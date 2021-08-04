블록체인 보안이란 무엇인가요?

블록체인 기술은 내재적인 보안 특성을 가진 데이터 구조를 생성합니다. 이는 거래의 신뢰를 보장하는 암호화, 탈중앙화, 합의의 원칙을 기반으로 합니다. 대부분의 블록체인 또는 분산 원장 기술(DLT)에서 데이터는 블록으로 구조화되며 각 블록에는 트랜잭션 또는 트랜잭션 묶음이 포함됩니다.

각각의 새로운 블록은 변조가 거의 불가능한 방식으로 암호화 체인에서 그 이전의 모든 블록에 연결됩니다. 블록 내의 모든 거래는 합의 메커니즘에 의해 검증되고 합의되며, 각 거래가 진실하고 정확한지 확인합니다.

블록체인 기술은 분산된 네트워크 전반에서 구성원의 참여를 통해 탈중앙화를 가능하게 합니다. 단일 장애 지점이 존재하지 않으며 한 명의 사용자가 거래 기록을 변경할 수 없습니다. 그러나 블록체인 기술은 몇 가지 중요한 보안 측면에서 차이가 있습니다.