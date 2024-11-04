데이터 구조란 무엇인가요?

데이터 구조는 숫자, 문자, 부울, 정수와 같은 기본 데이터 유형을 일관된 형식으로 결합합니다. 이러한 각 기본 데이터 유형은 단 하나의 값만 지닙니다. 데이터 구조에 결합되면 정렬, 검색, 삽입, 삭제와 같은 더 높은 수준의 데이터 작업이 가능합니다.

예를 들어 일일 판매량을 추적하려는 영업팀이 있다고 가정해 보겠습니다. 각 데이터 포인트를 개별적으로 로깅하는 대신 팀은 이 데이터를 '배열'이라는 데이터 구조에 저장할 수 있습니다. (자세한 내용은 '데이터 구조 유형'을 참조하세요.)

Python에서 배열은 다음과 같습니다.

daily_sales = [500, 800, 600, 1200, 950]

배열을 사용하면 팀이 이 모든 데이터를 함께 보관하고, 필요할 때 데이터 포인트를 쉽게 검색하고, 개별 요소와 전체 배열 모두에서 기능을 수행할 수 있습니다.

컴퓨터 프로그래머는 효과적인 애플리케이션을 구축하기 위해 데이터 구조를 이용합니다. 컴퓨터 과학 및 데이터 과학 분야에서 데이터 구조는 운영 체제, 데이터베이스, 웹사이트, 그래픽, 분석, 블록체인, 머신 러닝(ML) 애플리케이션 등에 필수적인 요소입니다.

데이터 구조는 효과적인 코드를 작성하는 데 기본이 되기 때문에 프로그래밍 초보자에게 가장 먼저 가르치는 수업인 경우가 많습니다. 또한 컴퓨터 프로그래밍 지원자에게는 면접 질문의 일반적인 주제이기도 합니다.