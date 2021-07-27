블록체인의 스마트 계약이란 무엇인가요?

스마트 계약은 블록체인에 코드로 작성된 다음과 같은 간단한 “if/when…then…”(만약/언제…그러면…) 구문을 기반으로 작동합니다. 컴퓨터 네트워크는 미리 결정된 조건이 충족되고 확인될 때 작업을 실행합니다.

이러한 조치에는 해당 당사자에게 자금 해제, 차량 등록, 알림 보내기 또는 티켓 발행이 포함될 수 있습니다. 그런 다음 트랜잭션이 완료되면 블록체인이 업데이트됩니다. 즉, 트랜잭션을 변경할 수 없으며 권한이 부여된 당사자만 결과를 볼 수 있습니다.

스마트 계약 안에는 참여자들이 작업이 만족스럽게 완료되었다고 판단할 수 있도록 필요한 만큼의 조건을 포함할 수 있습니다. 약관을 설정하기 위해 참가자는 트랜잭션과 해당 데이터가 블록체인에서 어떻게 표현되는지 결정하고 "만약/언제... 그럼..." 이러한 거래를 관리하는 규칙, 가능한 모든 예외 탐색, 분쟁 해결을 위한 프레임워크를 정의합니다.

그런 다음 개발자가 스마트 계약을 프로그래밍합니다. 그러나 비즈니스에 블록체인을 사용하는 조직은 스마트 계약 구조를 간소화할 수 있는 템플릿, 웹 인터페이스 및 기타 온라인 툴을 점점 더 많이 제공하고 있습니다.