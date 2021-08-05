진본성

블록체인의 디지털 기록은 AI의 프레임워크와 사용 중인 데이터의 출처에 대한 인사이트를 제공하여 설명 가능한 AI의 문제를 해결합니다. 이러한 인사이트는 데이터 무결성 및 AI가 제공하는 권장 사항에 대한 신뢰를 높이는 데 도움이 됩니다. 블록체인을 사용하여 AI 모델을 저장하고 배포하면 감사 추적이 가능하며, 블록체인과 AI를 결합하면 데이터 보안을 강화할 수 있습니다.

증강

AI는 놀라운 속도로 데이터를 빠르고 포괄적으로 읽고, 이해하고, 상호 연관시킬 수 있어 블록체인 기반 비즈니스 네트워크에 새로운 차원의 인텔리전스를 제공합니다. 블록체인은 조직 내부와 외부에서 대량의 데이터에 대한 액세스를 제공함으로써 AI를 확장하여 보다 실행 가능한 인사이트를 제공하고, 데이터 사용량 및 모델 공유를 관리하며, 신뢰할 수 있고 투명한 데이터 경제를 구축할 수 있도록 지원합니다.

자동화

AI, 자동화 및 블록체인은 여러 당사자에 걸쳐 있는 비즈니스 프로세스에 새로운 가치를 제공하여 마찰을 제거하고 속도를 높이며 효율성을 높일 수 있습니다. 예를 들어, 블록체인에서 실행되는 스마트 계약에 포함된 AI 모델은 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.