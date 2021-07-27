블록체인의 스마트 계약이란 무엇인가요?

스마트 계약은 블록체인에 저장된 디지털 계약으로, 미리 결정된 약관이 충족되면 자동으로 실행됩니다.
스마트 계약은 일반적으로 계약 실행을 자동화하는 데 사용되므로 모든 참가자가 중개자의 개입이나 시간 손실 없이 결과를 즉시 확신할 수 있습니다. 또한 워크플로를 자동화하여 미리 결정된 조건이 충족되면 다음 동작을 트리거할 수 있습니다.
스마트 계약은 블록체인에 코드로 작성된 다음과 같은 간단한 “if/when…then…”(만약/언제…그러면…) 구문을 기반으로 작동합니다. 컴퓨터 네트워크는 미리 결정된 조건이 충족되고 확인될 때 작업을 실행합니다.
이러한 조치에는 해당 당사자에게 자금 해제, 차량 등록, 알림 보내기 또는 티켓 발행이 포함될 수 있습니다. 그런 다음 트랜잭션이 완료되면 블록체인이 업데이트됩니다. 즉, 트랜잭션을 변경할 수 없으며 권한이 부여된 당사자만 결과를 볼 수 있습니다.
스마트 계약 안에는 참여자들이 작업이 만족스럽게 완료되었다고 판단할 수 있도록 필요한 만큼의 조건을 포함할 수 있습니다. 약관을 설정하기 위해 참가자는 트랜잭션과 해당 데이터가 블록체인에서 어떻게 표현되는지 결정하고 "만약/언제... 그럼..." 이러한 거래를 관리하는 규칙, 가능한 모든 예외 탐색, 분쟁 해결을 위한 프레임워크를 정의합니다.
그런 다음 개발자가 스마트 계약을 프로그래밍합니다. 그러나 비즈니스에 블록체인을 사용하는 조직은 스마트 계약 구조를 간소화할 수 있는 템플릿, 웹 인터페이스 및 기타 온라인 툴을 점점 더 많이 제공하고 있습니다.
조건이 충족되면 계약이 즉시 실행됩니다. 스마트 계약은 디지털이고 자동화되어 있기 때문에 처리할 서류 작업이 없으며 문서를 수동으로 작성하여 발생하는 오류를 조정하는 데 시간을 할애할 필요가 없습니다.
제3자가 관련되지 않고 암호화된 거래 기록이 참가자 간에 공유되기 때문에 개인적인 이익을 위해 정보가 변경되었는지 여부에 대해 의문을 제기할 필요가 없습니다.
블록체인 거래 기록은 암호화되어 있어 해킹하기 어렵습니다. 또한 각 레코드는 분산 원장의 이전 및 후속 레코드와 연결되어 있기 때문에 해커는 단일 레코드를 변경하기 위해 전체 체인을 변경해야 합니다.
스마트 계약은 중개자가 거래를 처리할 필요가 없으며 더 나아가 관련 시간 지연 및 수수료를 제거합니다.
액티브 블록체인 솔루션에서 스마트 계약을 통해 기업이 얻는 이점 살펴보기
Sonoco와 IBM은 공급망 투명성을 높여 생명을 구하는 의약품 운송 문제를 줄이기 위해 노력하고 있습니다. IBM® Blockchain Transparent Supply를 기반으로 하는 Pharma Portal은 공급망을 통해 온도 제어 의약품을 추적하여 여러 당사자에게 신뢰할 수 있고 정확한 데이터를 제공하는 블록체인 기반 플랫폼입니다.
Home Depot는 블록체인의 스마트 계약을 사용하여 공급업체와의 분쟁을 신속하게 해결합니다. 실시간 커뮤니케이션과 공급망에 대한 가시성 향상을 통해 공급업체와 더 강력한 관계를 구축하여 중요한 작업과 혁신에 더 많은 시간을 할애하고 있습니다.
기업들은 IBM Blockchain이 소집한 무역 금융 네트워크인 we.trade에 가입함으로써 글로벌 무역을 위한 신뢰의 에코시스템을 구축하고 있습니다. 블록체인 기반 플랫폼인 we.trade는 표준화된 규칙과 단순화된 거래 옵션을 사용하여 마찰과 위험을 줄이는 동시에 거래 프로세스를 간소화하고 참여 기업 및 은행의 거래 기회를 확대합니다.
Hyperledger Fabric은 업계 전략에 따라 엔터프라이즈급 애플리케이션을 개발하기 위한 모듈식 오픈 소스 블록체인 프레임워크입니다.
IPwe는 IBM Blockchain과 AI를 사용하여 투명한 글로벌 특허 시장을 구축하고 IBM의 지원을 통해 가시성과 유연성을 높입니다.
IT 인프라 전반의 확장성, 현대화, 원활한 통합을 최적화하도록 설계된 IBM의 하이브리드 클라우드 솔루션으로 디지털 혁신을 간소화하세요.
확장 가능하고 안전하며 혁신적인 솔루션을 통해 비즈니스 혁신을 가속화하도록 설계된 IBM의 컨설팅 및 서비스를 통해 블록체인 기술의 잠재력을 최대한 활용하세요.
IBM Blockchain Platform: Hyperledger Fabric Support Edition은 Linux Foundation의 엔터프라이즈 블록체인 플랫폼에 대한 사실상의 표준인 Hyperledger Fabric에 대해 SLA와 연중무휴 엔터프라이즈 지원을 제공합니다.
IBM® Blockchain을 사용하여 탄력적이고 투명하며 신뢰할 수 있는 공급망을 구축하여 업계 최고의 솔루션으로 비즈니스 운영을 혁신하고 프로세스를 간소화하며 신뢰를 강화하세요.