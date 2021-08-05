'블록체인과 인공 지능(AI)' 두 기술의 융합은 진정성, 증강 및 자동화를 구현하여 비즈니스에 새로운 가치를 제공합니다.
블록체인은 여러 당사자가 거래를 시작하고 완료할 때 암호화된 데이터를 즉시 공유하고 투명하게 교환할 수 있는 변경 불가능한 원장입니다. 블록체인 네트워크는 주문, 결제, 계정, 생산 등을 추적할 수 있습니다. 권한이 부여된 구성원은 소스에 대한 단일 뷰를 공유하기 때문에 다른 비즈니스와의 거래에서 새로운 효율성과 기회 뿐만 아니라 확신과 신뢰도 얻을 수 있습니다.
인공 지능(AI)은 컴퓨터, 데이터, 때로는 기계를 사용하여 인간의 문제 해결 및 의사 결정 능력을 모방합니다. AI는 데이터로 학습된 AI 알고리즘을 사용하여 예측 또는 분류를 수행하는 머신 러닝과 딥 러닝의 하위 분야를 포괄합니다. AI의 이점으로는 반복적인 작업 자동화, 의사 결정 개선, 더 나은 고객 경험 등이 있습니다.
진본성
블록체인의 디지털 기록은 AI의 프레임워크와 사용 중인 데이터의 출처에 대한 인사이트를 제공하여 설명 가능한 AI의 문제를 해결합니다. 이러한 인사이트는 데이터 무결성 및 AI가 제공하는 권장 사항에 대한 신뢰를 높이는 데 도움이 됩니다. 블록체인을 사용하여 AI 모델을 저장하고 배포하면 감사 추적이 가능하며, 블록체인과 AI를 결합하면 데이터 보안을 강화할 수 있습니다.
증강
AI는 놀라운 속도로 데이터를 빠르고 포괄적으로 읽고, 이해하고, 상호 연관시킬 수 있어 블록체인 기반 비즈니스 네트워크에 새로운 차원의 인텔리전스를 제공합니다. 블록체인은 조직 내부와 외부에서 대량의 데이터에 대한 액세스를 제공함으로써 AI를 확장하여 보다 실행 가능한 인사이트를 제공하고, 데이터 사용량 및 모델 공유를 관리하며, 신뢰할 수 있고 투명한 데이터 경제를 구축할 수 있도록 지원합니다.
자동화
AI, 자동화 및 블록체인은 여러 당사자에 걸쳐 있는 비즈니스 프로세스에 새로운 가치를 제공하여 마찰을 제거하고 속도를 높이며 효율성을 높일 수 있습니다. 예를 들어, 블록체인에서 실행되는 스마트 계약에 포함된 AI 모델은 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
산업 전반에 걸쳐 블록체인에 AI를 도입하여 새로운 기회 창출
AI는 치료 인사이트를 제시하고 사용자 요구 사항을 지원하는 것부터 환자 데이터에서 인사이트를 파악하고 패턴을 밝히는 것에 이르기까지 의료 분야의 거의 모든 분야를 발전시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 전자 의료 기록을 비롯한 환자 데이터를 블록체인에 저장하면 기관들이 협력하여 환자의 개인 정보를 보호하는 동시에 치료를 개선할 수 있습니다.
제약 산업에서 블록체인과 AI는 의약품 공급망에 가시성과 추적성을 더하는 동시에 임상시험의 성공률을 획기적으로 높일 수 있습니다. 고급 데이터 분석과 임상시험을 위한 분산형 프레임워크를 결합하면 데이터 무결성, 투명성, 환자 추적, 동의 관리, 임상시험 참여 및 데이터 수집 자동화를 실현할 수 있습니다.
블록체인과 AI는 신뢰 구축을 지원하고, 다자간 거래의 마찰을 제거하고, 거래 속도를 높임으로써 금융 서비스 산업을 혁신하고 있습니다. 대출 과정을 생각해 보세요. 신청자는 블록체인에 저장된 개인 기록에 대한 액세스를 허용합니다. 데이터에 대한 신뢰와 신청서 평가를 위한 자동화된 프로세스는 더욱 빠른 마감과 고객 만족도 향상에 도움이 됩니다.
AI와 블록체인은 종이 기반의 프로세스를 디지털화하고, 데이터를 공유 및 신뢰할 수 있게 만들고, 트랜잭션 실행을 위한 인텔리전스 및 자동화를 추가함으로써 산업 전반의 공급망을 혁신하고 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 제조업체는 제품 또는 부품 수준에서 탄소 배출 데이터를 추적하여 탈탄소화 노력에 정확성과 인텔리전스를 추가할 수 있습니다.
IPwe는 지적 재산을 관리하는 세계 최초의 블록체인 기반 특허 플랫폼인 글로벌 특허 등록소(GPR)를 구축하여 구매자와 판매자 모두의 가시성과 유연성을 높였습니다.
IBM Food Trust의 블록체인 기술과 IBM Watson Decision Platform for Agriculture의 강력한 AI는 농장 수준의 의사 결정을 개선하고 거래 속도를 높이고 있습니다.
