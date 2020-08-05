블록체인이 AI 및 IoT에 신뢰를 더하는 방법

10억 개 이상의 지능형 커넥티드 디바이스가 이미 오늘의 IoT의 일부입니다. 수천억 달러가 더 확산될 것으로 예상됨에 따라 우리는 전자 산업과 기타 여러 분야를 포괄하는 변화의 문턱에 서게 되었습니다.

IoT의 발전으로 이제 업계는 데이터를 캡처하고, 데이터에서 통찰력을 얻고, 데이터를 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있게 되었습니다. 따라서 얻은 정보에는 많은 '신뢰'가 있습니다. 그러나 문제의 진짜 진실은 이러한 데이터가 어디에서 왔는지 정말로 알고 있으며 검증할 수 없는 데이터를 기반으로 의사 결정을 내리고 거래해야 하는가?

예를 들어, 날씨 데이터가 실제로 대서양에 있는 검열 기관에서 나온 것인가, 아니면 운송 컨테이너가 실제로 합의된 온도 제한을 초과하지 않았는가? IoT 사용 사례는 방대하지만 모두 신뢰에 관한 동일한 문제를 공유하기 합니다.

블록체인을 갖춘 IoT는 캡처된 데이터에 진정한 신뢰를 제공할 수 있습니다. 기본 아이디어는 디바이스 제작 시점에 블록체인을 통해 디바이스의 수명 주기 동안 검증할 수 있는 신원을 부여하는 것입니다. 디바이스 ID 프로토콜과 평판 시스템에 의존하는 블록체인 기술 기능에 IoT 시스템은 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 디바이스 ID 프로토콜을 사용하면 각 디바이스가 자체 블록체인 공개 키를 보유하고 암호화된 챌린지 및 응답 메시지를 다른 디바이스에 전송할 수 있으므로 디바이스가 ID를 계속 제어할 수 있습니다. 또한, 신원이 있는 장치는 블록체인으로 추적되는 평판이나 기록을 개발할 수 있습니다.

스마트 계약은 블록체인 네트워크의 비즈니스 논리를 나타냅니다. 트랜잭션이 제안되면 이러한 스마트 계약은 네트워크에서 설정한 가이드라인 내에서 자율적으로 실행됩니다. IoT 네트워크에서 스마트 계약은 거래와 상호작용에 대한 자동화된 조정과 승인을 제공함으로써 중추적인 역할을 할 수 있습니다. IoT의 원래 아이디어는 데이터를 표면화하여 적시에 실행 가능한 인사이트를 얻는 것이었습니다.

예를 들어, 스마트 홈은 현재의 것이며 대부분의 모든 것을 연결할 수 있습니다. 실제로 IoT를 사용하면 문제가 발생하면 이러한 IoT 디바이스가 새 부품을 주문하는 등의 조치를 취할 수도 있습니다. 이러한 디바이스에서 수행하는 작업을 관리할 방법이 필요하며, 스마트 계약은 이를 위한 좋은 방법입니다.

뉴욕 브루클린에서 진행 중인 실험에서 한 커뮤니티는 블록체인을 사용하여 태양 에너지 생산을 기록하고 초과 재생 에너지 크레딧을 구매할 수 있도록 하고 있습니다. 디바이스 자체에 정체성이 있으며 기록 및 교환 기록을 통해 명성을 쌓습니다. 블록체인을 통해 사람들은 구매력을 보다 쉽게 집계하고, 유지 관리 부담을 공유하기 및 실제 태양광 생산량을 기록하고 있다는 것을 신뢰할 수 있습니다.

IoT가 계속 발전하고 채택이 계속 증가함에 따라 디바이스와 디바이스가 수행하는 작업을 자율적으로 관리할 수 있는 기능이 필수적이 될 것입니다. 블록체인과 스마트 계약은 IoT에 기능을 통합하는 데 적합한 위치에 있습니다.