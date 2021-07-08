블록체인이란 무엇인가요?

블록체인은 여러 컴퓨터에 데이터를 저장하는 분산형 데이터베이스로 작동하므로 변조가 불가능합니다. 트랜잭션은 합의 메커니즘을 통해 검증되어 네트워크 전체의 합의를 보장합니다.

블록체인 기술에서는 각 트랜잭션이 블록으로 그룹화된 다음 함께 연결되어 안전하고 투명한 체인을 형성합니다. 이러한 구조는 데이터 무결성을 보장하고 변조 방지 기록을 제공하므로, 블록체인은 암호화폐 및 공급망 관리와 같은 애플리케이션에 이상적입니다.

블록체인의 주요 이점은 은행이나 다른 제3자의 전통적인 중개자에 의존하지 않고 보안, 투명성 및 신뢰를 제공할 수 있는 능력에 있습니다. 블록체인의 설계는 사기 및 오류의 위험을 줄이므로, 금융 및 의료 등 안전한 트랜잭션이 중요한 산업에서 특히 유용합니다. 또한 블록체인은 프로세스를 간소화하고 책임성을 강화하여 기업이 효율성을 향상시키고 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.