브러리로 떠오르고 있습니다. 학계와 연구자들 사이에서 오랫동안 선호되어 왔지만, 업계에서는 야심차고 확장 가능한 사용 사례에도 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 예를 들어 Tesla의 Autopilot은 PyTorch를 사용하여 구축되었으며 Microsoft의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼인 Azure가 이를 지원합니다. PyTorch는 매우 인기가 높아져 Torchvision 및 TorchText와 같은 지원 도구 에코시스템이 이를 중심으로 성장했습니다. Tensorflow와 PyTorch는 모두 모델 학습 중 연산 및 변수의 흐름을 나타내는 데이터 구조인 계산 그래프를 사용합니다.

IBM은 PyTorch Foundation의 회원이며, watsonx 포트폴리오에 PyTorch를 사용합니다.