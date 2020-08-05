블록체인이 AI 및 IoT에 신뢰를 더하는 방법

귀하가 이 의사를 선택한 이유는, 의사가 귀하와 마찬가지로 기술에 관심이 있기 때문입니다. 그리고 의사는 실망시키지 않습니다. 그녀는 전문적으로 훈련을 받은 새로운 AI 의사 어시스턴트를 고용했으며, 현재까지 수백만 개의 의료 정기간행물을 수집했습니다. 의사가 바쁜 일정을 고려할 때 최신 의학적 혁신을 모두 따라잡는 것은 인간적으로 불가능할 것입니다.
지난 검진에서 허리 통증을 호소했습니다. 의사는 AI Doc의 조언을 바탕으로 Big Pharma의 허리 통증 완화 캡슐을 처방해 주었습니다. AI Doc은 또한 지난 1년 동안 제 혈압이 약간 상승하는 추세를 보이고 있다고 언급했으며, 의사에게 Big Pharma의 고지혈증 약을 처방하라고 조언하기도 했습니다.
알겠습니다. 이 시점에서 AI Doc을 훈련시킨 신경망의 훈련 데이터를 누가 제공했는지 궁금해지기 시작합니다. Big Pharma였을까요? 그들이 훈련 데이터의 유일한 제공자라면 AI Doc의 객관성에 회의적일 것입니다. 훈련 데이터의 출처와 신뢰성을 알지 못한 채 이 봇이나 다른 AI 봇의 데이터를 어떻게 신뢰할 수 있습니까?
이 예가 다소 과장된 해석이라고 생각되더라도 비난하지 않겠습니다. 그렇긴 하지만 저는 오늘날 우리가 데이터에 대해 가지고 있는 신뢰에 대해 조금 생각해 보려고 합니다. 특히 AI, IoT, 클라우드 관점에서 생각해 보면 그렇습니다. 데이터, AI 기반 추천, IoT 센서 판독값 및 기타 소스를 어떻게 신뢰할 수 있을까요?
이 글에서는 블록체인이 비즈니스가 이러한 기술을 대규모로 완전히 수용하는 데 필요한 신뢰라는 누락된 요소를 도입함으로써 AI, 클라우드, IoT를 비롯한 신흥 기술의 채택을 가속화할 수 있는 방법에 대해 설명합니다. 반면, 블록체인 비즈니스 네트워크는 이러한 기술을 최신 블록체인 플랫폼과 애플리케이션에 통합함으로써 이익을 얻을 수 있습니다. 서로 윈윈하는 것이죠.
블록체인과 AI는 거의 모든 최고 정보 책임자가 산업을 재편할 수 있는 획기적인 기술에 대한 감시 목록에 올라와 있습니다. 두 기술 모두 엄청난 이점을 제공하지만, 도입에 따른 어려움도 있습니다. 또한 이러한 기술을 개별적으로 둘러싼 과대 광고는 전례가 없는 일이기 때문에, 이 두 가지 요소를 통합하는 것은 일부 사람들에게는 IT 업계의 최신 버전을 만드는 것처럼 보일 수 있습니다. 동시에 이 매시업에 대해 합리적이고 실용적으로 생각할 수 있는 논리적인 방법이 있습니다.
오늘날 AI는 모든 의도와 목적에 따라 중앙 집중식 프로세스로 운영되고 있습니다. 최종 사용자는 신뢰할 수 있는 비즈니스 성과를 창출할 수 있는 중앙 권한을 극도로 신뢰해야 합니다. 블록체인은 AI의 세 가지 핵심 요소인 데이터, 모델, 분석을 탈중앙화함으로써 최종 사용자가 AI 기반 비즈니스 프로세스를 완전히 채택하고 의존하는 데 필요한 신뢰와 확신을 제공할 수 있습니다. 블록체인이 데이터, 모델 및 분석에 신뢰를 가져다줌으로써 AI를 어떻게 강화할 수 있는지 살펴보세요.
Amazon, Apple, Facebook, Google은 물론 중국 기업인 Alibaba, Baidu, Tencent 등 세계에서 가장 주목받는 AI 기술 서비스 중 다수가 중앙 집중화되어 있습니다. 하지만 열의는 있지만 다소 신중한 사용자들 사이에서 신뢰를 구축하는 데 어려움을 겪었습니다. 기업은 어떻게 AI가 한계를 넘지 않았다는 확신을 사용자에게 제공할 수 있을까요?
이러한 AI 서비스가 '포렌식 보고서'를 생성하고 제3자가 이를 검증하여 기업이 데이터를 수집한 후 언제 어떻게 데이터를 사용하는지 합리적인 의심을 넘어 입증할 수 있다고 상상해 보세요. 더 나아가 데이터를 사용할 수 있도록 허가한 경우에만 데이터를 사용할 수 있다고 상상해 보세요.
블록체인 원장은 디지털 권한 관리 시스템으로 사용될 수 있으며, 이를 통해 사용자의 데이터를 조건과 기간에 따라 AI 공급자에 '라이선스'할 수 있습니다. 원장은 기업이 사용자의 데이터에 액세스하고 사용할 수 있는 증빙과 권한을 저장하는 액세스 관리 시스템 역할을 합니다.
머신 러닝을 위한 훈련 모델의 출처와 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하는 수단으로 블록체인 기술을 사용하는 예를 생각해 보세요. 이 경우 저희는 과일이 사과인지 오렌지인지에 대한 질문에 답하기 위해 가상의 시스템을 만들었습니다.
저희가 구축한 이 질문 답변 시스템을 모델이라고 하며, 이 모델은 훈련이라는 프로세스를 통해 만들어집니다. 훈련의 목표는 대부분의 경우 질문에 올바르게 답하는 정확한 모델을 만드는 것입니다. 물론 모델을 훈련시키려면 훈련할 데이터를 수집해야 합니다. 예를 들어 과일의 색상(빛의 파장)과 당도(백분율) 등을 예로 들 수 있습니다.
블록체인을 사용하면 훈련 데이터의 출처를 추적할 수 있을 뿐만 아니라 특정 과일이 사과와 오렌지로 간주되는 이유를 예측하는 데 이어진 증거의 감사 추적을 볼 수 있습니다. 또한 기업은 두 과일 중 더 비싼 과일에 대해 더 자주 사과라는 태그를 지정하여 장부를 '과장하지' 않았음을 증명할 수 있습니다.
유럽연합은 기계가 내린 모든 결정에 대해 쉽게 설명할 수 있어야 한다는 법을 채택했으며, 이에 따라 기업들은 수십억 달러의 벌금을 물게 될 수도 있습니다. 2018년에 발효된 EU 일반 데이터 보호 규정(GDPR)에는 알고리즘에 의한 결정에 대한 설명을 얻을 수 있는 권리와 일부 알고리즘 결정을 완전히 거부할 수 있는 권리가 포함되어 있습니다.
매초 엄청난 양의 데이터가 생성되고 있으며, 인간이 평가하고 결론을 도출하기 위한 기초로 사용할 수 있는 것보다 더 많은 데이터가 생성되고 있습니다. 그러나 AI 애플리케이션은 대규모 데이터 세트와 많은 변수를 평가하는 동시에 작업 및 목표와 관련된 변수를 학습하거나 연결할 수 있습니다. 바로 이러한 이유로 다양한 산업과 애플리케이션에서 AI가 계속 채택되고 있으며, 그 결과에 점점 더 의존하고 있습니다. 그러나 AI가 내린 모든 결정은 여전히 인간이 그 정확성을 검증해야 합니다.
블록체인은 이러한 결과와 결정에 대한 출처, 투명성, 이해 및 설명을 명확히 하는 데 도움이 될 수 있습니다. 의사 결정 및 관련 데이터 포인트가 블록체인의 트랜잭션을 통해 기록되면 블록체인의 고유한 속성으로 인해 감사가 훨씬 더 간단해집니다. 블록체인은 네트워크의 거래에 신뢰를 제공하는 핵심 기술입니다. 따라서 AI 의사 결정 프로세스에 블록체인을 도입하는 것은 AI에서 도출된 의사 결정과 결과를 완전히 신뢰하는 데 필요한 투명성을 달성하는 데 필요한 요소가 될 수 있습니다.
10억 개 이상의 지능형 커넥티드 디바이스가 이미 오늘의 IoT의 일부입니다. 수천억 달러가 더 확산될 것으로 예상됨에 따라 우리는 전자 산업과 기타 여러 분야를 포괄하는 변화의 문턱에 서게 되었습니다.
IoT의 발전으로 이제 업계는 데이터를 캡처하고, 데이터에서 통찰력을 얻고, 데이터를 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있게 되었습니다. 따라서 얻은 정보에는 많은 '신뢰'가 있습니다. 그러나 문제의 진짜 진실은 이러한 데이터가 어디에서 왔는지 정말로 알고 있으며 검증할 수 없는 데이터를 기반으로 의사 결정을 내리고 거래해야 하는가?
예를 들어, 날씨 데이터가 실제로 대서양에 있는 검열 기관에서 나온 것인가, 아니면 운송 컨테이너가 실제로 합의된 온도 제한을 초과하지 않았는가? IoT 사용 사례는 방대하지만 모두 신뢰에 관한 동일한 문제를 공유하기 합니다.
블록체인을 갖춘 IoT는 캡처된 데이터에 진정한 신뢰를 제공할 수 있습니다. 기본 아이디어는 디바이스 제작 시점에 블록체인을 통해 디바이스의 수명 주기 동안 검증할 수 있는 신원을 부여하는 것입니다. 디바이스 ID 프로토콜과 평판 시스템에 의존하는 블록체인 기술 기능에 IoT 시스템은 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 디바이스 ID 프로토콜을 사용하면 각 디바이스가 자체 블록체인 공개 키를 보유하고 암호화된 챌린지 및 응답 메시지를 다른 디바이스에 전송할 수 있으므로 디바이스가 ID를 계속 제어할 수 있습니다. 또한, 신원이 있는 장치는 블록체인으로 추적되는 평판이나 기록을 개발할 수 있습니다.
스마트 계약은 블록체인 네트워크의 비즈니스 논리를 나타냅니다. 트랜잭션이 제안되면 이러한 스마트 계약은 네트워크에서 설정한 가이드라인 내에서 자율적으로 실행됩니다. IoT 네트워크에서 스마트 계약은 거래와 상호작용에 대한 자동화된 조정과 승인을 제공함으로써 중추적인 역할을 할 수 있습니다. IoT의 원래 아이디어는 데이터를 표면화하여 적시에 실행 가능한 인사이트를 얻는 것이었습니다.
예를 들어, 스마트 홈은 현재의 것이며 대부분의 모든 것을 연결할 수 있습니다. 실제로 IoT를 사용하면 문제가 발생하면 이러한 IoT 디바이스가 새 부품을 주문하는 등의 조치를 취할 수도 있습니다. 이러한 디바이스에서 수행하는 작업을 관리할 방법이 필요하며, 스마트 계약은 이를 위한 좋은 방법입니다.
뉴욕 브루클린에서 진행 중인 실험에서 한 커뮤니티는 블록체인을 사용하여 태양 에너지 생산을 기록하고 초과 재생 에너지 크레딧을 구매할 수 있도록 하고 있습니다. 디바이스 자체에 정체성이 있으며 기록 및 교환 기록을 통해 명성을 쌓습니다. 블록체인을 통해 사람들은 구매력을 보다 쉽게 집계하고, 유지 관리 부담을 공유하기 및 실제 태양광 생산량을 기록하고 있다는 것을 신뢰할 수 있습니다.
IoT가 계속 발전하고 채택이 계속 증가함에 따라 디바이스와 디바이스가 수행하는 작업을 자율적으로 관리할 수 있는 기능이 필수적이 될 것입니다. 블록체인과 스마트 계약은 IoT에 기능을 통합하는 데 적합한 위치에 있습니다.
블록체인은 IoT, AI, 클라우드와 같은 기술의 결합체입니다. 현재 이러한 기술에서 부족한 신뢰의 누락된 요소를 가져올 수 있는 수단이 있습니다. 신뢰는 사용자의 다양성을 통해 얻어집니다.
관리자가 한 명인 데이터베이스와 달리 블록체인은 다양한 관리자가 데이터를 '심판'할 수 있으므로, 한 명의 관리자가 악의적으로 또는 실수로 데이터를 변경하거나 삭제할 수 없습니다. 관리자가 합의에 도달하면 데이터는 암호화 방식으로 서로 '연결'되어 위변조 방지 원장을 형성하는 블록으로 보호됩니다.
AI, IoT, 클라우드가 블록체인을 사용하여 이러한 시스템에서 사용되거나 생성되는 데이터와 관련된 출처, 증명, 권한을 추적하면 데이터에 대한 신뢰가 급격히 높아집니다. 이러한 신뢰를 바탕으로 IoT, AI 및 클라우드를 보안 침해에 대한 두려움 없이 도입하여 새로운 애플리케이션 시대를 열고 이러한 기술을 도입하여 일상 생활을 더 나은 방향으로 변화시킬 수 있습니다.
우리가 신뢰하는 데이터에... 블록체인을 조금 추가한 후에요.
